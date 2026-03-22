Громкий скандал в Киеве: гимназию "Киевская Русь" закрывают из-за аварийности

Гимназия "Киевская Русь"

Реклама

Вокруг одного из самых современных учебных заведений Киева — гимназии «Киевская Русь», разворачивается громкий скандал. На последнем заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о срочном приостановлении эксплуатации заведения.

Причиной стало критическое техническое состояние здания, которое было открыто 13 лет назад на улице Бориса Гмыри, 2-в.

Трещины в стенах и угроза обвала

Председатель Дарницкой РГА Александр Ковтунов сообщил, что специалисты Государственного предприятия «Научно-исследовательский институт строительного производства», привлеченные для комплексного обследования, предоставили тревожные экспертные выводы.

Реклама

«Зафиксированы системные трещины в стенах, чрезмерные прогибы плит перекрытия, превышающие допустимые нормы, недостаточную несущую способность конструкций, системное замокание фундамента и повреждения трубопроводов», — отметил глава района.

По его словам, такое состояние здания уже классифицируется как потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.

«Безопасность детей — это базовый приоритет, и действовать здесь нужно решительно», — подчеркнул Ковтунов.

«Лапша на лапше»: волна возмущения жителей в соцсетях

Сообщение об аварийности «новой» школы вызвало волну возмущения среди дарничан. Под сообщением главы РГА разгорелась острая дискуссия, где люди прямо обвиняют застройщиков в халатности, а власть — в желании нажиться.

Реклама

Ольга Врана-Токаренко написала: «Это же как надо было построить, что через 13 лет уже школа устала! Халтура страшная… Почему учителя из школы проводят онлайн уроки? Она же опасна для всех?».

Особенно остро ситуацию прокомментировала Ольга Хворостяная, которая видит в закрытии заведения скрытые мотивы:

«Всем понятно, что здесь вопрос рейдерского захвата школы, потому что в сентябре открыли двери школы, а тут вдруг все просело за месяц. Вся эта „экспертиза“ пальцем в небо… Или кто-то хочет „заработать“ на ремонте школы, или действительно захватить и перевести в частные руки. Если нужно, то соберемся и перекроем проспект для максимальной огласки».

Галина Жижко отметила, что в Киеве работают школы, которым более 100 лет, поэтому внезапная аварийность гимназии 2013 года выглядит странно. Также Элеонора Савиевская напомнила об избирательности внимания власти, указав на школу №160 1940 года постройки, где стены отпадают от грибка, но она до сих пор считается пригодной для обучения.

Реклама

Гимнасты и боксеры пока занимаются

Интересно, что несмотря на появление главы района в помещении гимназии в субботу продолжала работу секция художественной гимнастики.

«Пока работаем, нам сообщали о возможности закрытия, но пока официальной информации нет, поэтому мы проводим занятия, дорабатываем», — рассказали ТСН.ua в секции художественной гимнастики.

Боксерский клуб, который действует в помещении гимназии «Киевская Русь» тоже продолжает работать. Его представитель рассказал, что клуб находятся в подвальном помещении гимназии и имеет отдельный вход. Несмотря на возможное закрытие там надеются, что будут продолжать занятия, потому что имеют прямой договор с Киевсоветом.

На сайте гимназии и на страницах в социальных сетях пока отсутствует информация о возможном прекращении работы. Руководство учебного заведения на телефонные звонки не отвечает. Хотя мы пытались услышать их мнение относительно ситуации вокруг гимназии.

Реклама

План действий РГА и срочная встреча с родителями

В Дарницкой РГА говорят, что уже утвердили алгоритм неотложных действий. Он предусматривает: ограждение территории гимназии, перевод участников образовательного процесса в другие учебные заведения района или окончание учебного года онлайн, остановка любой эксплуатации здания до полного восстановления.

Александр Ковтунов подчеркнул: «Готовлю официальное обращение с обоснованными расчетами для безотлагательного решения вопроса финансирования ремонтно-восстановительных работ».

Для прямого диалога с обществом глава района созывает встречу с педагогическим коллективом и родителями, которая состоится в понедельник, 23 марта 2026 года, в 17:00 в актовом зале Дарницкой РГА.

«Обеспечиваем постоянный мониторинг состояния здания», — заверил глава района.

Реклама

Что известно о гимназии «Киевская Русь»

История гимназии «Киевская Русь» начинается с открытия этого заведения 01 сентября 2013 года в юбилей 1025-й годовщины крещения Киевской Руси.

Гимназия создана по новым строительным нормам и имеет отличную материально-техническую базу: профильные кабинеты, которые оборудованы самым современным оборудованием, два спортивных зала, бассейн, стадион, актовый зал, библиотеку, медицинский кабинет, современную столовую, кабинет ученического самоуправления, кабинет безопасности. Гимназия обучает 1477 учеников в 45 классах. Здесь работает высококвалифицированный коллектив из 89 единомышленников.

