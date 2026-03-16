Громкий скандал в Киеве: медики откровенно рассказали, что происходит в перинатальном центре

В перинатальном центре разгорелся скандал

Столичный перинатальный центр, который годами считался медицинским флагманом Украины, сегодня оказался в эпицентре катастрофы. Врачи обвиняют директора учреждения Дмитрия Говсеева в методическом уничтожении кадрового потенциала и внедрении коррупционных схем, из-за которых пациенты вынуждены платить дважды — и государству, и частным фирмам. Пока Минздрав требует увольнения руководителя, из реанимаций увольняются десятки медсестер, оставляя младенцев без надлежащего ухода.

Все подробности — в расследовании проекта «Хапуга.UA».

Что известно об уникальном перинатальном центре в Киеве

Перинатальный центр Киева на Предславинской, 9 более 10 лет был образцом оказания помощи. Здесь действовал уникальный тренинговый центр, куда съезжались специалисты со всей страны. Однако два года назад произошло «нетипичное слияние»: к центру присоединили роддом №5, расположенный в другом районе столицы. Возглавил объединенную структуру Дмитрий Говсеев — фигурант многочисленных антикоррупционных расследований.

Владимир Митин, руководитель компании «Н. З. ТЕХНО»: «После того, как он стал флагманом в Украине, мы создали там тренинговый центр, и туда со всей Украины начали приезжать врачи и медсестры… чтобы посмотреть, как эта помощь должна оказываться правильно».

Сегодня же врачи открыто говорят: центр подвергается «деконструкции».

Схема двойного финансирования

Юристы ОО «Антикоррупционный штаб» после обнародования фактов журналистами уже обратились в полицию. Они видят в действиях руководства признаки системной коррупции.

Сергей Миткалик, глава ОО «Антикоррупционный штаб»: «Пациенты платили за услугу собственные средства, а оказывается, что эту услугу параллельно учреждению оплачивает государство. Пациента подталкивают платить, и эти средства идут не непосредственно на заведение (КНП), а на частные ООО и компании».

Несмотря на серьезность обвинений, НСЗУ пока отказывается от «точечных» проверок, а полиция не предоставила официального ответа.

Кадровый голод

Самые страшные последствия «реформы» чувствуются в отделении реанимации новорожденных. За год из учрждения уволилось более 25 медицинских сестер. Те, кто остался, работают на грани человеческих возможностей.

Лилия Добровольская, медицинская сестра отделения реанимации: «По всем европейским нормам должна быть одна медсестра на два пациента. Сейчас медсестра должна каждые три часа поменять положение ребенка, сменить подгузник, выполнить манипуляции… Плюс дети постоянно поступают. Получается, что ты смотришь, к кому подойти первым, когда оба нуждаются во внимании одновременно».

Цензура и преследование за мнение

Вместо исправления ситуации руководство начало «охоту на ведьм». Медиков, которые пишут о кризисе в соцсетях, заставляют увольняться или удалять сообщения.

Ольга Усова, врач-неонатолог: «Под видом реорганизации нас поглотил или захватил 5-й роддом. Создаются такие условия, чтобы работники увольнялись по собственному желанию, а тех, кто мешает работе "схем", сокращают. Если ты что-то написал не то — тебе говорят: увольняйся, убирай это все, или мы скажем, что именно ты должен написать в соцсетях».

Зарплаты упали вдвое, а премии руководства выросли

Медики центра откровенно говорят: после объединения с роддомом №5 их доходы превратились в копейки. Доплаты за интенсивность и переработку просто исчезли.

В то же время официальные данные Минздрава шокируют: среднемесячная зарплата руководства Центра выросла с 60 980 грн до 73 294 грн. Кроме того, штат раздули за счет «вспомогательного персонала», тогда как профессиональных врачей выживают из заведения.

Тех, кто пытается защитить коллектив и пациентов, просто выставляют за дверь.

Кирилл Венцковский, акушер-гинеколог: «Я открыто стал на защиту правды. Как следствие — угрозы под видом предложения "договориться", выведение моей должности из штатного расписания, сомнительные выговоры и в конце концов увольнение. Это ответ не на профессиональную деятельность, а на мою гражданскую позицию».

Почему жизнь младенцев под угрозой

Перинатальный центр имеет оборудование, способное выхаживать детей с критически малым весом. Однако договоры на обслуживание аппаратов ИВЛ и инкубаторов подписываются с опозданием на 5 месяцев. Некалиброванная техника может не просто сломаться, а нанести вред младенцу.

Ольга Усова, врач-неонатолог: «Оборудование выходит из строя, ставится в уголок и ждет своего часа. Это дыхательная аппаратура, которая критически важна. Как надолго хватит того, что у нас есть в запасе — трудно сказать».

Владимир Митин, руководитель медицинской компании: «Если в аппарате искусственной вентиляции не менять фильтры или датчики, он будет либо неправильно показывать, либо наносить вред. Что хуже — трудно сказать».

Реакция на действия Дмитрия Говсеева

Из-за критического количества нарушений и недостоверных записей в системе здравоохранения Министерство здравоохранения официально обратилось в КГГА с требованием уволить Дмитрия Говсеева.

Ситуацию уже рассматривает профильная комиссия Киевсовета.

Марина Порошенко, глава комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения: «Это единственное учреждение, которое было нашей гордостью, и мы не имеем права его потерять. Тенденция нас приведет к очень негативным результатам. Здесь и кредиторская задолженность, и увеличение немедицинских работников при уменьшении медицинских».

Больничный как средство защиты

Сам Дмитрий Говсеев на диалог с журналистами не идет. На последнее заседание комиссии он не явился, внезапно уйдя на больничный. В зале он признал лишь проблему с медсестрами, объяснив это «малым выпуском в учебных заведениях», а не собственными управленческими ошибками.

Однако за больничным не спрятаться от антикоррупционных органов. Если факты финансовых махинаций и служебной халатности подтвердятся, руководителю Центра грозит не просто потеря кресла, а вполне реальный срок.

