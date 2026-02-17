Громкий скандал в Кременчуге: воспитанники школы танцев шокировали заявлениями о насилии

Школа танцев в Кременчуге / © ТСН

Реклама

Бывшие воспитанницы школы танцев «Сузір’я», что в Кременчуге, заявляют о физическом, психологическом и даже сексуальном насилии. Девушки рассказывают, что в этом участвовали руководитель и его жена. Они все обвинения отрицают. Кременчугская прокуратура уже начала досудебное расследование по статье развращение несовершеннолетних.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерии Ковалинской.

Что известно о скандале в Кременчуге

ТСН наведалась в школу танцев «Сузір’я» в Кременчуге. Мама одной из учениц показывает страницу в соцсети, с которой все началось. Недавно созданная, с несколькими десятками подписчиков и только с тремя публикациями, которые наделали шума на всю страну.

Реклама

Именно на этой странице и была ссылка на анонимный сайт, где руководителя ансамбля вместе с женой обвиняют в унижениях и избиениях. И собирают показания воспитанников этой школы относительно психологического, физического и сексуального насилия.

Позиция прокуратуры

«Во время мониторинга публикаций в медиа прокурорами Кременчугской окружной прокуратуры была обнаружена публикация, которая по своему тексту и содержанию имела признаки совершения уголовного преступления. В связи с этим, в этот же день прокурорами были внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины — это развращение совершенное в отношении малолетнего лица», — говорит руководитель Кременчугской окружной прокуратуры Олег Балаев.

Истории на анонимном сайте

На анонимном сайте можно оставить свою историю. И одну из них, тоже на условиях анонимности, рассказывает нам бывшая воспитанница школы. Сейчас ей 19. Тогда же ей было 14.

«У нас был выездной концерт. И по дороге в город к нам подошел руководитель и начал с нами разговоров, как меняются тела. И в ходе этого разговора он своей рукой касается меня в области груди. Я не знаю, как это вообще об этом говорить в обществе, потому что да, у нас сейчас открытое общество к тому, что надо освещать это, но никто не учит, как именно это говорить, что здесь мои границы как бы нарушены. Желаю ли я справедливости? Да, я желаю», — говорится в показаниях.

Реклама

Вторую историю из школы «Сузір’я» нам рассказывает мама девушки, которая ходила туда на танцы шесть с половиной лет. Несмотря на успехи, победы в конкурсах, в подростковом возрасте дочь начала терять интерес к танцам и становиться замкнутой.

«Постоянные были разговоры, что случилось, что не так. Думала, какие-то там гормоны ребенка, что-то там не устраивает по характеру, или еще чего-то. Потом она начала со слезами говорить, что она не красивая. Это такие были фразы у нас от Людмилы Ивановны, что она жирная, что она бездарь. То есть травля постоянно. Я уже думала к психологам обращаться, потому что настолько они ее вогнали в комплексы, такие, что страшные. Мы не знали, что с ней делать», — говорит мать.

Похожие фразы от преподавателей вспоминает и первая героиня нашего сюжета.

И третья история. Девушка, с которой мы общаемся, рассказывает нам то, что, якобы, произошло с ее подругой:

Реклама

«Несколько лет назад она поделилась со мной, что когда ей было 10-11 лет Александр Кулиш совершал сексуальное насилие именно над ней. Неоднократно это было в течение года примерно под видом индивидуальных занятий. Он касался половых органов, засовывал язык, заставлял целоваться. Типа раздевал. Это происходило на постоянной основе. Конечно что сразу было ощущение, хотелось с этим что-то сделать, но если бы это такая тяжелая травма. И человеку стало страшно, что он один ничего не докажет. Плюс уже столько лет прошло — и вот сейчас это все так выплыло».

Известная на весь город школа, авторитетные преподаватели. Свои истории все рассказывают анонимно, или вот так через знакомых, чтобы избежать огласки с настоящими именами и фамилиями пострадавших. Наша собеседница говорит — для ее подруги это очень болезненная тема, и о том, что произошло, не знают даже ее родители.

Что говорят владельцы школы танцев

Журналисты ТСН приехали в школу танцев. Господин Александр возглавляет ее со дня основания. И за более чем полвека здесь воспитали тысячи танцоров.

Сейчас школа не работает, но не из-за скандала, а из-за сильных морозов.

Реклама

Но родители воспитанников, среди которых есть те, кто когда-то тоже учился здесь танцевать, пришли поддержать Александра и Людмилу.

«После этого инцидента с нашими детьми мы садились и говорили, вы такое можете нам подтвердить. Наши дети смотрели на нас и говорили, нет, такого не было», — говорит мама ученицы Вита Довбдня.

«И эта вся грязь, которая сейчас полилась в соцсетях, она нарушила спокойствие не только руководителей наших, она нарушила спокойствие нас, как родителей, нарушила спокойствие наших детей. Ребенок подходит со слезами на глазах, говорит, мам, что это? Мам, это не может быть. Мам, ну как это? Мам, как это? Я же туда хожу и такого ничего нет», — говорит мама ученицы Татьяна Гайдай.

Почему разгорелся скандал — эти родители не исключают, что таким образом кто-то решил за что-то отомстить и опорочить имя известного коллектива.

По телефону журналистам удалось пообщаться только с его женой Людмилой Кулиш, в адрес которой тоже звучит немало обвинений.

«В связи с распространением в соцсетях ложной информации в отношении моего мужа и ко мне, я вас хочу подвідомлять, что обнародованные сведения не соответствуют действительности, они не подставные. Для того, чтобы защитить наши права и интересы, нам было подано заявление в правоохранительные органы, сейчас проводится проверка и дается правовая оценка этим действиям лицам, которые причастны к этим распространений правдивой информации», — говорит она.

Реклама

В феврале Александру Кулишу исполняется 85 лет. На время расследования его от исполнения обязанностей отстранили.

А в прокуратуре призывают всех, кто подвергся насилию, не бояться обращаться к ним с заявлениями.

Исполнять обязанности руководительницы школы временно доверили Ирине. В этом коллективе она уже 20 лет. Обвинения, которые звучат в адрес семьи Кулишей, называет страшными. Но верит, что правоохранительные органы разберутся. Она показывает нам награды воспитанников, рассказывает о достижениях. И говорит — весь этот скандал не должен повлиять на работу школы.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 15:00 17 февраля. ЖЕНЕВА! О ЧЕМ УЖЕ ДОГОВОРИЛИСЬ? ГАЛУЩЕНКО Оправдывается в суде