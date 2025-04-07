Громкий скандал в США: мужчину случайно депортировали в худшую в мире тюрьму

Килмар Армандо Абрего Гарсия / © ТСН

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Судья в Мэриленде требует от американского правительства до конца этих суток вернуть обратно в штат человека, которого они ошибочно депортировали в худшую тюрьму мира. Пока что ни протесты, ни выступления в сенате не помогли. Америка сознательно становится государством, куда опасно ехать.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Яны Слесарчук.

Людей, обвиняемых в преступлениях, везут из Соединенных Штатов в Сальвадор. В тюрьму, которая за три года существования завоевала имидж худшей в мире. Это — центр содержания террористов в Теколуке.

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Среди них — Килмар Армандо Абрего Гарсия, который не сделал ничего криминального.

Депортация из США / © ТСН

«Его не держат в тюрьме из-за судебного дела, которое рассматривают в Сальвадоре. Его держат в тюрьме, потому что этого запросило правительство Соединенных Штатов», — говорит Саймон Сандовал-Мошенберг, адвокат семьи Килмара Абрего Гарсии.

На протест под судом в штате Мэриленд, где рассматривают иск семьи Килмара, приходят и латиноамериканцы, и белые. С плакатами: «опасно, когда твоих соседей задерживают».

Масштабные протесты катятся в эти выходные — по всей стране: первые 100 дней второго срока Трампа еще не прошли, а президентские приказы и работа его администрации в целом — и по тарифам, которые заставят жизнь заметно подорожать, и по зарубежной политике, и по массовым депортациям мигрантов — возмущают миллионы. Даже украинцам на днях приходили уведомления: мол, им немедленно надо покинуть страну. Правда, в тот же день поступило и опровержение, мол, это ошибка. По крайней мере, ни одному из наших граждан правительственная ошибка пока не стоила свободы.

Белый дом настаивает: пусть Килмара выслали в Сальвадор из-за «административной ошибки, но на арест имели очень веские основания».

«Он был членом преступной группировки МС-13. Он был задействован в торговле людьми. Может какая-то пресса вроде того заброшенного журнала „Атлантик“ и делает из него отца года, который мирно себе жил в Мэриленде, но это далеко от правды», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Килмар действительно нелегально приехал в Соединенные Штаты. Как и треть всех иностранцев, которые сейчас живут в Америке. Он сбежал из Сальвадора, потому что бандиты угрожали его семье. В Штатах, как и многие другие, через несколько лет он натурализовался. То есть женился на американской гражданке. Теперь она уже месяц бьется за его возвращение из самой опасной тюрьмы мира.

Благодаря женитьбе, Килмар получил «гринкарту», устроился на строительство, как-то забрал 5-летнего сына с аутизмом от дедушки и бабушки и в этот момент был задержан. Ему припомнили арест 6-летней давности, но тогда мужчину отпустили, потому что никаких доказательств его связей с бандитами не обнаружили. Более того. Решением иммиграционного суда его запретили депортировать в Сальвадор.

На вопрос репортера, в каком американском суде Килмара сейчас признали виновным и в чем — пресс-секретарь Белого дома ответить не может, только повторяет: он опасный бандит.

Этот случай настолько вопиющий, что вместе со случаем канадской женщины Джасмин Муни, которую две недели держали за решеткой, когда она с новой рабочей визой пыталась въехать в Америку — без всяких объяснений, без всякой криминальной истории — попадает в историческую, самую длинную в истории Соединенных Штатов речь сенатора Кори Букера.

На защиту Килмара становится суд Мэриленда. Судья Лаура Ксинис требует от офиса президента вернуть человека, которого с грубым нарушением законодательства вывезли в тюрьму в Сальвадоре — обратно в Америку. Дата — истекает сегодня.

Дата публикации 16:39, 07.04.25 Количество просмотров 47 ТСН новости 15:00 7 апреля. Украину накрыло снегом! Жить в Штатах теперь опасно?

Мы не можем управлять Сальвадором, говорят об этом чиновники новой администрации. Однако две недели назад самой страшной тюрьмой мира водили экскурсию для Кристи Ноем, главы министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов. Без всякого сомнения, используя в качестве фона камеру с многоярусными, заполненными людьми кроватями, Ноем делала заявления для прессы, в которых откровенно признавала эту тюрьму американским инструментом.

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