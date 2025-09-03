Громкий скандал в Виннице: пока военный был на фронте, его землю продали, а дом снесли

Михаил Савчук

Реклама

Военный Михаил Савчук из Винницы вернулся с фронта, а его земельный участок продали, дом — снесли.

Он — сирота, добровольцем ушел на фронт. Пока лечился после тяжелого ранения, кто-то выставил его земельный участок на продажу, а дом сравнял с землей.

Об этом говорится в сюжете канала «Мы — Украина» в рамках телемарафона «Единые новости».

Реклама

Михаил Савчук после возвращения с фронта увидел, как его дом сравняли с землей. Участок, на котором был дом, мать военного приобрела более 20 лет назад. Там продолжалось строительство. Когда матери не стало, Михаил самостоятельно строил дом. В 2024 году мужчина добровольцем ушел на фронт.

«Меня ничего здесь не держало, родственников у меня нет. Я решил пойти защищать Родину и народ Украины. На Донецком направлении, в Курахово, получил ранение. Это было осколочное ранение», — говорит он.

Когда Михаил Савчук после лечения приехал домой, то случайно услышал, что его участок выставили на продажу за более 40 тыс. долларов. Фото участка военного были сделаны, пока тот находился в Донецкой области. Тогда Михаил обратился в полицию и вернулся на службу.

Впоследствии ему позвонила знакомая, которая сообщила, что дом снесли, а имущество разворовали.

Реклама

Дом военного снесли неизвестные

Военный обратился к адвокату и узнал, что участок мать якобы продала еще в 2007 году. Впоследствии его перепродали еще раз. Адвокат настаивает: документы могут быть подделкой.

«Договор купли-продажи от имени мамы военного, но они не знали, что на тот момент у нее уже был другой паспорт. Они указали данные старого паспорта, которого уже не существовало. Подпись там явно не ее», — говорит адвокат Сергей Парвадов.

Кроме того, в реестре нет выписки, нотариус, через которого оформляли сделку имела плохую репутацию.

«Ее лишили лицензии, потому что за ней там „золотые ивы росли“. В 2011 она умирает. На время регистрации обычно дается выписка из государственного реестра о совершении этой сделки, но в базе этого нет», — добавляет адвокат.

Реклама

В полиции открыли три уголовных производства по фактам подделки документов, мошенничества и кражи. Санкция статей предусматривает до 8 лет заключения.

В прокуратуре говорят, уже провели обыски у подозреваемых. На участок наложили арест, а в Минюст направили обращение о проверке действий государственного регистратора.

Сколько продлится расследование — неизвестно. Военному некуда возвращаться, однако он говорит, что больше всего ему болит из-за потерянных фотографий родных.

«Пока мы защищаем Родину, другие лица занимаются такими сделками», — отмечает военный.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Воин вернулся с фронта, а его участок продали и снесли дом!