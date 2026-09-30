Громкий скандал вокруг бывшего генерального прокурора Кравченко: где он находится и планируют ли его вернуть в Украину

Руслан Кравченко

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Дело Руслана Кравченко пополнилось новыми подробностями: бывшего чиновника исключили из состава СНБО. Из Украины он уехал ещё две недели назад — якобы в командировку. Уже находясь за пределами страны, он объявлял о подозрениях в адрес руководителей НАБУ и САП. Впоследствии эти подозрения сняли, самого генпрокурора уволили, а он сам исчез из поля зрения общественности.

Впоследствии журналисты узнали, что Кравченко зарегистрировался в столице Австрии.

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Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Романюка.

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По следам Кравченко в Вене: фиктивный адрес или реальное жилье?

Вена уже много лет подряд признается одним из самых комфортных городов для жизни в Европе. Её любят и украинцы — и не только рядовые граждане, но и бывшие прокуроры, бизнесмены, политики, судьи и другие государственные деятели. Для последних эта любовь обусловлена не только комфортом.

Улица Йордангассе расположена в нескольких сотнях метров от Штефансплац — центральной площади Вены. В одном из зданий зарегистрировался бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Согласно австрийскому законодательству, каждый, кто находится в стране более трёх дней, должен заполнить обязательный регистрационный документ, независимо от гражданства. Кравченко также заполнил его, о чём стало известно из расследования СМИ.

Местный общественный активист Михаил Кариоти, который живет в Вене уже 8 лет и освещает темы, связанные с бежавшими украинскими чиновниками, несколько раз приходил по указанному адресу.

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«За закрытыми дверями никого нет, на звонок никто не отвечает», — говорится в репортаже.

На самом деле по этому адресу находится не квартира, а офис компании CS Corporate Services GmbH, которая предоставляет юридические адреса для бизнеса и управленческие услуги. Можно ли проживать в этом помещении — неизвестно. Согласно австрийскому законодательству, адрес регистрации должен быть подлинным.

«Если есть информация, что человек там не проживает, может прийти проверка из магистрата или со стороны правоохранительных органов. Проверяют, есть ли вообще место для сна. Если зафиксируют нарушение, первый штраф может составить более 700 евро. Оштрафовать могут и компанию, предоставившую такую услугу», — объясняет член палаты адвокатов Вены Андрей Иванский.

Однако на практике без официальных жалоб такие проверки в первые дни пребывания человека — редкость. Этим и пользуются должностные лица, у которых есть проблемы с украинским законом.

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«Денис Комарницкий, как говорят, обосновался в Вене. Здесь же проживал бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко — он был зарегистрирован неподалеку, на соседней улице. Здесь же живут брат Шурмы и многие другие украинцы», — отмечает Михаил Кариоти.

Почему Австрия стала убежищем для «VIP-беглецов»

Основная причина, по которой бывшие украинские чиновники выбирают Вену, заключается в местном законодательстве: Австрия очень редко выдает иностранных граждан по запросам об экстрадиции.

Местные суды удовлетворяют лишь около 6% всех запросов об экстрадиции. За время полномасштабной войны Вена отказалась вернуть в Украину 26 человек из 27, в отношении которых были направлены запросы.

«Существует серьезная угроза нарушения Европейской конвенции о правах человека, а именно статей 3 и 6, которые предусматривают запрет на пытки и право на справедливое судебное разбирательство, что, по мнению судов, не может быть полноценно обеспечено в Украине. Австрийское законодательство запрещает экстрадировать лиц при таких условиях», — объясняет адвокат по миграционному праву в Австрии Александр Райдль.

За подобными формулировками скрываются различные прецеденты. Например, в 2024 году Австрия отказалась выдать бывшего главу НБУ Кирилла Шевченко из-за ведения боевых действий на территории Украины. Другой пример — бизнесмен Дмитрий Фирташ, судебные разбирательства по делу об экстрадиции которого продолжаются уже почти 12 лет.

Помимо юридических нюансов, эта ситуация вызывает возмущение у местной украинской общины. Активистка Яна Будюк, проживающая в Вене с 2002 года, отмечает, что дела беглецов активно используются пророссийскими силами для дискредитации Украины и ее судебной системы, призывая к отмене санкций против РФ. При этом самих беглецов никогда не видели на акциях в поддержку Украины, хотя они являются частыми гостями в элитных ресторанах и 5-звездочных отелях Вены.

Что ждет Кравченко дальше

Сам Руслан Кравченко уже вторую неделю подряд воздерживается от публичных заявлений. С точки зрения австрийской правовой системы он в настоящее время является законопослушным гражданином.

В Офисе президента Украины предполагали, что Кравченко может заявить о политических преследованиях. Однако юристы отмечают: получить статус политического убежища в Вене для VIP-персон практически невозможно — процедура проходит строгую проверку и, как правило, заканчивается отказом.

Кравченко может легально находиться в Австрии в течение 90 дней или же оформив бизнес-визу. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий украинских правоохранительных органов: будут ли выдвинуты официальные подозрения в подделке документов о командировке или причастности к другим уголовным делам. Однако даже в случае направления процессуальных запросов взаимодействие между украинскими и австрийскими органами может затянуться на годы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПЕРЕГОВОРЫ США И РФ! БЕГСТВО КРАВЧЕНКО в Вену! Аминь российскому Ту-95 | ТСН 20:00 29 сентября

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