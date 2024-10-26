Громкий скандал вокруг дома в Киеве, где "Шахед" убил 14-летнюю девочку: подробности шокируют

Российский "Шахед" уже во второй раз попал в эту многоэтажку.

Разбитая российским "Шахедом" киевская многоэтажка – эти кадры шокировали миллионы украинцев в конце прошлого декабря, облетев все СМИ. Вчера, 25 октября, "Шахед" попал в дом уже второй раз — в результате атаки погибла 14-летняя девочка (2009 года рождения).

За кадром осталось то, что проблем в этом доме гораздо больше, чем несколько изуродованных квартир. Об этом рассказывает проект Хапуга.UA.

Более 10 лет назад Константин Гринчук, как десятки его соседей, купил себе столичную квартиру в доме, который застройщик рекламировал как ЖК премиум класса. Рядом Севастопольская площадь, хорошая транспортная развязка, в центр Киева считанные минуты — место идеальное для вип-жилья.

"Шахед" попал в дом уже второй раз/Скриншот из видео Хапуга.UA

Но вместо этого Константин уже много лет ходит мимо захламленных коммерческих помещений дома, а в паркинге снимает, как вода заливает все вокруг из-за того, что нет водостока.

А еще переплачивает за свет, потому что для энергетической компании этот дом до сих пор строительная площадка. Хотя по документам он был сдан в эксплуатацию еще в 2010 году.

“На время ввода в эксплуатацию здесь, где мы стоим, здесь работали эскаваторы. Через два года, когда мы узнали, что дома введены в эксплуатацию, обратились в ГАСИ. ГАСИ сказала, что все отвечает, у вас уже подписан акт соответствия. То есть, все государственные структуры подписали, что все построено”, — говорит активист дома Константин Гринчук.

Активист дома/Скриншот по видео Хапуга.UA

На самом деле, из четырех возведенных УБК домов только первые два имеют трансформаторную и распределительную подстанцию.

Хотя по документам выстроена. Но вот как она смотрится в действительности.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Эксперты уверены – это серьезные риски – в любой момент все жители могут остаться без электричества.

“Если нет трансформаторных подстанций, значит надежность энергообеспечения под угрозой. Кроме того, если нет должной системы распределения, то может произойти, что в одних домах будет электрическая энергия, в других электрической энергии не будет. Или этой электрической энергии, которая подается по соответствующей линии, будет не хватать для всех жителей”, — говорит эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Застройщика, это, похоже, не очень волнует, он за десятилетие так и не поставил станцию. И на то есть причина. Деньги за использованное электричество люди платят ему в карман — перечисляют на ЗАО УБК, а оттуда средства уходят энергетикам.

“Наш дом считается как строительная площадка. Для того, чтобы нам заключить прямые договоры с "Ясно", нам нужно, чтобы здесь было ТП РП, ее нет. То есть, таким образом, есть ЗАО УБК, которое предоставляет электричество жителям. При этом нет даже лицензии на торговлю электричеством. Собирает какой-то значительный кусок средств за месяц, и потом часть из него перечисляет на "Ясно" или даже не перечисляет", - рассказывает активист дома.

На этом застройщик буквально озолотился. Сначала сэкономил на строительстве — на подстанции, которую должен был установить.

“В этой истории всегда есть застройщик, который просто выводит средства на сторону, их не тратит на строительство трансформаторной подстанции, и использует их по своему усмотрению. Это обычная история, большинство застройщиков так и делали. Не достраивают, решили, можно бросить этот дом, можно как-то его ввести в эксплуатацию, а дальше делайте, что хотите”, — говорит эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Стоимость подстанции была включена в смету, а значит и в стоимость купленных жильцами квартир. Цена подстанции, которую сокращенно называют ТПРП, — целое состояние.

"На сегодняшний день была комиссия ДТЭК КГГА, где нам сказали, что такая подстанция для ваших домов будет стоить около 100 млн гривен", — говорит активист дома.

Но это не все альтернативные источники доходов ЗАО УБК и его владельца – Олега Мороза.

Ежемесячно все проживающие в доме 4-в платят УБК по жилищному тарифу.

“Застройщик когда-то, пожалуй, скажем, разными схемами показал сертификат, что дома введены в эксплуатацию и получил тариф жилой. Каждый человек в доме платит по максимальному тарифу, например сегодня 4,32”, — рассказывает активист дома.

Эта компания установила на дома двухтарифные счетчики и буквально зарабатывает на продаже электроэнергии. С жителей собирает по 4,32, а "Ясно" платит отдельно за использованное электричество в день и ночью. Напомню, что ночной тариф вдвое ниже.

“То есть при тарифе 2.64 “Ясно” сказало, что ваш застройщик зарабатывает на ва каждый год минимум 550 тысяч. Каждое повышение тарифа разница увеличивается и застройщик еще больше зарабатывает”, — говорит активист дома.

Специалисты убеждают это не только не нравственно, но и противозаконно.

“Энергоснабжение не может снабжаться застройщиком, потому что застройщик не является энергетической компанией, осуществляющей распределение электрической энергии. Если эта компания есть, если бы ей принадлежали соответствующие установки, распределяющие электрическую энергию, то это дополнительно было бы нарушением действующего законодательства, поскольку сейчас не может существовать компания, собирающая средства, и одновременно предоставляющая услуги. То есть это нарушение этого принципа обособленности разных бизнесов", — говорит эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

В конце концов борьба жителей за справедливую цену на коммуналку окончилась победой. Во время подготовки нашего сюжета застройщик снизил тариф для жильцов дома — с 4 гривен 32 копеек за киловатт до 3 гривен 78 копеек.

Но зарабатывать на продаже электричества Украинской строительной компании оказалось мало — УБК несколько месяцев совсем не оплачивало счета энергетической компании, несмотря на то, что жильцы платить за электроэнергию самой УБК.

"Он создал 3,6 млн долгов в каждой квартире, собирал деньги за электроэнергию и не платил их. Сейчас дома находятся под угрозой отключения”, – говорит активист дома.

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Жителям удалось убедить компанию "Ясно" в том, что они заплатили УБК, поэтому пока вопрос об отключении домов от света за долги не стоит. Но выдохнуть жители не успели. Несколько лет они, организовав ОСМД, пытались доделать в новостройке все, что не сделал по проекту застройщик.

“Это все жилье сами жильцы за свой счет строили, потому что все это было в камнях, развалено, избито. И сделали помещение для проведения совещаний правления ОСМД. Когда началась война, мы помещение отдали под бомбоубежище для женщин и детей", — говорит активист дома.

Пока правления ОСМД не попытались захватить представители застройщика.

“Застройщик 182 голосами раздает на своих подчиненных 0,3 квадратных метра в одном из заброшенных помещений, которое не функционирует и приносит документы своему нотариусу. Он ставит своего подчиненного председателем ОСМД. Сам становится заместителем председателя ОСМД. И члены правления все ЗАО УБК" – говорит активист дома.

Такой рейдерский захват управления дома — тоже не редкость, отмечают эксперты, ведь ОСМД может быть настоящей кормушкой для мошенников.

"Вы поймите, что в доме, где есть 100-200 квартир, сумма средств на счет за месяц может быть 200-300, 400 тысяч гривен, 500. Если правильно прописать устав, то в уставе можно прописать, что платеж будет там и 20 гривен с квадратного метра. То есть, это могут быть достаточно серьезные средства. И имея там 30 тысяч квадратных метров ЖК, платить в месяц будут по 600 тысяч. А на дом будет уходить, ну пусть 50 тысяч, пусть 70 тысяч. А эти другие средства можно просто вывести, можно там под видом каких-нибудь работ что-то делать там, какие-то капитальные ремонты придумать. И все эти средства выводить на аффилированные структуры”, – говорит эксперт ХКГ Олег Попенко.

Но у Олега Мороза в захвате правления дома на Лобановского 4-х были и другие мотивы. Оказывается, и здесь речь о долгах — теперь перед ОСМД за коммуналку по его коммерческим площадям, которые он, вероятно, мог аннулировать, взяв управление ОСМД в свои руки. Однако активисты дома дошли до Верховного суда, который признал, что все приписанные застройщиком владельцы помещения имеют только один голос. И это означает, что фейковость ОСМД подтверждена на самом высоком уровне.

Кто такой Олег Мороз, которого жители называют куратором всех грязных дел вокруг их дома. Из открытых источников мы видим, что он владелец огромного количества недвижимости в столице, в своих же домах. Эксперты говорят, что его как минимум можно считать недобросовестным застройщиком.

"Несмотря на то, что компания фактически существует уже несколько десятилетий, она не стала мощным игроком на рынке недвижимости, ведь любого сознательного игрока определяет две вещи. Первое, это отсутствие каких-либо юридических проблем, связанных с площадками, будь то земельные проблемы или судебные волокиты. Второй момент это, конечно, количество введенного в эксплуатацию жилья. Так вот, похвастаться отсутствием проблем и количеством введенных квадратных метров наша компания, о которой мы говорим, "Украинская строительная компания", не может", — говорит эксперт по недвижимости Виктория Берещак.

Примеров с провальными проектами УБК – множество. За ними стоят реальные люди, вместо желаемых уютных квартир получили кучу проблем.

Скриншот из видео Хапуга.UA

"Есть определенные проблемы и по ЖК Александровскому, и вот там ЖК Кошевой хоть и введен в эксплуатацию в Ирпене, но все равно есть вопросы и по тому, какие конструкции были использованы при строительстве. Что касается других площадок, например ЖК iHome в Крюковщине или ЖК Артпарк в Киеве, фактически продажи и строительство там приостановились», — говорит Виктория Берещак.

Из-за того, что последний дом в столичном ЖК "Грюнвальд" компания УБК построила на земле, не предназначенной для строительства жилья, огромную многоэтажку не вводят в эксплуатацию уже много лет. Дом полностью заселен и все его жители, которых, конечно, никто не предупредил о проблемах с землей, теперь платят за коммуналку по заоблачным тарифам.

А это ЖК “Артпарк” — и у этого проекта УБК также серьезные проблемы с арестом земли в судебном деле с военной прокуратурой, потому что территория на которой построили дом принадлежит защитнику.

Чтобы услышать позицию самого УБК и его владельца Олега Мороза, мы обратились за всеми возможными номерами. Но из шести указанных на сайте компании работал только один — отдел продаж.

Поиск офиса компании тоже результатов не принес. По адресу на официальном сайте компании нет. Хотя когда-то будто бы была.

К сожалению, ни номер контактного лица, ни комментария от владельца мы так и не получили. Не удалось найти и офис компании на Лобановском 4а. Его, по словам соседей из других офисов, давно закрыли.

Таким же посвященным как офис УБК, является и сам владелец компании Олег Мороз. Он не дает интервью, его фото или видео не найти в сети. По собственным источникам мы нашли номера телефонов Олега Мороза. Ни один из них не отвечал. Сообщения в мессенджере по одному из номеров просто удалялись. А с другой — пришло сообщение, что якобы владелец номера совсем не Олег Мороз, не знает о ком речь и о чем идет речь. Владелец ЗАО УБК на уровне с Олегом Морозом, его мать Татьяна Мороз. Потому позвонили мы и ей.

"Я больна, сейчас я вам ничего не могу сказать", — ответила женщина и положила трубку.

Поговорить удалось только с адвокатом, представляющим компанию — Павлом Лукомским.

"Я передам ваши контакты и они будут принимать соответственно свои решения", — ответил он.

К сожалению, договориться о встрече с самим бизнесменом Олегом Морозом или его представителем не удалось и из-за адвоката. Нам предложили написать письмо-запрос с вопросами к компании и Мороза, но и на него через несколько дней никто так и не ответил.

Но это неудивительно, похоже, заниматься грязными делами лично в Украине Олег Мороз покинул. Потому что уехал за границу. Возможно, отключенные номера телефонов и закрытые офисы дают застройщику Морозу возможность откреститься от всех проблемных ЖК, которые он настроил в Киеве, потому что и из Украины бизнесмен скрылся и сейчас, по неподтвержденной информации, греется в Майами. По документам из инсайдерских источников известно, что он покинул украинскую территорию и множество судебных дел еще в октябре прошлого года и, несмотря на мобилизационный возраст, так и не вернулся в Украину.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГРОМКИЙ СКАНДАЛ вокруг ДОМА, где погибла ДЕВОЧКА ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ ШАХЕДА — ПОДРОБНОСТИ ШОКУЮТ

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