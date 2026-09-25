Громкий скандал вокруг экс-генпрокурора Кравченко: появились новые подробности о том, где он сейчас (видео)

Руслан Кравченко

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Заработная плата в размере почти 340 тысяч гривен, и это за неполный месяц — именно столько бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко получил за несколько недель работы в сентябре. По данным издания «НВ», такая сумма была начислена и выплачена бывшему генпрокурору в связи с его окончательным увольнением из органов прокуратуры.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ивана Воробёва.

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Что известно о Руслане Кравченко

Руслана Кравченко был назначен на пост генерального прокурора в июне 2025 года. За его плечами — руководящие должности в налоговой службе, прокуратуре Бучи и Киевской областной военной администрации. А ещё он был прокурором по делу о государственной измене Януковича. Главный аргумент во время голосования в Верховной Раде — у этого человека нет «темных пятен» в биографии.

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В своей речи по случаю назначения Кравченко обещает бороться с коррупцией, расследовать преступления, совершенные россиянами, и восстановить доверие к правоохранительным органам.

Проходит чуть больше года — и Руслан Кравченко оказывается фигурантом одного из самых громких скандалов.

Операция «Карфаген»

Всё началось в начале сентября, когда НАБУ и САП провели спецоперацию под кодовым названием «Карфаген». Следователи разоблачили предположительно преступную группировку внутри самого Офиса генерального прокурора. В его организации подозревают одного из подчиненных Кравченко — прокурора Сергея Кропиву под псевдонимом «Канцлер» — так он сам себя называет на обнародованных НАБУ записях.

По данным следствия, именно он, используя служебное положение, создал преступную группировку, которая «крышевала» сети мошеннических колл-центров и отмыла почти 90 млн грн. Средства, полученные от незаконной деятельности, вероятно, отмывались через покупку элитной недвижимости, автомобилей, драгоценностей и дорогостоящего имущества.

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В ходе спецоперации «Карфаген» следователи НАБУ и САП фиксируют тесные неформальные отношения между Кропивой и генеральным прокурором Кравченко. Выясняется, что Кропива, вероятно, контролировал и оплачивал ремонт в частной усадьбе экс-генпрокурора под Киевом, которая была оформлена на 73-летнюю пенсионерку — она не является его родственницей, а за месяц до этого открыла индивидуального предпринимателя.

Кроме того, по данным следствия, Кропива помогал с оформлением визы для выезда в США супруге Кравченко — Александре. А ещё организовывал его день рождения в Мадриде.

4 сентября НАБУ и САП проводят обыски в здании Офиса генерального прокурора, в частности в кабинете Руслана Кравченко, в его частном доме и по адресам проживания его подчиненных. В сети распространяется фотография сейфа, забитого наличными, и предположения, что он из кабинета Кравченко. Он, в свою очередь, всё отрицает: «Что касается обнародованных разговоров и моего участия в них: утверждения о моей причастности к получению средств от незаконных колл-центров и легализации — отвергаю».

О том, что это не сейф Кравченко, — позже подтверждают и в САП. Уже на следующий день во Львове задерживают ключевых фигурантов схемы Сергея Кропиву и его спутницу Елизавету Ивахненко. Высший антикоррупционный суд назначает обоим меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога в размере 120 и 20 млн грн соответственно.

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24-летняя одесситка Елизавета Ивахненко на записях НАБУ фигурирует как «Муза». По версии следствия, именно она помогала легализовать деньги, полученные от «крышевания» нелегальных мошеннических колл-центров. Любительница роскошной жизни, дорогих брендов и элитной недвижимости якобы оформляла на себя активы и, по данным следствия, вместе с водителем планировала бегство за границу после того, как правоохранители раскрыли схему.

Как Кравченко подал в отставку после громкого скандала

В связи со скандалом 7 сентября Руслан Кравченко подает в отставку с поста генерального прокурора и называет это «сознательным политическим решением»: «Не хочу, чтобы должность генерального прокурора использовали в качестве инструмента политического противостояния. Моя позиция в отношении обвинений остается неизменной».

А через неделю после этого становится известно, что Кравченко уехал за границу якобы в командировку. И одновременно публикует у себя в соцсетях видео, в котором обвиняет директора НАБУ Семена Кривоноса и руководство САП в коррупции и «политическом заказе» в связи с операцией «Карфаген».

А дальше всё произошло быстро. Кравченко исчез. Президент Владимир Зеленский отстранил его от исполнения обязанностей и направил в Верховную Раду представление о его официальном увольнении. Уже на следующий день просьба президента была выполнена.

Куда делся бывший генеральный прокурор

Куда же делся Кравченко, который, согласно официальной версии, уехал в Париж — журналисты «Украинской правды»нашли его в Вене, где, как сообщают источники издания, он пытается получить политическое убежище.

По информации УП, бывший генеральный прокурор Украины выехал из Украины в ночь на 14 сентября на такси премиум-класса через пункт пропуска «Шегини-Медика». Хотя в командировке, которую Кравченко подписывал сам, было указано, что поездка осуществляется на служебном автомобиле. Его жена выехала из страны ещё раньше.

Кравченко нашли в Вене благодаря выпискам из Центрального реестра регистрации места жительства Австрии. Однако указанный им адрес оказался фиктивным. В документах реестра Кравченко вместе с женой указали в качестве основного места жительства адрес в историческом центре австрийской столицы.

Как выяснили журналисты УП, там находится не жилье, а офис фирмы, предоставляющей юридические услуги, в том числе по получению «прописки». Таким образом, предполагают журналисты, Кравченко, с одной стороны, пытался скрыть реальное место пребывания в Вене, а с другой — легализоваться в Австрии, которая предоставляет убежище многим бывшим украинским чиновникам, в частности, и тем, кого в Украине обвиняют в коррупции и угрожают тюрьмой.

В настоящее время Генеральная прокуратура проводит служебное расследование в связи с выездом Кравченко за границу. Правоохранительные органы Украины не выдвигали бывшему генеральному прокурору никаких официальных уголовных обвинений или подозрений.

Готовятся ли они к этому — собственные источники ТСН в правоохранительных органах эту информацию ни подтверждают, ни опровергают.Между тем появляются новые подробности из жизни экс-генпрокурора, у которого еще год назад в биографии не было темных пятен. Журналисты проекта «Схемы»выяснили, что у его бывшей тещи есть элитная вилла в Дубае стоимостью 670 тысяч долларов, и приобретена она была в период, когда Кравченко возглавлял Киевскую ОГА. Сама бывшая теща наличие имущества отрицает.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Ад ударов в Киеве! Тайны Трампа и Си! Куда сбежал Кравченко? | ТСН 20:00 25 сентября

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