Громкий языковой скандал во Львове: реакция турфирмы, которая проводила экскурсию на русском, шокирует

Во Львове разгорелся скандал из-за фирмы, которая отправила группу украинцев в Италию и поставила перед фактом, что гид будет говорить на языке врага. Туристка Ирина Сало отказалась участвовать и обнародовала ситуацию в сети.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марички Кужик.

Для 10-летней Меланки это первое путешествие за границу во время полномасштабного вторжения. В автобусе — 45 украинских туристов. За несколько часов до итальянского Триеста, где запланирована экскурсия, куратор сообщает — осмотр будет на русском. Мама Меланки — Ирина и ее подруга возмутились.

«Мы на русском языке слушать экскурсию в Италии не будем, потому что этот тур организован Украиной. Наша кураторка не смогла найти ответ, направила нас к менеджеру. Я ей написала, что это вопрос не дискуссии, а принципиальная позиция, мне не сообщали о русском языке», — говорит Ирина Сало.

Ирина предложила заменить гида на англоязычного или вернуть деньги за экскурсию. Однако получила отказ.

«Они сказали, что они такое не практикуют, она сама была в этом туре и ей тоже это неприятно, но нехватка украинских гидов, и она протестовала против этого русского языка, позицией, что она не слушала эту экскурсию, а рассматривала, очевидно предлагая мне это сделать», — говорит Ирина.

Женщина с подругой и их дети отказались от экскурсии, а Ирина еще и поделилась этой историей в соцсетях. Под ее сообщением сотни комментариев — и немало от тех, кто имел подобный опыт с этой же турфирмой.

ТСН попросила комментарий у турфирмы. Сначала в ее львовском офисе съемочную группу приняли любезно. Но уже через несколько минут подошла представительница турфирмы, которая отказалась представляться и начала снимать все на телефон. Когда речь заходит о скандале с русскоязычным гидом — отрицает все

«Вы не можете начать разговор в таком формате, поскольку мы не договаривались с вами о встрече», — заявила представитель турфирмы.



Чтобы выяснить, как должны были действовать в этой ситуации туристы — ТСН обратилась за комментарием в Офис Уполномоченного по защите государственного языка. Там отметили — весь продукт купленный в Украине должен быть на украинском.

«Если выясняется, что экскурсия была организована туристическим оператором, который действует на основании законодательства Украины и который имеет лицензию, выданную государственным развитием туризма. И если эта услуга была в договоре, который заключен между субъектом действует на территории Украины и потребителем украинцем — это нарушение», — говорит представитель Уполномоченного по защите государственного языка Игорь Спиридонов.



Ирина уверяет — экскурсия была оплачена вместе с туром еще до выезда за границу. Впрочем даже после огласки в сети — турфирма избегает с ней разговоров.

«Это печально, я ехала в это путешествие с ребенком, и моя коллега ехала с ребенком, и это выглядело так, будто наши дети должны знать русский язык. А они не знают его. И я не хочу чтобы они его знали. Я 5 лет отгоняю все русское от своего ребенка, потому что он просачивается через интернет, несмотря на все настройки, он понимает с кем воюет Украина», — говорит Ирина Сало.



Ни слова об инциденте и в соцсетях турфирмы. Чтобы понять что именно было прописано в договоре об этой поездке в Офисе Уполномоченного подготовят письмо-требование. Если после получения документов нарушение закона подтвердится — туроператор будет вынужден заплатить штраф.

