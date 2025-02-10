Громкий земельный скандал в Киеве: в НАБУ сделали неожиданное заявление о фигуранте "туалетного дела"

В НАБУ рассказали, где сейчас находится Денис Комарницкий, подозреваемый в организации схемы по хищению земли в Киеве.

Бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий объявлен в розыск. Об этом на странице в соцсетях сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

Бизнесмена, соратника экс-главы Киева Леонида Черновецкого обвиняют в создании преступной организации, завладевшей лакомыми земельными участками в столице. Сделку, которая уже получила название "Чистый город", НАБУ и САП сделали публичным в пятницу. Ее окрестили "туалетным делом".

Как действовала схема в Киеве

По данным следствия, в 2023-2024 годах подозреваемые незаконно завладели земельным участком в Киеве стоимостью более 11 миллионов гривен. Участники заговора получали разрешение на сооружение чего-то мелкого типа общественного туалета. После чего из-за связей в Киевсовете получали "согласие" уже на строительство элитных новостроек.

Силовики предотвратили хищение еще 6 земельных участков на 83 миллиона. 7 из 10 подозреваемых – с пятницы в СИЗО.

Сегодня директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос сообщил, что организатор этой схемы до сих пор в Украине и пытается как можно скорее покинуть территорию нашего государства. Хотя на прошлой неделе была информация, что Комарницкий в Вене, куда уехал как отец четырех детей.

Семен Кривонос во время брифинга

"По нашей информации, этот человек пытается сейчас найти путь, чтобы покинуть территорию Украины. Я надеюсь, что правоохранительная система сработает на то, чтобы это лицо не смогло покинуть территорию Украины", — сказал он.

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Ранее ТСН.ua писал о том, что украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему в Киевском горсовете. Чиновники, вероятно, незаконно завладели землей стоимостью 11,6 млн. гривен.

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