Громкое интервью Зеленского: мобилизация, скандалы с ТЦК, конец войны и кое-что личное

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд громких заявлений, мимо которых не пройдет ни один украинец. Здесь и о действиях ТЦК, и о судьбе выехавших за границу мужчин, и о заявлениях Трампа, и даже о семейных событиях.

Когда, наконец, и при каких условиях закончится война? Может ли и дальше Украина рассчитывать на поддержку от США и Европы? Об этом рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Зеленский о ТЦК

Самая скандальная тема в обществе сейчас — мобилизация. В Верховной раде и Кабмине все никак не могут прийти к согласию относительно того, каким должен быть новый законопроект. Первый документ уже вернули на доработку инициатору до сих пор новую редакцию в глаза никто не видел.

Тем не менее, на фронте — нехватка кадров, поэтому мобилизация продолжается по старым правилам, вместе с тем в Сети всплывает масса скандалов с ТЦК. Мобилизационные методы иногда понять сложно, вытягивание из автобусов и угон посреди улицы. Не смолчал уже и Зеленский. В интервью немецкому телевидению ARD он рассказал, как относится к подобному.

“Да, таковы случаи. Это очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы. Но здесь я хотел бы, чтобы мы были справедливы и честны. Это совершенно неправильно, они не должны этого делать.

Что требует президент?

Кроме того, Зеленский заявил, что уже попросил военных и депутатов в новом законопроекте о мобилизации в Украине сделать так, "чтобы не было шансов ходить по улицам".

“Сегодня есть возможности применения диджитал-формата, мы живем во время цифровизации. Более того, мы наладили этот процесс и во время пандемии, и во время войны. Поэтому нет проблем решить этот вопрос современно”.

И отметил, что еще должно быть учтено в мобилизационном законопроекте и запечатлено в головах украинцев.

“В мобилизации важна демобилизация, многие отвоевали, многие дни, есть люди, которые 700 дней на поле боя. Я им благодарен за защиту государства как каждый украинец. Но благодарности маловато от общества, я считаю, и надо справедливые ротации, надо давать широкие отпуска, деньгами перекрыть все нельзя, нужна справедливость в этом направлении”.

Что будет с мужчинами, незаконно уехавшими за границу?

К слову, Минобороны взялось за проверки региональных терцентров. 28 января в своем Фейсбуке министр Рустем Умеров заявил, что начались внеплановые проверки ТЦК и уже выявлено много нарушений, впрочем, пока не уточнил, о чем именно речь. И пока идут разборки с центрами комплектования, Зеленский не оставляет надежд вернуть в Украину выехавших незаконно за границу мужчин. Это он называет вопросом справедливости, ведь речь идет даже не об отправке на фронт, а о внутренней экономике.

“Это вопрос справедливости. Эти люди должны платить налоги. Есть люди, которые уехали и не вернулись на работу. И это их право. Но если они граждане Украины, то они должны платить налоги, желательно в Украину. Потому что эти деньги мы отдаем нашим солдатам, которые защищают Украину”.

Будет ли Германия помогать мужчинам-беженцам?

Журналистка телеканала отметила, что в Германии продолжается дискуссия относительно того, следует ли тамошнему правительству сокращать социальную помощь мужчинам призывного возраста, чтобы на сэкономленные средства оказать поддержку Украине. Ведь только в Германии таких мужчин не менее 200 тысяч. В ответ Зеленский отметил, что подобное решение должно принимать правительство Германии.

“Есть люди, которые выехали по разным причинам и имели законодательные причины и законодательные возможности уехать. Спасали детей, уезжали в разные страны мира. Кто выезжал, кто оставался здесь и это был выбор каждого человека. И сегодня кто вернулся, и мы благодарны тем, кто вернулся Украину строить, а не только воевать. В Украине очень многие работают, мы прямо сейчас с вами говорим и такое ощущение, что вопрос только о тех людях, кто на фронте, безусловно, это номер 1 вопрос. Но нас 880 тысяч, у нас миллионная армия, а именно 30 миллионов сейчас работает, а может даже больше. Есть люди, которые имели законодательные причины уехать, люди немобилизационного возраста, есть студенты. Решение поддерживать людей – это ваше личное решение, вашего государства. Мы хотели бы, чтобы люди мобилизационного, которые выехали вне закона Украины, были в Украине”.

При каких условиях мужчин вернут в Украину?

В то же время Зеленский отметил, что волочить силой мужчин из-за границы назад в Украину не собираются, потому что для этого по меньшей мере необходим соответствующий закон.

"Я точно не кричу: "Олаф Шольц, верни их". Не может Олаф Шольц кого-нибудь брать и приезжать с ним или толкать. Мы ведь защищаем ценности. Если мы говорим, что мы защищаем демократию, ценности и свободу, значит, и в отношении нарушителей мы должны действовать законодательно, как в цивилизованной стране”.

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Зеленский о международной поддержке и зависимости союзников от Украины

В интервью Зеленский также признал, что Украина очень зависима от поддержки союзников. Но зависимы от Украины и союзники. Потому что если победит Путин, в частности Taurus, с которыми Германия так долго медлит, ей уже не помогут. Кстати, на днях министр обороны Германии Борис Писториус, собственно, и сделал такое заявление, мол, если в войне с Украиной победит Россия, таурусы понадобятся самим немцам.

Они вам тогда вряд ли помогут. Это другая война, это другие люди, Россия совсем другая. То есть здесь вопрос не об оружии, и вопрос не в канцлере позиции, Германии позиции или Бундестага, или министра Писториуса. Ты или веришь, что Украину права и Россию нужно поставить на место и тогда у тебя, раз два три четыре, пять шагов, которые ты сам считаешь, нужно дать и усилить Украину. То есть ты или веришь, или не веришь. Я просто хочу сказать, что неверие очень дорого обойдется”.

А что с поддержкой США?

Не менее болезнен для Украины и вопрос поддержки от США. В последнее время отношения удалось наладить. По словам главы государства, "за последний месяц Украина имеет неплохую динамику по оборонным пакетам" и сейчас Украина ждет нового решения от Соединенных Штатов.

Зеленский в очередной раз отметил, что самую мощную поддержку Украине оказывают именно США и он не верит, что даже если выиграет выборы Трамп, это изменится, шутливо добавив, что возможно просто не хочет в это верить и надеется, что в США все решения все же не зависят от позиции одного человека. В то же время, Зеленский сделал еще одно не менее громкое заявление: если эта мощная поддержка Украины от США оборвется, это чревато перераспределением мира.

“Во-первых, я верю, что этого не произойдет – что Европа сама не останется. И этот вопрос комплексный. Европа сама не справится на том уровне, который Украина получала до этого ни оружием, ни финансово. Если так произойдет и в США будут, не дай бог, какие-то будут процессы по затягиванию поддержки, это повлияет на объединенную Европу. И здесь есть последовательные проблемы. Первый – это дефицит оружия, финансов в Украине. Второе — я думаю, что потеряется союз между США и Европой. Третье — Европа сама поймет, что это сигнал: если Украина не выдержит и Путин пойдет вперед, это сигнал от США по поводу того, что Европа останется в одиночестве среди стран НАТО, кто будет противостоять России. Это будет серьезная угроза. Путин воспользуется этим 100%. Поэтому я считаю, это будет раздел мира, вот как это называется”.

Встреча с Трампом?

Также Зеленский отметил, что готов встретиться с Трампом и объяснить ему все о войне в Украине за 24 часа, в ответ на заявление Трампа, что тот способен за сутки прекратить войну.

“Ну, я поговорю с ним. И я скажу вам честно: если его формат или его формула приведет к миру, и ему действительно достаточно 24 часов, то я буду очень счастливым президентом. Очень счастливым. Потому что я знаю, сколько за сутки мы теряем людей. Я знаю сколько это стоит. Поэтому я буду счастлив, если кто-нибудь покажет, как закончить войну за 24 часа. Кто знает.

Когда кончится война?

Ну и конечно речь зашла о продолжительности войны. На вопрос журналистки "что дает вам надежду, что война закончится в этом году" Зеленский ответил следующее:

“Нужно верить в себя, верить в народ, в Украину, в партнеров и в мир. Потому что любая война кончается. Я считаю, что мы в очень сложном моменте. Можно и геополитически, и финансово остановить Россию. Все же их можно остановить с этой войной. Не допустить разрушения Украины, не допустить уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, не допустить третью мировую войну. Ну, мне так кажется.

Зеленский о личном

Но рассказал Зеленский и о личном. Президент Украины отметил, что 21 января его сын Кирилл отпраздновал 11-й день рождения и, несмотря на свой юный возраст, парень уже разбирается, что такое Евросоюз и НАТО, что дети верят в Украину и людей, учатся наравне с другими в Украине. Журналистка уточнила, гордятся ли они своим папой, Зеленский с улыбкой ответил, что об этом их не спрашивал, но ему очень хочется верить.

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