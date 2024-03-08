Громкое интервью Зеленского: "охота" Путина, перелом на фронте и настоящие цели РФ в войне против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для программы Cinque minuti итальянского телеканала Rai 1 рассказал о ракетном ударе по Одессе во время визита премьер-министра Греции, настоящих целях РФ в войне против Украины, необходимости получения дальнобойных ракет и настроенности украинского народа на продолжение борьбы.

ТСН.ua собрал главные тезисы по интервью украинского лидера.

Зеленский озвучил, сколько раз Путин пытался его убить

Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин пытался его убить более 10 раз.

Телеведущий спросил президента: "Сколько раз Путин пытался вас убить?". “Говорят, больше десяти. Но говорят служащие, спецслужбы, разведка, поэтому я, честно говоря, не считаю это количество”, — ответил украинский лидер.

“Мне кажется, что в Украине все наши люди, военные на фронте ежедневно рискуют своей жизнью, гражданские, на которых удары, как в Одессе, рискуют своей жизнью. И я, президент своей страны, поэтому я тоже рискую. Я должен быть в таких же условиях, как и каждый украинец», — сказал Зеленский.

Ракетный удар, под который Зеленский попал с премьером Греции в Одессе

Президент Украины рассказал о ракетном ударе, который Россия нанесла по порту Одессы, где глава государства находился вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

“Мы были в порту. И через несколько сотен, я так понимаю, 300-400 метров, был удар баллистической ракеты. Ракета очень быстро пришла, сирена начала работать, но очень коротко, потому что удар шел из оккупированного Крыма ”, — отметил Зеленский.

Он объяснил, что из-за того, что россияне ударили баллистикой из Крыма, украинские защитники просто не успели среагировать.

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“Я не знаю, по ком был этот удар. Во всяком случае, это что-то невероятное, когда у нас премьер-министр другого государства. Я уже не говорю о себе, я говорю о каком-то уважении к лидерам других государств, к людям других государств. Вы видите, что от России, от Путина ее просто нет — ударить баллистической ракетой во время визита премьер-министра Греции. Он был очень удивлен, а я нет”, – сказал украинский лидер.

Возможен ли перерыв в войне с Россией

Президент назвал вызовом и проблемой перерыв в войне с Россией. Ведь от этой паузы выигрывает только Кремль: «Я думаю, перерыв в войне — очень серьезный вызов и большая проблема для Украины, ее сохранения, будущего, а также большая проблема замороженного конфликта будет для всей Европы. У нас был такой опыт после оккупации Крыма и части Донбасса ”.

Зеленский заметил, что сейчас заявления о паузе звучат и в разных медиа, и от некоторых лидеров. Он также говорит, что это все говорит о заморозке конфликта. Некоторые называют это ceasefire — прекращение огня. Впрочем, заявляет украинский лидер, "мы такое уже проходили".

Это не пауза в войне, это пауза для Путина. Для него нужна пауза, чтобы накопить силы. Мы видим у них большой дефицит в ракетах. Их пробуют купить в Иране и уже взяли в Северной Корее. У них есть дефицит с артиллерийскими снарядами. Они их принимают в Северной Корее. Дроны производят и покупают в Иране. Эта пауза им нужна, потому что у них нехватка опытных военных. Эта пауза будет на руку Путину, будет то же, что после 2014-го, когда замороженный конфликт им дал возможности нарастить силы, накопить оружие, а затем вторгнуться в Украину. Он может сделать то же самое”, — подчеркнул Зеленский.

Цель Путина – не отдельные территории, а вся Украина

Президент Владимир Зеленский считает, что Путин не заинтересован "просто какой-нибудь территорией", его план — уничтожить Украину полностью.

“Я просто не считаю, что его цель – какие-то территории. Удары по гражданским объектам, запугивание населения, публичные заявления оцепления Путина в их медиа — все эти месседжи говорят о том, что, как они говорят, миссию они не выполнили и будут продолжать ее дальше. …Все эти месседжи говорят о том, что его цель – не отдельные территории, а вся Украина. Поэтому Украине пока никто кроме сил Украины и союзнического партнерства ничего не гарантирует”, — отметил президент.

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“Мы уверены, что Путин не заинтересован просто какой-либо территорией: городом или селом, Крымом или Донбассом. Он заинтересован в разрушении Украины полностью, присоединении земель независимой Украины к России. Такие вещи он делает либо силой, либо политически. То, что он сделал в Беларуси, пока без жертв и крови. Он полностью управляет силовым блоком и войсками Белоруссии. Нападение на Украину с территории Беларуси в первую ночь полномасштабного вторжения является тому доказательством», — добавил Зеленский.

Это дипломатическая оккупация независимой страны и потеря суверенитета Беларуси. В Украине политически он не смог этого сделать. …Поэтому он начал военную оккупацию. Плана по Крыму или Донбассу у него нет. Это просто риторика. Его план – лишить Украину независимости”, – резюмировал он.

Что может коренным образом изменить ситуацию на фронте

Дальнобойное оружие могло бы изменить ход войны в Украине, уверен Зеленский. Наличие современного дальнобойного вооружения помогло бы украинским силам продвигаться на фронте.

“Если у тебя есть соответствующее оружие, и ты можешь ответить русской армии, использующей дальнобойное оружие по твоим гражданским городам. Например, Херсон, они стоят на другом берегу Днепра и их дальнобойность больше, чем у нас. Они стреляют 20 км плюс, а у нас до 20 км артиллерийский снаряд. Если у тебя есть дальнобойное оружие, ты можешь их выбить дальше», — заявил глава государства.

Наличие такого оружия, которое будет хоть равноценным российскому, по мнению президента, позволит украинским войскам продвигаться на фронте.

Раньше мы писали, как Путин хотел окончить войну? Впервые стало известно в деталях, на каких условиях диктатор якобы готов был забрать свои войска из Украины. Соглашение Зеленскому он отправил еще 15 апреля 2022 — в день, когда произошел прорыв на "Азовстали" в Мариуполе. Уже тогда Россия хотела садиться за стол переговоров, но до конца не рассказывала, что хочет. Подробности – в материале.

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