Громкое исчезновение американской блогерши: полиция доказала, что девушку задушили

Выдвинут ли ее жениху обвинения в убийстве пока неизвестно.

Убийство, а не несчастный случай — американская полиция обнародовала причины смерти известной блогерши, которая исчезла во время путешествия со своим бойфрендом.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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22-летняя Габби Петито в июле отправилась со своим женихом в путешествие по Америке, а в конце августа перестала выходить на связь. Последний раз ее видели в ресторане, где она ссорилась с парнем. Тот вернулся домой один и общаться с родителями Габби и полицией отказался, якобы по совету адвоката. А потом и сам исчез.

Сейчас полиция знает, блогера задушили. Выдвинут ли ее жениху обвинения в убийстве пока неизвестно. Сейчас мужчине вменяют незаконное использование банковской карты Габби — большие суммы из нее он снимал уже после исчезновения блогера.

Новости мира: полиция США обнародовала причины смерти 22-летней Габби Петито

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