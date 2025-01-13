Громкое решение Трампа по Украине: почему в ближайшие дни все может измениться

Администрация новоизбранного президента США заявляет, что знает, как вынудить российского диктатора сесть за стол переговоров. А некоторые страны уже начали предлагать свою территорию как будущую площадку для переговоров между президентами США и России. В то же время, некоторые западные аналитики опасаются, что Трамп может вести переговоры с Путиным без европейцев.

Между тем, в Трампа сделали громкое заявление о Крыме и других временно оккупированных территориях Украины. Об этом рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Когда пройдет телефонный разговор между Трампом и Путиным?

Новоизбранный президент США Дональд Трамп считает, что решение вопроса по Украине невозможно без диалога с Россией, и будет работать над ним в последующие месяцы. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Он подтвердил, что сейчас идет подготовка к возможному контакту между Трампом и Путиным. Их телефонный разговор может состояться "в ближайшие дни или недели".

Продолжается подготовка к возможному контакту между Трампом и Путиным. / Фото: Associated Press

Трамп, комментируя ситуацию, заявил о своем желании встретиться с российским диктатором как можно скорее, хотя конкретная дата переговоров пока не объявлена. Как сказал новый советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, сейчас идет мощная подготовка к контакту между избранным президентом США и Путиным.

"Мы еще не определили четкие рамки для этой встречи, но активно работаем над этим. Ожидаю, что, по крайней мере, телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится в ближайшие дни или недели".

Кроме того, Трамп уже сделал громкое заявление о том, что Джо Байден нарушил "соглашение" об отказе принимать Украину в НАТО, и цитирую: "может понять чувство" России из-за этого. По его мнению, война «может стать гораздо хуже, чем сейчас».

"Россия много лет говорила, что НАТО не может вмешиваться в Украину. Это было будто высечено в камне. А затем Байден нарушил это и сказал, что нет, они должны иметь возможность присоединиться к НАТО. Тогда Россия имела бы кого-то прямо на своем пороге". Я могу понять их чувства по этому поводу."

Относительно встречи с Путиным он подчеркнул, что не скажет, когда это точно произойдет, но якобы он знает, что Путин точно хочет встретиться. Но Трамп считает неуместным встречаться с инаугурацией, которая состоится 20 января, но говорит, что многие молодые люди становятся солдатами и ежедневно умирают.

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Снижение мобилизационного возраста в Украине до 18 лет

Советник Трампа Уолтц добавил, что Украина сталкивается с проблемами мобилизации, указав на снижение призывного возраста. По его словам, если Украина стремится к демократии, то должна действовать в соответствии с ее принципами.

"Все знают, что это должно закончиться каким-то дипломатическим путем. Я просто не думаю, что реально сказать, что мы собираемся выгнать каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли. Президент Трамп признал эту реальность. И я думаю, что то, что весь мир признает эту реальность стало огромным шагом вперед. Теперь двигаемся дальше.

Он подчеркнул, что призывной возраст "даже не составляет 18 лет". По его словам, таким шагом Украина могла бы привлечь сотни тысяч новых военнослужащих. Будущий советник Трампа считает, что именно недостаток человеческого ресурса стал причиной тяжелой ситуации на фронте. При этом, по его словам, на это никак не отразились задержки военной помощи.

США считают, что соглашение по Украине должно предусматривать "гарантии безопасности", чтобы не допустить повторения конфликта, заявили в Белом доме. При этом Трамп уверен, что операция по Украине невозможна без диалога с Россией, и будет работать над ним в последующие месяцы, заявил советник избранного президента.

Майк Уолтц также считает возвращение Крыма Украине нереальной возможностью / Фото: Associated Press

Что говорит Трамп о возвращении Крыма?

Майк Уолтц также считает возвращение Крыма Украине нереальной возможностью. По его словам, Трамп убежден, что ситуация с Крымом чрезвычайно сложна и требует решения из-за дипломатических переговоров между странами, а не силовыми методами. Волтц отметил, что Трамп имеет реалистичную позицию по статусу Крыма и признает тот факт, что регион на сегодняшний день фактически находится под контролем России, что делает его возвращение под юрисдикцию Украины маловероятным в краткосрочной перспективе.

Эта позиция вызвала значительную критику со стороны украинских дипломатов и части международного сообщества, которые признают Крым частью территории Украины и требуют от России возвращения полуострова. Трамп неоднократно заявлял о готовности проводить более жесткую политику по России, но в вопросе Крыма он высказывался более прагматично, обращая внимание на необходимость поиска путей деэскалации конфликта в Украине без ухудшения отношений с Россией.

Снятие ограничений на дальнобойное оружие

Конгрессмен заявил, что в США знают, как посадить кремлевского диктатора за стол переговоров Украины и России. Для этого Трамп, по словам Волтца, готов пойти на определенные шаги. Избранный глава США Дональд Трамп рассматривает вариант снятия ограничений на дальнобойные удары Украины по России. Это пригодится для склонения кремлевского диктатора Путина к переговорам. Уолтц сказал, что экономика и военная машина Кремля очень быстро выдохнутся. И это заставит Путина сесть за стол переговоров: "У нас есть рычаги влияния, такие как снятие ограничений относительно дальнобойного оружия". Правда, будущий советник Трампа не уточнил никаких деталей, в частности, о каком оружии идет речь. Еще один рычаг влияния на Россию, который рассматривают в США, – энергетические санкции. Там считают, что это придаст больше сил Украине, а Путин станет больше сговорчивым.

Напомним, что бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза заявлял, что Трамп осознает важность своей роли как посредника в достижении соглашения о прекращении российско-украинской войны. Он также понимает, что Украина не может быть побеждена.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Мощные "прощальные санкции" администрации Байдена против РФ

Добавим, что 10 января администрация Байдена нанесла прощальный удар по российской экономике, нацелив на две ее крупнейшие нефтяные компании и 183 нефтяных танкера, являются «самыми значительными санкциями против российского энергетического сектора, крупнейшего источника дохода для войны, развязавшейся Москва. Эти санкции также включают меры против длинного списка других организаций, вовлеченных практически во все сектора российского энергетического бизнеса, а также то, что чиновники назвали "сужением" лицензии Министерства финансов США, что позволило России получать деньги в долларах за ее экспорт энергии.

Объявление о санкциях произошло после обнародования в последние недели дополнительной военной помощи США Киеву на миллиарды долларов, поскольку президент Джо Байден стремится укрепить свое наследие по защите Украины и заложить основу для продолжения давления на Москву со стороны избранного президента Дональда Трампа. Отвечая на вопрос, консультировались ли с командой Трампа о мерах заранее, представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби отказался "говорить от имени новой команды". Но, отметил он, цитирую: "мы на каждом шагу и в каждом важном вопросе информировали команду перехода о наших решениях, о том, что мы делаем и почему мы это делаем".

В МИДе РФ уже отреагировали на мощные санкции администрации Байдена против энергетического сектора РФ. Там еще раз провозгласили свою мантру, что цитирую: враждебные действия Вашингтона не останутся без реакции, это попытка навредить экономике РФ даже ценой риска дестабилизации мировых рынков, а будущему президенту, не имеющему права отменять санкции без одобрения конгресса, остается "обожженная земля". Так и хочется, чтобы выжженная земля осталась только вам, наши соседи. И санкций желаем вам чем побольше. Между тем, государственный секретарь США Энтони Блинкен также заявил, что действующее руководство США во главе с президентом Джо Байденом прилагает усилия, чтобы обеспечить сильнейшие позиции во внешней политике для администрации Трампа, в том числе в отношении Украины.

В свою очередь Евросоюз опасается, что Трамп будет вести переговоры об Украине непосредственно с Путиным – без участия европейцев. Европейцы хотят быть уверены, что им будет предоставлено место за столом переговоров, но они рискуют получить лишь сложный стул. директор Программы "Ширшая Европа" Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Мари Дюмулен заявила, что,

ЕС должен присутствовать в будущих переговорах, поскольку он является одним из важнейших поставщиков и координаторов помощи Украине. Вопрос о том, должны ли там быть другие неевропейские субъекты и имеет ли смысл более широкое участие в этом процессе, например, с участием Китая, Индии или Бразилии, что повышает вероятность получения, в конечном счете, результатов, которые будут менее благоприятными для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский также говорил о том, что ЕС должен иметь право на голос в решении российско-украинской войны.

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Швейцария и Сербия готовы провести переговоры между Трампом и Путиным

Уже известно также, что несколько стран заявили о том, что готовы предоставить свою территорию в качестве площадки для предстоящей встречи Путина и Трампа. В частности, такое согласие выразила Швейцария. Еще на саммите мира в июне 2024 года эта страна заявила, что международное сообщество может подготовить пространство для прямых переговоров между Украиной и Россией. Ордер на арест, выданный Путину Международным уголовным судом, объясняют в статье Le Temps, не станет помехой для встречи Трампа и Путина. Ведь в случае мирных переговоров швейцарское правительство вправе сделать исключение.

Президент Сербии также заявил, что его страна заинтересована быть местом вероятной встречи Трампа и Путина. Вучич отметил, что Сербия находится вне обоих блоков, как НАТО, так и ОДКБ, по сути, независимая страна, которая полностью готова обеспечить полную безопасность обоим президентам. Однако следует напомнить, что Сербия – государство-участник Международного уголовного суда, которое должно задержать Путина по ордеру на арест от МКС. Пресссекретарь Путина Песков 13 января заявил, что многие страны готовы предоставить площадку для гипотетических переговоров Путина и Трампа. Но предметной подготовки встречи пока нет, говорить о ней можно будет после смены администрации в США. Кроме того, Песков добавил, что гарантии безопасности для России – неотъемлемая часть возможных переговоров по украинскому урегулированию. И добавил свою вечную мантру, что предпосылок для возобновления переговоров по Украине пока нет, потому что Киев отказывается от диалога.

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Добавим, что спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин открыт к переговорам без каких-либо предварительных условий.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен на днях заявил, что действующее американское руководство во главе с президентом Джо Байденом прилагает усилия для обеспечения сильнейших позиций во внешней политике для следующей администрации Дональда Трампа.

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