Громкое убийство подростка в киевском фуникулере: почему подозреваемый рассчитывает на 9 мая

В громком деле об убийстве 16-летнего подростка Максима Матерухина в киевском фуникулере появилось продолжение.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua адвокат семьи Максима, Станислав Иваницкий, подозреваемый Артем Косов, который по состоянию на 7 апреля работал в Управлении госохраны, решил не соглашаться с тем, что его арестовали на время проведения следствия – его защита подала апелляционную жалобу на решение суда о содержании под стражей.

"Заседание состоится 9 мая, – говорит Станислав Иваницкий. – Мы будем настаивать на том, чтобы решение суда первой инстанции (о содержании подозреваемого под стражей) осталось без изменений ".

К этому Иваницкий добавил предположение о том, что сторона защиты подозреваемого может пытаться утверждать, что произошло убийство по неосторожности.

"Но для этого (для переквалификации – Ред.) нет оснований", — говорит Иваницкий.

Убийство подростка: что известно

Вечером 7 апреля на верхней станции столичного фуникулера между подозреваемым и компанией молодых людей возник конфликт. В ходе ссоры фигурант толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

“При процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона военнослужащему Управления государственной охраны Украины сообщено о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины)”, – рассказали в Офисе генерального прокурора.

Напомним, в Киеве возле фуникулера мужчина, работавший водителем в Управлении государственной охраны Украины, толкнул подростка – он головой разбил окно и умер от ранения шеи. Подозреваемый был отправлен под стражу.

Ранее сообщалось о том, мать убитого в фуникулере 16-летнего парня рассказала щемящие подробности.

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