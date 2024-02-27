Громкое заявление Макрона о войсках НАТО в Украине: готов ли Запад вступить в войну с РФ

По словам Зеленского, Украина не ведет переговоры с западными партнерами о перекидывании войск НАТО.

На Западе снова заговорили о вероятности отправки войск НАТО в Украину. Этот вопрос время от времени возникает в информационном пространстве. 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем западные войска могут быть введены на территорию Украины.

Действительно ли военные стран-членов НАТО могут перебросить в Украину, когда и при каких условиях это может произойти — читайте в материале ТСН.ua.

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Отметим, что на утро 27 февраля в НАТО не прокомментировали заявления западных лидеров.

Макрон не исключает возможности введения войск НАТО

Во Франции прошла конференция в поддержку Украины, на которую собрались западные лидеры. По итогам встречи президент Эммануэль Макрон заявил, что некоторые страны НАТО могут опрокинуть собственные военные силы на войну в Украину. Однако, по его словам, консенсуса в этом вопросе нет.

"Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну", – сказал Макрон.

Президент Франции напомнил, что ранее европейские страны не хотели даже обсуждать поставки оружия в Украину, но все изменилось.

"Многие люди, которые сегодня говорят "Никогда, никогда", были теми же людьми, которые два года назад говорили "никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет дальнего радиуса действия". Давайте будем достаточно скромными, чтобы признать, что мы часто отставали от графика на шесть-двенадцать месяцев. Это и было целью сегодняшней дискуссии: все возможно, если это полезно для достижения нашей цели", – пояснил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон / Фото: Associated Press

Некоторые члены НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки войск в Украину — Фицо

В преддверии встречи европейских лидеров в Париже 26 февраля издание Reuters написало, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что несколько стран-членов НАТО и ЕС якобы рассматривают возможность отправки своих военных в Украину.

"Низка стран-членов НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки своих войск в Украину на двусторонней основе. Я не могу сказать, с какой целью и что они должны там делать", — сказал Фицо.

В то же время, он добавил, что его страна не будет отправлять своих военных в Украину, однако будет уважать решения стран НАТО, если они согласятся ввести силы Альянса в Украину.

Когда силы НАТО могут быть в Украине: Зеленский ответил

В воскресенье, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции назвал условие, при котором Альянс может ввести свои силы в Украину. Глава государства подчеркнул, что армии западных партнеров могут появиться на территории нашего государства и вести боевые действия только в одном случае, когда Украина станет членом НАТО.

По его словам, Украина не ведет переговоры с западными партнерами о перекидывании войск НАТО.

"Если Украина будет в НАТО, для нас это самые мощные гарантии безопасности, тогда мы будем использовать 5 статью", — подчеркнул он, однако добавил, что такой вариант маловероятен.

Полковник британской армии назвал условие для введения войск НАТО

Месяц ранее полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон предполагает, что НАТО может отправить войска на территорию Украины. Условие – если ВСУ столкнутся с большими проблемами на фронте.

По его мнению, НАТО "может вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет, если на войне в Украине что-то пойдет не так".

"Мероприятие сделало все (для Украины — ред), кроме ввода своих войск. Не исключено, что если Россия начнет достигать серьезного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию", — сказал он в интервью TalkTV .

Напомним, ранее мы публиковали о четырех сценариях войны глазами Запада : от победы России, до уступок и переговоров на невыгодных для Украины условиях.

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