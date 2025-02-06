Громкое заявление Зеленского: почему Украина в лучшей ситуации – эксперт объяснил

По словам аналитика, несмотря на западную помощь, под угрозой наступления оказалось несколько направлений.

На днях, накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения России, президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что "мы находимся в лучшей ситуации, чем в начале войны, но боремся не только против Путина, но и за поддержку наших союзников".

Многие украинцы в соцсетях прокомментировали это высказывание о лучшей ситуации как двусмысленное.

В свою очередь, бывший спикер Генштаба ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев, анализируя ситуацию на фронте, высказал в комментарии для ТСН.ua собственное мнение о том, в чем именно ухудшилась ситуация, а в чем является стабильной и с позитивной динамикой.

"Выскажу свое видение. С одной стороны мы имеем поддержку наших западных партнеров и в принципе всех стран-участниц проекта "Рамштайн" 50+. Конечно, мы приобрели соответствующий опыт и шок от первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации уже прошел. Мы понимаем, что эта война надолго. Мы действуем максимально рационально, работая над тем, чтобы максимально выхолостить потенциал российской армии. Это рутинная боевая работа, но мы и наносим очень серьезный вред российской армии", — говорит Селезнев.

К этому эксперт добавляет следующее: "Но есть проблемы, связанные с неустойчивостью, нестабильностью политических заявлений нового главы США. Заявления слишком противоречивы. В любом случае мы должны понимать, что политические заявления — это слова".

В то же время Селезнев надеется, что военная помощь от США, на объемы которой ориентируются и европейские страны, не уменьшится.

О текущей ситуации на самых горячих участках фронта военный аналитик говорит следующее: " О ситуации: бои продолжаются повсюду. Возникают новые очаги боевых действий, враг активизировался восточнее Мирнограда (Донецкая область — Ред.)".

Объясняя свое видение угроз, Селезнев рассказал: "Складывается впечатление, что оккупанты пытаются сформировать ударный плацдарм в направлении на Константиновку. Если враг возьмет под контроль Торецк и Часов Яр, то будут фактически сформированы два плацдарма — с юга, в направлении из Мирнограда и с востока, с направления Константиновки и Торецка".

По мнению Селезнева, есть угроза Славянско-Краматорской агломерации.

"Если к тому времени враг успеет сформировать ударный плацдарм на Лиманском направлении, а я вижу, что там активизировались боевые действия, то у нас добавится хлопот для нашего гарнизона, который защищает Славянско-Краматорскую городскую агломерацию. Враг тогда сможет фактически с трех сторон атаковать наши рубежи и позиции", — резюмирует аналитик.

Ранее сообщалось о том, кого Путин хочет видеть президентом Украины.

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