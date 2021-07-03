Грозовой фронт накрывает Украину: в Виннице люди передвигались вброд, а машины дрейфовали в бурных потоках

В низинных районах города вновь готовятся к подтоплению.
Грозовой фронт накрывает Украину. На всей территории объявлено штормовое предупреждение.
Об этом говорится в выпуске ТСН.19.30 3 июля.
Шквалы, молнии и град ожидают в эти выходные. Чрезвычайники предупреждают: в такую погоду стоит закрыть окна и не трогать металлических входных дверей — это опасно во время молний.
А вот жителям низинных районов — как в Виннице — придется снова готовиться к подтопленям.
С неба льет, гнутся деревья, а по улицам несутся водные потоки. Так выглядел новый густонаселенный район Виннице во время ливня. Гроза с ураганным ветром обрушилась на город вечером 2 июля. Люди передвигались вброд, а машины дрейфовали в бурных потоках.
На тринадцатом этаже одной из многоэтажек потоком прорвало отводную трубу с крыши, и кубометры воды хлынули прямо в подъезды. Первой увидела это Ирина и побежала по соседям.
"Я увидела и начала быстро всем стучать. Здесь такие водопады были... Выбирали все как могли, одеялами, всем, соседи ногами выталкивали, швабрами", — рассказывает местная жительница Ирина.
Стремительным водопадом все стекало вниз. В доме до сих пор мокрые и вздутые стены.
"Воды, если дверь открыть, то уже в дом забегали вычерпывали. Единственное, что мы потом поняли, что исчерпываем и топим нижние этажи, коллективная проблема", — рассказывает местный житель Максим Грабик.
Топило и частные дома. В одном доме вынуждены были спасать детей на двухъярусные кровати, потому что на полу воды было по пояс. Плавали игрушки, техника, мебель. В дом принесло грязь и нечистоты. Ольга с двумя детьми вынуждена искать себе временное жилье, потому что здесь оставаться нельзя. Дом ко всему еще и обесточен.
"Меня опять залило, что я должен делать. Третий раз меня топит с детьми", — жалуется женщина.
В доме Григория затопленный подвал и несколько комнат. Большая вода испортила технику и мебель. Чудом никто не пострадал. Мужчина до сих пор самостоятельно откачивает воду помпой с дома.
Залило и церковь в этом же районе. Отец Виталий, чтобы попасть на службу, шел по пояс в брод.
"В 2013 году здесь также такое было, затопило. После этого таких стихий не было, и вот сейчас снова. Как люди сегодня придут на службу? Никак", — говорит отец Виталий.
Будут ли компенсировать им убытки - пострадавшие не знают. Не дожидаясь, люди сами ликвидируют последствия, потому что синоптики и далее прогнозируют внезапные и еще более мощные ливни.
Валерий Кузнецов, Николай Назаренко, Винницкая область, ТСН.