Грозовой фронт накрывает Украину: в Виннице люди передвигались вброд, а машины дрейфовали в бурных потоках

Грозовой фронт накрывает Украину: в Виннице люди передвигались вброд, а машины дрейфовали в бурных потоках

В низинных районах города вновь готовятся к подтоплению.

Грозовой фронт накрывает Украину. На всей территории объявлено штормовое предупреждение.

Об этом говорится в выпуске ТСН.19.30 3 июля.

Шквалы, молнии и град ожидают в эти выходные. Чрезвычайники предупреждают: в такую погоду стоит закрыть окна и не трогать металлических входных дверей — это опасно во время молний.

А вот жителям низинных районов — как в Виннице — придется снова готовиться к подтопленям.

С неба льет, гнутся деревья, а по улицам несутся водные потоки. Так выглядел новый густонаселенный район Виннице во время ливня. Гроза с ураганным ветром обрушилась на город вечером 2 июля. Люди передвигались вброд, а машины дрейфовали в бурных потоках.

На тринадцатом этаже одной из многоэтажек потоком прорвало отводную трубу с крыши, и кубометры воды хлынули прямо в подъезды. Первой увидела это Ирина и побежала по соседям.

"Я увидела и начала быстро всем стучать. Здесь такие водопады были... Выбирали все как могли, одеялами, всем, соседи ногами выталкивали, швабрами", — рассказывает местная жительница Ирина.

Стремительным водопадом все стекало вниз. В доме до сих пор мокрые и вздутые стены.

"Воды, если дверь открыть, то уже в дом забегали вычерпывали. Единственное, что мы потом поняли, что исчерпываем и топим нижние этажи, коллективная проблема", — рассказывает местный житель Максим Грабик.

Топило и частные дома. В одном доме вынуждены были спасать детей на двухъярусные кровати, потому что на полу воды было по пояс. Плавали игрушки, техника, мебель. В дом принесло грязь и нечистоты. Ольга с двумя детьми вынуждена искать себе временное жилье, потому что здесь оставаться нельзя. Дом ко всему еще и обесточен.

"Меня опять залило, что я должен делать. Третий раз меня топит с детьми", — жалуется женщина.

В доме Григория затопленный подвал и несколько комнат. Большая вода испортила технику и мебель. Чудом никто не пострадал. Мужчина до сих пор самостоятельно откачивает воду помпой с дома.

Залило и церковь в этом же районе. Отец Виталий, чтобы попасть на службу, шел по пояс в брод.

"В 2013 году здесь также такое было, затопило. После этого таких стихий не было, и вот сейчас снова. Как люди сегодня придут на службу? Никак", — говорит отец Виталий.

Будут ли компенсировать им убытки - пострадавшие не знают. Не дожидаясь, люди сами ликвидируют последствия, потому что синоптики и далее прогнозируют внезапные и еще более мощные ливни.

Погода в Украине: грозовой фронт возвращается в регионы - в Виннице снова готовятся к подтоплениям

Валерий Кузнецов, Николай Назаренко, Винницкая область, ТСН.

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