Грозы, град и жара: синоптики ошарашили прогнозом погоды в Украине

Синоптики рассказали о погоде в Украине / © ТСН

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Начало первой летней недели принесло в Украину сложные и нестабильные погодные условия. Страну одновременно будут атаковать обильные дожди, мощные грозы и локальный град. По данным метеорологов, самые сильные осадки прогнозируются в северных регионах и в центральных областях Украины. При этом суше и менее влажно будет разве что на западе нашей страны.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Адские градусы и штормовое предупреждение: леса в зоне риска

Несмотря на затяжные дожди, общие температурные показатели в Украине будут оставаться высокими. По официальным прогнозам синоптиков, в большинстве областей столбики термометров уверенно будут ползти вверх и местами поднимутся до адских плюс 30 градусов.

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Когда ждать свежести: прогноз для Киева и регионов

В столице Украины погода будет несколько комфортнее. Уже во вторник в Киеве ожидается долгожданная прохлада — воздух станет немного свежее. В течение дня столбики термометров в киевских парках и кварталах прогреются максимум до отметки плюс 22 градуса.

Однако жителям других раскаленных регионов грустить под солнцем придется недолго. Как отмечает представитель Укргидрометцентра Иван Семилит, волна свежего воздуха постепенно будет двигаться по территории страны. Уже ближе к концу текущей недели приятная прохлада и снижение температурных максимумов планомерно переместятся из северных и западных областей на остальную территорию Украины, нивелируя изнурительную летнюю жару.

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