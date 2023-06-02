Группа 1+1 media и Фонд "Повернись живим" собрали 15 000 000 грн в рамках проекта "Лига Аэроразведки"

Так, совместными усилиями удалось собрать 15 миллионов грн благотворительных донатов на закупку мобильных пунктов управления БПЛА. Таким образом, команда сможет приобрести пять специально оборудованных автомобилей, которые крайне важны для украинских разведчиков.

Отмечаем, что предварительно организаторы ставили своей целью аккумулировать 10 000 000 грн, однако благодаря активности всех неравнодушных удалось собрать значительно больше и закрыть сбор ранее заявленной даты. Ведь призывали присоединиться к проекту именно в рамках футбольных трансляций 15-го сезона УПЛ, финал которого – 4 июня.

"Мы очень впечатлены активностью и футбольных фанатов, и всех, кто присоединился к сбору. Совместными усилиями нам удастся обеспечить наших защитников и защитниц 5-ю автомобилями, где будет все необходимое для комфортной и результативной работы нашей аэроразведки. Все для Победы!", — Комментируют инициаторы проекта "Лига Аэроразведки".

Неравнодушные осуществляли донаты на специальную Банк Фонда "Пункты управления БпЛА" через QR-код, который был размещен во время футбольных поединков, которые транслировались на ресурсах 1+1 media. Также присоединялись к сбору и вне матчей через специальный проектный счет Фонда.

Дополнительно спортивные редакции медиагруппы — "ПРОФУТБОЛ Digital" и FootballHub — в социальных сетях запустили розыгрыш календарей "Повернись живим" с подписями футболистов ФК "Динамо" Киев. Согласно плану, организаторы розыгрыша должны объявить победителей в конце футбольного сезона, однако полученные средства будут переданы уже на другой проект, к которому причастны и "Повернись живим", и 1+1 media — кампанию "Нам здесь жить". Ее цель – собрать 175 миллионов гривен на обеспечение транспортом и всем необходимым для разминирования оборудованием и имуществом 146 инженерно-саперных групп в составе Сил поддержки ВСУ. Инициаторы проекта — Киевстар и фонд "Повернись живим", партнером инициативы стала группа 1+1 media. В рамках сбора можно оформить подписку на ежемесячный донат или внести индивидуальный взнос на сайте инициативы .