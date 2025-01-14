Групповое изнасилование девочки на Закарпатье: почему обвиняемые до сих пор на свободе

Уже подходит к концу повторный, второй судебный процесс. Однако в его ходе появились новые нюансы.

На Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девочку. Этот ужас взбудоражил всю Украину еще в 2021 году, однако обвиняемые до сих пор на свободе. Более трех лет назад суд наказал их условными сроками заключения.

Все подробности смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Изнасилование на Закарпатье

Это произошло более трех лет назад, но в этой истории до сих пор не поставили точку. Более того, в ближайшее время может получить продолжение громкое дело об изнасиловании подростками 14-летней девочки на Закарпатье, которое произошло в 2021 году.

Напомним, что это преступление получило резонанс из-за того, что в селе была изнасилована его 14-летняя жительница, а впоследствии в Сети причастные к этому преступлению выложили видео издевательств. Суд, который состоялся над обвиняемыми подростками (среди них два брата-близнеца), наказал их только условными сроками. На такое решение о наказании обидчикам 14-летней девушки в свое время отреагировали лидеры общественного мнения, местные власти и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, выразив свое возмущение и беспокойство.

Представитель регионального представительства Офиса Омбудсмана побывал в селе Верхние Ворота, где трое подростков изнасиловали 14-летнюю односельчанку. Получил уведомление от неравнодушных в соцсетях о реагировании на это дело. Ситуация следующая: сначала ребята заманили свою подругу во двор одного из подростков, а затем - в подвал. Девушка давно дружила с ними, потому ушла. После чего один из них ударил девушку, а затем по очереди изнасиловали ее. Все действия, совершаемые над потерпевшей, подростки снимали на видео с целью шантажа. Позже видео издевательств было загружено в Интернет и продемонстрировано одноклассникам в школе", – написал Лубинец.

Это сообщение от омбудсмена появилось в марте 2023 года. В нем Лубинец сообщил, что об изнасиловании внуки узнала бабушка, с которой проживает девушка, и вызвала полицию. На суде все трое признали свою вину. Однако их наказание возмутило омбудсмена.

"Как думаете, какое наказание местный суд считает справедливым? Сначала судья Воловецкого районного суда приговорила ребят к пять годам лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем трем испытательный срок на два года. Суд вынес приговор по ст. 153 (сексуальное насилие, без проникновения), а не 152-й статьи (изнасилование). В этом, как выяснилось, права девушки во время судебного процесса были грубо нарушены – он происходил при участии адвоката из Центра правовой помощи, интересы в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета. И эта же служба защиты детей дала насильникам положительные характеристики", – добавил он.

Тогда с целью установления обстоятельств дела и установления позиции законных представителей потерпевшей представитель секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека совершил визит непосредственно по месту жительства потерпевшей. Во время этого визита он пообщался с отцом и бабушкой, которые дали согласие на принятие мер, направленных на восстановление прав ребенка. Работник высказал позицию по восстановлению прав ребенка, возможности привлечения представителей правозащитных организаций и адвокатов, привлечения международных организаций по оказанию квалифицированной психологической помощи и реабилитации.

"Мы тщательно проанализируем действия судьи. Будет направлено соответствующее письмо в Высший совет правосудия. Мы тщательно проанализируем действия прокуратуры. Соответствующее письмо будет направлено в Генпрокуротуру и в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Также проанализируем деятельность местной службы защиты детей, работник которой представлял интересы девочки. Ведь как оказалось, мать одного из ребят также является работником той службы соцзащиты детей. Поэтому есть сомнения относительно беспристрастности и профессиональности представления интересов девочки", — заявил он.

Лубинец также отметил, что сомневается в профессиональности действий областного руководства. Ведь событие произошло еще летом 2021 года, впрочем, суд вынес приговор по делу всего через 2 года. Затем Закарпатский апелляционный суд отменил приговор Воловецкого районного суда. Поэтому по делу об изнасиловании несовершеннолетнего – началось новое рассмотрение.

Что известно по состоянию на сегодня

Сейчас подходит к концу повторный, второй судебный процесс. Но, как выяснилось, и во время него появились нюансы, которые могут являться признаками затягивания судебного процесса. Не исключается, что дело будет рассматриваться в третий раз.

Накануне финальных заседаний мать братьев-близнецов, являющихся их законным представителем, находится в больнице. В то же время в соцсетях несколько тысяч корреспондентов отреагировали на то, что виновные в изнасиловании до сих пор не наказаны.

Одна из пользователей так прокомментировала ситуацию: "Страшно жить рядом".

Что же снова произошло в этой громкой истории – подробности в комментарии для ТСН.ua рассказала адвокат Наталья Баранова, защищающая интересы потерпевшей девушки.

"Мать обвиняемых выступает их законной представительницей в суде, поскольку так требует закон, если обвиняемые несовершеннолетние. Именно поэтому ее привлекли к делу. Однако сейчас ребята уже совершеннолетние, они дееспособны и имеют квалифицированных защитников", — сказала Баранова.

Она добавила, что во всех судебных заседаниях находится представитель службы по делам детей. Поэтому, по ее мнению, даже отсутствие законного представителя на судебных заседаниях не нарушает права обвиняемых. Это не дает никаких преимуществ потерпевшей стороне и не влияет на справедливость процесса. Такой подход отвечает актуальной практике Верховного суда. По данным адвоката, потерпевшая девушка получила тяжелую морально-психологическую травму из-за преступления.

"Ее эмоциональное состояние остается очень сложным, ведь судебный процесс длится уже более 3,5 лет, а решения по делу до сих пор нет. Это уже второй круг судебного разбирательства дела, и девочку снова заставляют переживать весь ужас ситуации, причинившей ей боли, от самого начала. Такая ситуация только усугубляет ее страдания и травмирует ее снова", — уточнила она.

Адвокат отметила, что потерпевшая считает справедливым, чтобы ее обидчики получили наказание в виде лишения свободы. Наталья Баранова говорит, что сейчас судебный процесс действительно находится на финальной прямой.

Обвиняемые хотели избежать наказания

Кроме того, появилась информация, что двое обвиняемых пытались мобилизоваться через Обуховский ТЦК, ведь тогда они уже достигли совершеннолетия. Об этом сообщила юридическая компания "Миллер", адвокаты которой представляют интересы потерпевшей.

По данным адвокатов, двое обвиняемых, которым исполнилось 18 лет, не имеют военного образования, не проходили срочную службу и не являются офицерами запаса, поэтому их не могут мобилизовать без добровольного согласия. Впрочем, на заседании 22 октября 2024 года их защита подала ходатайство об отложении судебного разбирательства из-за того, что накануне обвиняемых мобилизовали.

В "Миллере" утверждают, что предоставленные копии повесток о вызове в ТЦК не были никем заверены. В то же время, издал их Обуховский РТЦК в Киевской области, хотя обвиняемые постоянно проживают в Закарпатской области, отмечают адвокаты.

Тогда представители Министерства обороны Украины оперативно отреагировали на этот факт и сообщили, что обвиняемым было отказано в мобилизации, а в Обуховском ТЦК проведут проверку. После этого обвиняемые прекращали сотрудничество со своими защитницами и просили время привлечь новых. Новые защитницы в свою очередь просили дополнительное время для ознакомления с материалами, откладывали заседания из-за занятости по другим делам, из-за болезни ребенка одной из защитниц, усталости другой защитницы, отводы председательствующему судье.

По словам Натальи Барановой, финальное заседание, которое должно было быть 27 декабря 2024 года, перенесли из-за плохого самочувствия матери одного из обвиняемых, которая является его законной представительницей.

"Ее госпитализировали в ночь перед заседанием. Мать других двух обвиняемых из-за плохого самочувствия попросила заслушать ее выступление на следующем заседании, которое планировалось на 10 января. Однако это заседание также не состоялось из-за госпитализации матери этих обвиняемых. Высший совет правосудия рассматривает вопрос досрочного прекращения председательствующего судьи по делу. принято, это будет означать, что дело снова придется рассматривать сначала – уже в третий раз", — сказала она.

Признали вину, а в тюрьму не попали

В прокуратуре Закарпатской области в комментарии ТСН.ua подтвердили, что судебный процесс на завершающей стадии. В свою очередь в судебном приговоре, вынесенном в марте 2023 года и повлекшем резонанс из-за условного наказания, приводятся слова одного из свидетелей, сообщившего суду, что во время общения с потерпевшей последняя сказала: "Не знаю, как дальше жить". Также в приговоре отмечается, что обвиняемые свою вину признали и извинились.

Читайте также: