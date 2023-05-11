Грузины восстали из-за решения России отменить для них визы, а президент заявила о "прикрытии поражения в Бахмуте"

Россия предлагает Грузии заключить соглашение с дьяволом – так в украинском МИДе прокомментировали решение Путина отменить визы для грузинских граждан и возобновить авиасообщение. Это, утверждают в нашем дипломатическом ведомстве – выглядит компенсацией за отказ действующих грузинских властей наложить санкции на Россию. В то же время, как спикер парламента и правительство российское нововведение приветствовали, грузины — начинают собираться на улице, чтобы предотвратить дальнейшее сближение Тбилиси с Москвой, говорится в ТСН.

Собравшись под Министерством иностранных дел, митингующие в Тбилиси требуют ввести визовый режим против России. Кремль накануне объявил об отмене виз для грузин и отмене ограничения на полеты в Грузию. Грузинского министра иностранных дел эта новость застала в Берлине и ничего плохого в ней он не увидел. “Если посмотреть на это решение с гуманитарной стороны, любое ответственное правительство должно его приветствовать. Это упрощает жизнь наших граждан и дает им возможность свободно общаться и путешествовать», – говорит Илия Дарчиашвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили требует рассмотреть российское решение на совете безопасности, а в обращении к грузинам не подбирает дипломатические слова. “Какова цель этой провокации? Во-первых, это может прикрывать их поражение в Бахмуте. Я не знаю, как это описать, но это может прикрыть их там, где они не способны продемонстрировать силу. Может это ответ на новый одиннадцатый пакет санкций от Евросоюза. Самое главное, что эта провокация направлена против общества», — говорит она.

Казус политического положения в Грузии состоит в том, что проевропейская президент и пророссийски настроенная правящая партия "Грузинская мечта" находятся по разные стороны баррикад. До следующих парламентских выборов – еще полтора года. “Грузинам нужна евроинтеграция, а не интеграция с Россией. А правительство пытается увязать нашу экономику, нашу политическую систему с российской. Но мы знаем, что с Россией сейчас поддерживают дружеские отношения только авторитарные режимы», – говорит член объединенного оппозиционного движения Ираклий Павленишвили.

Недавние протесты в Тбилиси продемонстрировали, что от России и гостей грузины заметно устали. “Решение Путина об отмене виз – это награда нашему правительству за политику, продвигающую последние два года. Но мне кажется, Грузия должна смотреть в сторону Европы, а не в сторону России”, — говорят протестующие.

Европейский союз призвал Грузию, стремящуюся вступить в ЕС, придерживаться санкций против российских авиаперевозчиков. Спикер Еврокомиссия Петер Стано отметил, что пускать российские самолеты в страну не стоит даже из соображений безопасности, ведь из-за ограничительных мер 95 процентов российского авиапарка невозможно отремонтировать в соответствии с международными стандартами. Американский Госдеп предупредил, что если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновят, компании в грузинских аэропортах рискуют сами подпасть под санкции за эксплуатацию самолетов.

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Напомним, что Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации на границе, сообщают о раненых.

Минобороны Армении заявило, что военные Азербайджана с 6 часов утра обстреливают армянские позиции, расположенные в Гегаркуникской области страны и сообщили о 3 раненых.

Военное ведомство Азербайджана в свою очередь сообщило, что армянские военные попали в голову азербайджанского военнослужащего и обвинили Ереван в нарушении режима прекращения огня.

Обострение происходит за 3 дня до встречи президентов Азербайджана и Армении в Брюсселе с участием главы Европейского совета Шарля Мишеля, где лидеры враждующих стран должны были пообщаться впервые с этой зимы.

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