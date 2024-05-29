Грузины восстали против "русского мира": страну охватили протесты — какая судьба ждет государство

Парламент страны обошел вето президентки Саломе Зурабишвили и принял скандальный закон об "иностранных агентах". Грузины же не собираются соглашаться с решением пророссийских властей, продолжают протестовать и уже анонсируют новые масштабные митинги.

Что происходит в Грузии, правда ли Тбилиси могут закрыть путь в Европу, что там с грузинским "Майданом" и реально ли освободить грузин от российских пут – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

28 мая 2024 г. стало поворотным моментом в грузинской истории. Депутаты парламента собрались снова, чтобы решить судьбу скандального законопроекта "об иноагентах", уже весь мир называющего антидемократическим и под копирку списанным с российской методички.

Скандальный законопроект почти стал законом

Его полное название "О прозрачности иностранного влияния", а его цель – выделить и обязать регулярно публиковать свои доходы неправительственным организациям и СМИ, получающим по крайней мере 20% доходов, в частности пожертвований или грантов, за границу. Все они получат клеймо "проводника интересов иностранной силы", а тому, кто попытается отклониться от регистрации или не подаст декларацию, грозит немалый штраф в размере 25 тысяч лари — а это более 9 тысяч долларов.

Ведущая провластная коалиция во главе с пророссийской "Грузинской мечтой" таки протолкнула желаемое – парламент прогнозируемо обошел президентское вето и проголосовал.

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Пути назад нет

Как пишет Эхо Кавказа, отныне законопроект, скорее всего, станет законом. Теперь его снова отдадут на подпись президентке. Но это формальность, потому что даже если она его не подпишет в 5-дневный срок, это может сделать председатель парламента.

Все это, несмотря на яростное сопротивление народа Грузии. 28 мая люди снова собрались на площади перед парламентом, чтобы остановить депутатов. Некоторые даже плакали.

Сетью же распространяется новый символ этого голосования – цифра 84, где четверка – это советский кровавый серп. Именно столько депутатов проголосовало и протянуло скандальный закон. Позже президент Саломе Зурабишвили назовет их новыми 84 Серго Орджоникидзе – коммуниста грузинского происхождения, способствовавшего захвату Тбилиси Москвой в начале 20 века.

Его, к слову, приняли всего через 2 дня после празднования Дня независимости страны. Центральные улицы столицы заполонили силовики и полиция, но там все еще развеваются национальные флаги. На этом фоне откровенно цинично звучат слова лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе.

"Наверное, много лет назад никто не мог предположить, что Грузия сможет принять независимое решение, несмотря на противодействие такого масштаба! За это я благодарю каждого своего коллегу, и, самого главного, грузинского народа. Если бы не их беспрецедентное единство и мудрость, этого бы ни произошло! Все друзья должны знать, что наша страна готова только к достойной и настоящей дружбе", — заявил он.

Но грузинский народ не поддерживает скандальный закон, о чем свидетельствуют независимые социологические опросы. Что в столице, что в регионах где-то более 60% людей однозначно против и только 20% однозначно за, а остальные не определились. Но пророссийские политики Грузии на это вроде бы не учитывают. Они снова и снова затягивают свою старую песню о том, что они защищают мир в Грузии.

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"Судьба мира стоит на кону. Поэтому мы сейчас принимаем этот закон, и Америка, и Европа успокаиваются, им придется с нами поговорить и принять наши правила игры", – сказал проклемлевский депутат парламента Грузии Фридон Инджия.

Присоединился к этим словам и мэр Тбилиси, бывший грузинский футболист, легенда киевского Динамо, который годами жил в Украине, а теперь выступает за дружбу с РФ, Каха Каладзе.

Грузию захватил "русский мир"

В реальности "русского мира", и это становится понятно, когда чуть ли не те же слова эхом слышать из Москвы от председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.

"Преодолев вето Зурабишвили на закон об иноагентах, грузинский парламент проявил характер и зрелость!", — сказал Красин.

И грузины это понимают как никто и открыто выражают свое недовольство, называя депутатов рабами РФ.

Вечером 28 мая на здании парламента Грузии местные жители дали однозначный диагноз и написали "Филиал России". Уже 29 мая на тбилисской крепости Нарекали вывесили баннер — "Нет русскому режиму".

Европа возмущена

Реакция Европы и США была мгновенной. "Правительство Грузии сходит с европейского пути", — заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

В то же время председатель Евросовета Шарль Мишель пообещал поставить вопрос Грузии на повестку дня следующего заседания возглавляемого им органа. По данным СМИ, Грузию могут даже лишить статуса кандидата на вступление в ЕС.

"В декабре Европейский совет решил предоставить Грузии статус кандидата при условии, что Грузия предпримет соответствующие шаги и проведет необходимые демократические реформы. Принятие закона о прозрачности в парламенте является шагом назад и еще больше отдаляет Грузию от пути в ЕС. Грузинский народ четко избрал будущее в ЕС, и мы сделаем все, чтобы поддержать его амбиции", — заявил Шарль Мишель.

Еще более категоричным был сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт. "Преодоление правящей партии в парламенте вето президента на "российский закон" будет означать, что путь Грузии в ЕС на данный момент завершен. Трагично, но это правда", — сказал сопредседатель Евросовета.

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Отреагировали и в правительстве Литвы.

"Очень печальный день для Грузии и остальной Европы. Принятие этого закона фактически прекращает вступление Грузии в ЕС, не принося никому никакой выгоды. Почти никому", — прокомментировал глава МИД Литвы Габриэль Ландсбергис.

Ответ США

Представитель Госдепа Мэтью Миллер выразил обеспокоенность из-за последних недружественных, а то и враждебных высказываний представителей грузинских властей в адрес его страны и Европы.

"Действия правящей партии, а также антизападная риторика угрожают демократической траектории Грузии, будущей экономической безопасности, членству в ЕС, а также ставят под угрозу отношения Грузии с США. Обидно, что лидеры Грузии решают отказаться от шагов, необходимых для продвижения Грузии в западном направлении, которого хочет ее народ", – сказал он.

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Грузины не сдаются

Грузинский народ так этого оставлять точно не собирается. Как передает Эхо Кавказа, грузины уже анонсировали новую масштабную акцию протеста в Тбилиси 2 июня. Протестовали они и вечером 28 мая. К митингующим по видеосвязи присоединилась и президентка страны Саломе Зурабишвили, которая уже стала одним из лиц и символом проевропейского протеста. Она предложила грузинам референдум.

Что будет дальше

Согласно Конституции Грузии, президент может назначить референдум в трех условиях: по требованию парламента, правительства или по меньшей мере 200 тысяч избирателей. Референдум должен пройти в течение 30 дней после поступления требования о его проведении. Но есть нюанс – согласовать проведение референдума имеет и премьер-министр – член пророссийской "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.



Следует также отметить, что в Грузии довольно скоро состоятся парламентские выборы и оба лагеря – пророссийский и проевропейский – имеют большие планы. Пророссийский лагерь сейчас имеет большинство в парламенте, а значит, держит за собой кресла спикера и премьера, уже в конце октября 2024 рискует потерять власть. Именно поэтому они и продвигают законы, которые могут ограничить свободу людей, в том числе журналистов. Оппозиция же хочет воспользоваться моментом, наконец-то объединить свои силы, создать мощную коалицию и забрать государственный руль, чтобы наконец свернуть с пророссийского пути и вернуть Грузию в Европу.

Напомним, через закон об "иноагентах" США вводят визовые ограничения для Грузии.

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