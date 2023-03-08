Грузия — на пороге революции: сможет ли президент Зурабишвили действительно наложить вето на законопроект о "иноагентах"

Грузины, как и украинцы во время Майдана 2013-2014 года, почувствовали, что их власть делает ощутимый шаг назад от ЕС.

В Грузии второй день продолжается бессрочная акция протеста из-за закона об "иноагентах", принятом в первом чтении накануне. Украинский МИД выразил солидарность с грузинским народом.

Как украинский флаг стал символом грузинского протеста, который происходил в эту ночь вокруг парламента в Тбилиси – говорится в сюжете ТСН.

Грузины, как и украинцы на Майдане 2013-2014 года, почувствовали, что их власть делает ощутимый шаг назад от европейского будущего, а именно в сторону России.

Протесты 7 марта

Закон об иноагентах в первом чтении в грузинском парламенте был одобрен внезапно, большинства оппозиционных депутатов в зале не было. Но провластному блоку во главе с "Грузинской мечтой" – партией олигарха Бидзины Иванишвили – голосов хватает и на это, и на то, чтобы потом преодолеть президентское вето. С пониманием, что ждать от парламентариев нечего, люди в считанные часы заполняют центральный проспект Руставели и окружают парламент. Столкновения с полицией продолжаются до утра 7 марта.

Провластная партия и удерживающая ее олигарх для протестующих олицетворения России, которая не хочет отпускать Грузию из-под своего влияния. Несмотря на российско-грузинскую войну в августе 2008-го, на оккупированный россиянами Абхазию и Южную Осетию бизнес с россиянами продолжался, российские туристы ездили в Грузию как к себе домой. Россияне массово начали бежать от мобилизации на войну с Украиной. Они тысячами переходили пешком через тот же КПП "Верхний Ларс", через который в 2008-м их соотечественники ехали танками убивать грузин.

"Россия — это враг. Если мы примем этот закон — мы станем провинцией РФ" — грузины

Грузинский народ считает, что пророссийская партия использует церковь точно так же, как использовали в России. Хотят столкнуть левых с правыми, разделить общество, чтобы разные силы не смогли договориться. Этот закон – красная линия.

Закон об иноагентах, которым провластная партия пытается подавить правозащитные организации и оппозиционную прессу, протестующие прямо называют российским, ведь это в России слово иноагент уже давно означает "шпион". И потому на проспекте Руставели немало украинских флагов, раздаются украинские песни, Россию посылают туда, куда это делали украинские пограничники.

Обращение президентки Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили записывает обращение из Соединенных Штатов, где находится с визитом. Ранее она неоднократно обещала ветировать закон. Теперь она обращается к грузинским послам за границей и призывает определиться, какую страну они представляют. Общественное государство с евроатлантическим движением или пророссийскую верхушку, которая сейчас контролирует Грузию.

"Этот закон никому был не нужен. Он появился ниоткуда. Возможно, его продиктовала Москва. Я обращаюсь к вам, стоящим в этот вечер на Руставели, как я сама не раз там стояла. Я стою здесь в Нью-Йорке и позади меня статуя Свободы. Это символ, за который Грузия всегда боролась. Я с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию", — сказала она.

Оппозиционные депутаты просят западные государства немедленно ввести санкции против правящей партии

Реакция ЕС и США

Министры иностранных дел стран Балтии выразили серьезную обеспокоенность принятием в первом чтении закона, отрицающего демократические ценности. Государственный департамент Соединенных Штатов предостерег грузинские власти от применения силы к мирным демонстрантам.

"Это общее право людей в мире — собираться на площадях, добиваться, чтобы их голоса услышали, свободно говорить, добиваться от правительства ответов. Мы продолжаем отслеживать ситуацию в Грузии. Но призываем разрешить мирным протестующим реализовывать свои права", — подчеркнул представитель Госдепартамента США Нед. Прайс.

Задержание во время протестов

На утро Министерство внутренних дел Грузии отчитывается о 66 задержанных, среди них – местный политик Зураб Джапаридзе. Оппозиция заявляет: будут выходить на проспект Руставели каждый день, пока он не станет действительно грузинским. И в три часа дня по местному времени люди в центре города собираются снова.

Тем временем глава "Грузинской мечты", стоящая по закону об иноагентах, Ираклий Кобахидзе заявил, что война в Украине — прямое следствие Революции Достоинства. Следовательно, грузинских активистов он обвиняет в том, что именно из-за них в Грузии могут снова появиться российские танки.

Митинги 8 марта

8 марта с плакатами "Женщины против контроля" и "Stop Russia" в грузинский парламент вышли активистки.

"Грузию не взяли кандидатом в ЕС, хотя она претендовала. Есть перечень условий, которые она должна выполнить, но закон об иноагентах перечеркивает европейское будущее Грузии. У меня вопрос, неужели так коротка память, ведь в 2008 году российские танки едва до Тбилиси не дошли. Почему так случилось, что грузинские власти повернулись в российскую сторону и руководящая партия превратилась из "грузинской мечты" в "русскую"?", - сказала одна из участниц Елене Хоштария, оппозиционная политическая деятельница, депутат грузинского парламента с 2016 до 2020 года.

Напомним, митинги в Грузии вспыхнули 7 марта из-за пророссийского закона об "иностранных агентах", который вредит европейской интеграции этой страны. На следующий день, 8 марта, активисты снова вышли на протесты. Митингующие выдвинули властям два требования: отозвать из парламента закон "об иностранных агентах" и отпустить всех задержанных. Однако им было отказано.

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