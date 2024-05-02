Грузия отворачивается от Запада: почему провластная "Грузинская мечта" миллиардера Иванишвили сжигает мосты с ЕС и смотрит в сторону России и Китая

В Тбилиси у здания парламента спецназ применил силу против участников мирной акции, выступавших против принятия закона об "иноагентах", являющейся полной калькой из аналогичного российского с 2012 года.

В центре Тбилиси во вторник, 30 апреля, и среду, 1 мая, силовики применили против людей слезоточивый газ, водометы и даже резиновые шары, как утверждали участники многотысячной акции протеста. "Радио Свобода Грузия" сообщало, что за невиданной жестокостью, с которой разгоняли мирных людей, преимущественно молодежь, может стоять частная охранная служба, контролируемая главой Департамента особого назначения МВД Звиадом Харазишвили. СМИ сообщают, что именно он руководил действиями стражей порядка на митингах в последние годы. А на прошлой неделе в Европарламенте даже призвали ввести против него персональные санкции.

Лидера оппозиционной партии (Михеила Саакашвили, задержанного еще осенью 2021 года – ред.) "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили жестоко избили. Пока он в больнице с переломами костей лица. Всего на акции в ночь на 1 мая задержали более 60 человек, многие были травмированы, а парламент так и не смог закончить рассмотрение скандального проекта, который люди уже открыто называют "российским законом", во втором чтении. А вот в среду вечером, 1 мая, этот проект об "иноагентах" прошел сессионный зал — 83 голоса "за". И снова спецназовцы применили против несогласных людей перечный газ, водометы и резиновые шары. Одному мужчине попали прямо в глаза.

Осталось только пройти третье чтение 17 мая и побороть вето президентки Саломе Зурабишвили. Протесты в Тбилиси вряд ли погаснут, пока этот "российский закон" не вступит в силу, с какой бы жестокостью провластные спецназовцы не разгоняли людей. В США и ЕС уже давно заявили, что окончательное принятие закона будет отступлением от стремлений Грузии стать членом ЕС и НАТО, что записано в ее конституции. Более того, в Европарламенте уже даже раздаются призывы забрать у Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Пока Сакартвело в очень сложной ситуации, если не сказать, что в патовой. С одной стороны, вступление в силу закона об "иноагентах", еще и накануне парламентских выборов в октябре, поставит ситуацию в стране под полный контроль "Грузинской мечты" и свернет ее прозападный вектор движения. С другой стороны, в Грузии усиливается влияние Китая, что также очень опасно. В прошлом году корреспондентка ТСН.ua , автор этого текста, дважды была в Грузии в командировке вместе с журналистами из других европейских стран. Поэтому в этом тексте читайте не только о последствиях принятия "российского закона" в Грузии, но и растущем там влиянии России и Китая.

"Черные" списки: расправа властей

Все началось еще в марте прошлого года, когда провластная партия "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили, проводящего пророссийскую политику (за время его правления страной с 2012 года экономическая зависимость Грузии от России существенно увеличилась), впервые пыталась провести через парламент закон об "иноагентах" (полное название — "О прозрачности иностранного влияния"), который требовал от СМИ и неправительственных организаций гражданского общества, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться "агентами иностранного влияния".

Тогда спецназовцы тоже прибегали к жестокому силовому разгону мирных акций протеста, используя слезоточивый газ и водометы. СМИ сообщали о более чем 130 задержанных. Под давлением общества в середине марта 2023 года власти все же отложили рассмотрение этого скандального закона об "иноагентах" во втором чтении. Тогда казалось, что демократическая Грузия победила, ведь по многочисленным опросам общественного мнения подавляющее большинство граждан страны поддерживает членство в ЕС и НАТО, как это и записано в конституции страны.

Однако, находясь с первым визитом в Грузию в июне 2023 года, на многочисленных закрытых встречах с экспертами, журналистами и зарубежными дипломатами (работающими в Грузии в диппредставительствах разных стран) ТСН.ua услышал, что это не конец, и что провластная "Грузинская мечта еще может возобновить рассмотрение закона об "иноагентах" в парламенте. Более того, некоторые эксперты неофициально говорили, что у власти есть "черный" список нежелательных СМИ и неправительственных организаций, работу которых в стране они хотели бы подчинить себе, или вообще прекратить.

Еще во время первой попытки протащить этот аналог российского закона через парламент Грузии в марте 2023 года, власть манипулировала, мол, его принятие поможет сделать работу СМИ и финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций более "прозрачной" через создание реестра "агентов иностранного". влияния", апеллируя вроде бы к американскому опыту.

Однако в прошлом году научная сотрудница британского Королевского института объединенных служб Натия Сескурия отмечала в своей статье, что за эти более 80 лет до "аналогичного" американского закона FARA (Закон о регистрации иностранных агентов), который был предложен Администрацией Рузвельта накануне Второй мировой войны с целью ограничения нацистской пропаганды, вносилось много поправок, что еще в 2023 году указало посольство США в Грузии. К тому же, в США этот закон не используется для давления на СМИ или неправительственные организации, а является лишь инструментом усиления законодательства о лоббизме.

Дальнейшее сближение с РФ: фактор Украины

Еще осенью 2022 года, хотя Грузия так и не ввела собственные санкции против России, даже персональных, правительство страны заявляло о полной поддержке Украины. Однако уже в марте 2023 года, на фоне остановки рассмотрения закона об "иноагентах" в парламенте, представителях грузинских властей, "почти дословно повторяя тезисы российской пропаганды" (как об этом отмечал тогдашний представитель МИД Украины Олег Николенко – ред.), "обвинили Украину в подготовке госпереворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией и отправке сил для разжигания гражданской войны".

"Не там ищет врага грузинские власти. Убеждены, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов. Мы высоко ценим поддержку грузин в то время, когда украинцы борются за свою независимость. Со своей стороны, Украина была и будет оставаться другом грузинского народа, которому желаем не останавливаться в развитии европейского будущего", — отмечал спикер украинского МИД.

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Но уже в мае 2023 года Путин снял запрет на прямые авиарейсы между Россией и Грузией (авиасообщение Москва остановила в июне 2019 года после визита в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова, повлекшего волну протестов, затем назвавших "ночь Гаврилова" – ред.). отменил визовый режим для граждан Грузии, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, которые Грузия разорвала с Россией после ее агрессии в 2008 году.

Очередное сближение с РФ спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал "политикой стратегического терпения", а не "уступками". Сразу после этого прозвучало заявление тогдашнего премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, что Россия пошла войной против Украины из-за стремления Киева вступить в НАТО, что полностью повторяет лживые тезисы Кремля и лично Путина. В мае 2023 года, в ответ на возобновление авиасообщения между Россией и Грузией, в МИД Украины заявили, что "Кремль будет в восторге", когда "мир изолирует Россию, чтобы заставить ее прекратить войну (против Украины – ред.), но Грузия приветствует российские авиалинии и отправляет свои в Москву, а при этом 20% территории Грузии остаются безнаказанно оккупированными Россией".

Однако, в своей риторике, не опровергая при этом евроинтеграционных стремлений, действующие власти Грузии в лице "Грузинской мечты" Иванишвили пошли еще дальше. Начали распространяться тезисы о попытке Украины и Запада открыть в Грузии "второй фронт", почему, конечно же, предотвращаются власти. Собственно, открыто мы это услышали осенью прошлого и начале этого года, когда правительство Грузии публично обвинило Украину в попытке открыть в Грузии "второй фронт". При этом гражданское общество страны разделилось: одни грузинские эксперты, которые очень часто бывали в Брюсселе, лоббировали предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС, иначе это спровоцировало еще большие протесты в стране; другие настаивали, что нельзя этого делать, пока Грузия действительно не вернется к прозападному курсу.

Откровенно говоря, и то, и другое было в интересах провластной "Грузинской мечты" и России. Потому что даже непредоставление Грузии статуса кандидата, который страна все же получила в декабре 2023 года, власти Иванишвили смогли бы объяснить тем, что Запад отвернулся от Грузии, поэтому "политика стратегического терпения" выбрана правильно. Россия всегда делала ставку на хаос. Поэтому даже отказ ЕС предоставить Грузии статус кандидата на вступление, что бы непременно привело к массовым акциям протеста, было бы очень выгодно Москве. Теперь в Европарламенте звучат тезисы о том, что нужно забрать у Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. После принятия закона об "иноагентах" во втором чтении в среду, 1 мая, в Госдепе США заявили, что интеграция Грузии в ЕС и НАТО под угрозой.

"Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и таким образом ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции. Применение силы для подавления мирных собраний и свободы слова неприемлемо, и мы призываем власть разрешить участникам ненасильственного протеста продолжать осуществлять свое право на свободу выражения взглядов", — заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

Россияне в Грузии: страна между двух огней

В предыдущем разделе этого текста ТСН.ua приводил недружественные заявления представителей действующих грузинских властей в адрес Украины, которые находятся в состоянии полномасштабной войны с Россией. Однако мы никоим образом не призываем отождествлять мнения членов партии "Грузинской мечты" с мнением граждан Грузии, полностью поддерживающих Украину, потому что имеют собственный опыт российской агрессии, когда Запад развел руками, бросившись умиротворять агрессора. К тому же, не следует забывать, что с 2014 года на стороне Украины воюет "Грузинский национальный легион". Также многие граждане Грузии погибли с момента начала полномасштабной агрессии России.

Однако сейчас Грузия оказалась между двух огней.

С одной стороны, действия правящей "Грузинской мечты" миллиардера Иванишвили, возобновившей процесс принятия откровенно российского закона об "иноагентах", четко указывают на цель свернуть прозападный курс и развернуть страну в сторону России.

К тому же мало кто обращает внимание на усиление китайского влияния в Грузии. Китайские фирмы могут взяться строить глубоководный порт в Анаклии на Черном море, который имеет стратегическое геополитическое значение. К тому же Китай уже строит в Грузии автомагистраль через горы стоимостью почти $1 млрд, включающую 96 мостов и 53 тоннеля. В дополнение к безвизу между Грузией и Китаем и изучению китайского в начальных и средних школах Грузии.

С другой стороны, после пандемии коронавируса и на фоне полномасштабного вторжения России в Украину экономика Грузии переживала не лучшие времена. Все ухудшилось после сентября 2022, когда Путин официально объявил "первую" большую волну мобилизации в России, когда в Грузию начали массово выезжать россияне мобилизационного возраста с семьями.

Официально правительство Грузии говорит, что в настоящее время в стране находится не более 130 тыс. россиян. Однако неофициальная цифра, которую приходилось слышать ТСН.ua во время двух визитов в Грузию в 2023 году, гораздо больше. В прошлом году президентка страны Саломе Зурабишвили, которая находится в оппозиции к провластной "Грузинской мечте", заявляла, что Москва с помощью пропаганды пытается повлиять на бежавших в Грузию россиян от мобилизации, отмечая усиление контроля.

"Россия проверяет второй фронт с помощью "мягкой силы", с помощью пропаганды. Подавляющее большинство людей, бегущих из России, не сторонники Путина. Но в то же время мы знаем об угрозах, которые использует РФ: что, если русскоязычные не будут защищены" должным образом это может быть использовано как повод для вторжения", — говорила Зурабишвили.

По словам местных, с которыми ТСН.ua общался в разных уголках Грузии в прошлом году (а мы ездили вплоть до самой российской границы в пункте пропуска "Верхний Ларс" – ред.), приехав в Грузию, сначала россияне пытались общаться по-английски. Однако со временем они объединились в свои закрытые российские комьюнити, открыли свои рестораны, школы, детсады и даже больницу в Тбилиси. Россияне в Грузии проживают в основном в Тбилиси и Батуми, никак не интегрируясь в грузинское общество.

Из-за огромного наплыва приехавших с деньгами россиян цены на аренду жилья выросли в 3-4 раза. Это очень больно отразилось на студентах, которые теперь не могут позволить себе арендовать жилье даже в пригороде Тбилиси. К тому же из-за действующей политики грузинского правительства около 20% молодежи хотят уехать из Грузии в страны Запада. Наплыв русских повлиял и на инфляцию. Цены на базовые продукты питания выросли в 2-3 раза. Однако на закрытых встречах с экспертами и политиками в Тбилиси, ТСН.ua даже приходилось слышать, что это положительно повлияло на экономику Грузии, хотя и имеет свои вызовы для страны.

Что дальше: есть два пути, но оба плохие

Действующие грузинские власти манипулируют тезисами о том, что пытаются уберечь страну от войны. На провластном митинге в поддержку одобрения российского закона об "иноагентах" во втором чтении в понедельник, 29 апреля, Бидзина Иванишвили обвинил западную "глобальную партию войны" во вмешательстве во внутренние дела Грузии, которую, как и Украину, по его словам, западные страны рассматривали как "пушечное мясо". Хотя на том же митинге со сцены Иванишвили пообещал, что в 2030 году Грузия станет членом ЕС.

Премьер страны Ираклий Кобахидзе заявляет, что правящая партия не отступится и будет продвигать российский закон об "иноагентах" в третьем чтении 17 мая (в День сплоченности и святости семьи, когда церковь проводит свой марш в Тбилиси, что непременно приведет к стычкам) ред.) и даже преодолеет вето президента, на что нужно простое большинство голосов. Конечно, акции протеста не остановятся и будут продолжаться с новой силой. Об этом в разговоре с ТСН.ua говорит и грузинский журналист, ведущий новостей на "Радио Тбилиси" Михаэл Хачидзе, принимавший участие в акциях под стенами парламента Грузии в эти дни.

По его словам, на провластный митинг "Грузинской мечты" возле парламента в понедельник, 29 апреля, власти свезли бюджетников из регионов, чтобы создать нужную им картинку. Однако на самом деле многие отмечают, что после жестоких действий спецназа и силового разгона мирных акций, в которых участвовала преимущественно молодежь, к ним присоединились и люди более "старшего" поколения, защищая своих "детей".

"Грузинская мечта" настолько напугана протестами людей, что делает все, чтобы их подавить. Вчерашняя (в среду, 1 мая – ред.) мирная акция была также жестоко разогнана с использованием российских методов. Пострадали десятки протестующих, раны лица и головы, ожоги, интоксикации и респираторные осложнения. Были очереди в машины скорой помощи. В Минздраве Грузии сообщили о восьми госпитализированных. В людей стреляли резиновыми пулями. Пострадали и представители СМИ. Когда весь цивилизованный мир, отделившийся от России, это увидел, правительство Грузии своей политикой становится близким союзником России. И знаете, что еще более цинично? Этот закон одобряют рупоры Путина, оправдывающие его диктаторский и кровавый режим", — сказал ТСН.ua Михаэл Хачидзе.

Соучредитель и исполнительный директор Фонда развития медиа, главный редактор "Детектор мифов" Тамар Кинцурашвили считает, что дальнейшим продвижением закона об "иноагентах" Иванишвили саботирует евроинтеграцию Грузии, используя все свои ресурсы против демократических институтов.

"С одной стороны, политика "Грузинской мечты" состоит в том, чтобы не раздражать Россию. С другой стороны, они обвиняют США, ЕС и Украину в втягивании Грузии в войну и попытке открыть "второй фронт" в Грузии. Такая политика подрывает восприятие угроз" в обществе, создавая неразбериху, кто наши друзья, а кто враги. Фактически власть сделала ставку на силу и не отступится", — говорит ТСН.ua Тамар Кинцурашвили.

Действительно, действующие грузинские власти в лице "Грузинской мечты" и лично Бидзины Иванишвили сделали ставку на силу. Поэтому дальнейшие жестокие силовые разгоны мирных акций продолжатся. Однако возникает вопрос: хватит ли у власти силового ресурса, если акции станут еще более массовыми? Ответа на этот вопрос пока нет, как и на то, станут ли протесты не такими уж мирными.

По словам депутата парламента Грузии, заместителя председателя комитета по вопросам обороны и безопасности Теоны Акубардии, фактически на провластном митинге в понедельник, 29 апреля, Иванишвили сказал, что этот российский закон об "иноагентах" не о какой-то там "прозрачности", а об обеспечении его власти, апеллируя к "глобальной партии войны" и попыткам Запада организовать некую революцию против "Грузинской мечты" накануне парламентских выборов в октябре этого года.

"Кроме того, до того, как рассмотрение этого закона было вновь инициировано (обновлено во втором чтении – ред.), Нацбанк страны купил 7 тонн монетарного золота на лондонском рынке (это впервые в истории, включив его в международные резервные активы страны – ред.). ) Также они одобрили поправки в налоговый кодекс, которые облегчают выведение оффшорного капитала в Грузию, что будет играть в пользу Иванишвили и (его – ред.) кремлевских партнеров (и будет помогать обходить западные санкции – ред.). в разворот внутренней и международной политики Грузии, чтобы превратить страну в сателлита Кремля", — сказала ТСН.ua Теона Акубардия.

В среду, 1 мая, когда парламент Грузии, несмотря на яростное сопротивление общества, принял этот российский закон во втором чтении, грузинский политический аналитик, автор YouTube-канала "Новости с Кавказа" Гела Васадзе дописал в своем Facebook, что главная особенность и отличие сегодняшних протестов в Грузии от предыдущих — это то, что у этого протеста нет лидеров, координационного штаба, политического руководства, а потому его невозможно "слить". Однако в другом своем посту Гела Васадзе также отметил:

"Напрасно они это сделали (приняли закон во втором чтении – ред.). Это решение подводит нас к тяжелым геополитическим последствиям для страны. И если кто-то думает, что речь идет не только о европейском курсе, хоть и этого было бы достаточно. Но все гораздо хуже, в данном случае я о геополитике, о внутренней политике я уже не говорю. это было голосование по изменению курса…".