Грузовое судно обрушило большой мост в США: почему это произошло и сколько людей погибло

Контейнеровоз "Дали", накануне протаранивший мост вблизи города Балтимор в Соединенных Штатах, скорее всего потерял управление. В результате столкновения, огромный мост, секция за секцию, сложился и ушел под воду. Двух ремонтников, которые в это время чинили там дорожное покрытие, чудом удалось извлечь живыми. Тела еще шестерых ищут. Из-за глубины и температуры воды, шансов на их спасение нет. А вот сколько машин успело выехать на мост до того, как стражи порядка среагировали на сигнал SOS и перекрыли его, еще выясняют.

Об этом говорится в сюжете собственной корреспондентки ТСН в Соединенных Штатах Ольги Кошеленко.

Что известно о людях, которые могли быть на мосту

"Мне нужен один человек с южной стороны, один с северной, остановить движение на мосту. Туда приближается корабль, потерявший управление. Пока мы не возьмем его под контроль, должны остановить все движение", - такие слова прозвучали в радиоэфире на частотах правоохранителей ровно за 90 секунд до столкновения контейнеровоза "Дали" с опорой моста Фрэнсиса Скотта.

8 ремонтников в это время латали дыры на дорожном покрытии и видели, что корабль движется прямо на них. Но сначала не заподозрили ничего плохого, потому что навигация в Балтиморском заливе очень активна. Через минуту все они уже были под водой. Двух мужчин спасатели впоследствии достали живыми: один отказался от помощи и сам поехал домой. Другой переночевал в госпитале и выписался на следующий день. Их спасение, учитывая обстоятельства катастрофы, называют чудом. Но на новые чудеса - не надеются.

Момент обвала моста в США

Сколько автомобилей успели выехать на мост до того, как движение перекрыли, пока неизвестно. Даже в половине второго ночи - время, когда произошла катастрофа, трафик здесь довольно активный. Сонар обнаружил лишь, что на дне есть машины. Поднять их будет непросто - глубина реки Патапско в этом месте достигает 15 метров, ветрено, а металлические конструкции моста мешают работе водолазов.

"Существует ли вероятность того, что там были другие транспортные средства, кроме тех, которые участвовали в ремонте? Думаю, мы все должны понять, что да, есть высокая вероятность", - говорит Роланд Батлер из полиции штата Мэриленд.

Почему произошла авария с мостом

Сингапурская компания, под чьим флагом шел контейнеровоз, уверяет - экипаж подал сигнал об опасности и даже сбросил якорь, чтобы замедлиться, но столкновение было неизбежно. Специальная комиссия будет выяснять эти обстоятельства, а также инженерную прочность самого моста. Впрочем, губернатор штата Мэриленд уже заверил - переправа была вполне исправна.

А министр транспорта США отметил - не существует моста, который выдержал бы прямой удар корабля таких размеров. В том, что это не теракт, а трагическая случайность, американцев лично заверил президент Джо Байден. И пообещал отстроить мост как можно быстрее и за счет федерального правительства.

Мост Фрэнсиса Скотта, построенный в 70-х годах прошлого века, был не только привычной частью пейзажа, без которого большинство жителей на представляет этого места, но и важной транспортной артерией. Его падение остановило работу одного из крупнейших в стране портов, по крайней мере пока металлические конструкции не достанут из воды.

Место падения моста

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Напомним, автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки протяженностью 2,5 километра упал в реку в американском Балтиморе. Перед этим, как сообщают американские СМИ, в него врезалось грузовое судно. В США считают, что у людей нет шансов выжить.

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