"Грязная бомба" является попыткой РФ замаскировать использование тактического ядерного снаряда — Подоляк

По мнению советника руководитель Офиса президента, эта технология не сработает, потому что и западные партнеры, и Украина понимают планы России.

Ядерная истерия, которую Россия периодически поднимает, закончится тем, что российский атомпром будет запрещен для любых сделок с другими странами.

Об этом в эфире "1+1" в рамках телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Что касается "грязной бомбы". Безусловно, нет никакой "грязной бомбы" в Украине. Это не обсуждается. Безусловно, мы видели новую попытку информационного давления на иностранные общества, на общества европейских стран, прежде всего. Это все эти звонки и господина Шойгу, и господина Герасимова на следующий день, и господина Лаврова, и господина Пескова. Эти заявления и письма ООН и т.д. Не имеет никакого отношения к Украине вся эта тематика", — подчеркнул он.

Более того, по словам Подоляка, представители Франции, Соединенных Штатов и Великобритании заявили, что они не видят никаких смыслов обсуждать "грязную бомбу", которая имела бы какое-то отношение к Украине.

"Что угодно, что касается радионуклидных процессов, имеет отношение только к Российской Федерации. Это первое. Но есть вторая составляющая. Гораздо опаснее. Это попытка Российской Федерации поиграть с дамбой Каховского водохранилища. Потому что кроме того, что это может вызвать подтопление большой части левобережья Херсонской области, это может нанести вред Запорожской атомной электростанции. Потому что охлаждающий контур безопасности это как раз и есть частично Каховское водохранилище, оттуда идет вода", — объясняет советник руководителя Офиса президента.

В Офисе президента все это воспринимают как один крупный план России, как защитить Крым.

"Смотрите, вот все что говорится о "грязной бомбе", о Каховском водохранилище, о какой-то эвакуации, которой на самом деле не было, кроме эвакуации членов семей оккупационной администрации из города Херсона; все, что происходит в Энергодаре вокруг Запорожской атомной электростанции, — все это элементы одной обширной тактики Российской Федерации", — отметил он.

По словам Подоляка, Россия не может сдержать наступление украинских Вооруженных сил военным путем, то есть не может армия России что-то противопоставить нашим парням, поэтому они наработали такой план: либо подрываем шлюзы на Каховском водохранилище, либо подтапливаем большую территорию левобережья Херсонской области, и таким образом останавливаем продвижение по направлению в Крым.

"А параллельно с этим говорим о каких-то радиоизотопных бомбах, которые может кто-то использовать. Мы считаем, что это могла бы использовать только Российская Федерация. Но опять же они не очень умны, поэтому все это быстро проговаривают в публичном пространстве. Поэтому сегодня для всех очевидно, что даже попытка как-то замаскировать использование какого-то снаряда российского производства, замаскировать его под "грязную бомбу", будет четко иметь конкретное понимание у наших партнеров и у Украины в том числе. Поэтому мы считаем, что эта технология тоже не сработает", – резюмировал он.

Напомним, США пока не имеют разведданных о решении России применить ядерное оружие.

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