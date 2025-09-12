Грязное белье молодого заместителя секретаря СНБО: поездки на Ростов, бизнес в "ЛНР" и не только

Давид Алоян / © ТСН

Это — Давид Алоян, новоназначенный заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. И это предназначение очень важно. Сегодня СНБО — место, где решаются важнейшие вопросы нашей с вами безопасности от российской агрессии.

Редакция проекта Хапуга.ua внимательнее присмотрелась к персоне Алояна и мы нашли доказательства связей родителей и близких родственников высокопоставленного чиновника с Российской Федерацией уже во время полномасштабного вторжения.

Вопрос, куда смотрела Служба безопасности Украины и сам главнокомандующий, зададим в конце. А сейчас — к фактам.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГРУЗНОЕ БЕЛЬЕ МОЛОДОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ СЕКРЕТАРЯ СНБО: поездки на Ростов, бизнес в «ЛНР» и не только…

Кто такой Давид Алоян

Давид Алоян — из поколения молодых и амбициозных государственных служащих. Закончив получать высшее образование только в 2021, почти сразу получил счастливый билет стать не просто рядовым госслужащим, а сразу главным специалистом. И выдало этот билет Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины. На этом везение молодого Алояна не завершилось. И дальше он довольно быстро стал начальником отдела европейской и евроатлантической интеграции в этом же министерстве. Занимался привлечением инвестиций, занимался украинским оборонно-промышленным комплексом.

Давид Алоян / © ТСН

Взлет по карьерной лестнице продолжился и весной этого года, когда Алояна назначили целым заместителем Министра Минстратегпрома. И вот теперь, 28-летний молодой специалист стал заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Фантастически быстрый путь от факультета международной экономики до аппарата СНБО длиной всего в 4 года обеспечил Алояну доступ к официальным встречам и совещаниям с международными партнерами.

На фотографиях Давид Алоян в сопровождении министра стратегических отраслей Германа Сметанина на выставке в Кракове. В делегации Минстратегпрома посетил международный авиасалон Le Bourget 2025. Участвовал в заседании международной рабочей группы по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества в Брюсселе. Проводил встречу с международными партнерами и представителями делегации Конгресса США.

Давид Алоян

То есть Алоян пришел на должность не с улицы. И он не какой-нибудь ноунейм, как вам могло показаться после новостей о его назначении в СНБО. И несмотря на столь высокий пост и вроде бы опыт общения с международными партнерами, мы не нашли видео публичных выступлений. Фотоотчетов по официальным встречам полно, а видео — ни одного. А нет, есть только один комментарий телеканала Рада, на котором чиновник, похоже, зачитывал ответы на стандартные вопросы журналистки, с экрана.

«Как вы уже отметили, все верно, Украина признана партнером программы Safe. И это весомый шаг, который открывает новые возможности для наших производителей. Именно… Теперь они смогут полноценно приобщаться к общим европейским закупкам, интегрироваться в цепи поставок, реализовывать совместные проекты в сфере высокотехнологичной оборонной продукции.»

В настоящее время Минстратегпром ликвидирован, а его полномочия переданы в Министерство Обороны. Однако с амбициозным госслужащим не простились, а назначили заместителем Умерова в СНБО.

Рустем Умеров / © ТСН

И теперь Алоян получил доступ к государственным делам высочайшего уровня — всему, что касается нашей обороны.

Давид Алоян в Миротворце

Такое назначение сразу вызвало бурю негативных упоминаний в СМИ и вот почему. Еще в июле этого года сайт Центра Миротворец, собирающий информацию о государственных изменниках, коллаборантах и других преступниках, опубликовал информацию о родственниках Давида Алояна. Как выяснили аналитики Центра, его семья и близкие родственники начиная с 2014 года неоднократно пересекали границу Украины с Россией.

Мать Давида Манвеловича Алояна, Кадзе Алоян, выезжала в Россию за это время, по данным Центра Миротворец, 8 раз. Из них после начала полномасштабного вторжения дважды в 2023 году.

Отец чиновника Манвел Алоян выезжал в Россию 12 раз, из них — 6 раз в 2023 году, используя российский паспорт.

Скриншот из Миротворца

На российском портале проверки паспортов отмечается, что гражданство отец Давида Алояна Манвел Алоян получил в Ростовской области.

Дважды ездила в Россию и сестра чиновника Карине Алоян в 2016 году.

С 2015 по 2020 год пересекал границу родной дядя Давида Алояна Норайр Алоян четыре раза.

Также дважды после начала большой войны пересекала границу с РФ и родная тетя Элмира Алоян

Что говорят родители Алояна о поездках в РФ и бизнесе в ЛНР

Эта информация шокирует, поэтому мы решили сначала обратиться к матери новоназначенного заместителя секретаря СНБО Кадзе Алоян, чтобы спросить, правда ли это. По ее словам, с 2014 года она проживает в Киеве и ездила в оккупированный Алчевск до 2016 года. Относительно поездок в страну агрессора ответа мы так и не получили.

«Извините, вы, вы в данный момент журналистка, звоните мне по телефону, задаете вопросы, которые вы слышали или видели в новостях, вы хотите сказать, что я сейчас обязана вам отвечать, как вы задаете вопрос?… Я вам все это сказала. Я сейчас нахожусь в Киеве с 2014 года, так как было время приостановлено (боевые действия — ред.), я два-три раза до 2016-го ездила, потому что так как у меня там была и недвижимость, и муж там был, и работа, как я работала при Украине, чисто, добросовестно, всего», — рассказала женщина.

Более того, кроме информации о частых визитах семьи украинского госчиновника Давида Алояна в Россию, которая находится в базе Центра Миротворец, мы провели собственное расследование. Порылись в реестрах и то, что нашли — шокирует еще больше. Из российского реестра юрлиц видно, что родители имели бизнес в так называемой “ЛНР”.

Бизнес родителей Алояна в «ЛНР» / © ТСН

Манвел и Кадзе Алояны зарегистрировали индивидуальных предпринимателей в родном Алчевске в 2023 году. Оба уже не действуют, и обратите внимание:

С учетной карточки матери Алояна видно, что ее статус предпринимателя ликвидирован 1 сентября 2025 — за неделю до назначения Давида Алояна заместителем секретаря СНБО. Мать чиновника утверждает, что ничего не знает ни о российском гражданстве мужчины, ни о бизнесе на оккупированной территории Луганщины.

«Нет… Без понятия… Без понятия. Я в этот момент нахожусь в Киеве… Я без понятия, у него что-то есть или нет», — говорит женщина.

Родные же дядя и тетя должностного лица Норайра и Элмира Алоян с 2023 года действующие предприниматели в так называемой ЛНР, и как указано в реестре — граждане Российской Федерации.

«Это родственники моего мужа, которые там жили с первого дня до сегодняшнего дня. Там и они остались», — говорит Кадзе Алоян.

Также по словам госпожи Кадзе, у отца Давида Алояна есть украинский паспорт и он выехал в Германию, несмотря на призывной возраст.

«Он должен быть в Германии, там проживает. 23 или 24 мая (неразборчиво) потому и… без понятия», — рассказала Кадзе Алоян.

Рассказы родственников противоречит информации, которую мы извлекли из российских реестров. Поэтому подготовили запросы к аппарату Совета нацбезопасности и обороны, а также Службы Безопасности Украины, чтобы нам официально подтвердили, ну или опровергли связь родственников господина Алояна с Россией.

Стоимость недвижимости в декларации Алояна не соответствует действительности

Кроме этого, Национальное агентство по предотвращению коррупции должно более детально проверить имущественное положение чиновника. Ведь указанная стоимость приобретенной Алояном недвижимости явно не соответствует рыночной.

Квартира 67 квадратных метров на Софиевской Борщаговке в ЖК София Резиденс появилась у Алояна еще в студенческие годы — в 2020. И стоила ему якобы меньше 700 000 гривен. В то время как на портале ЛУН, по данным застройщика, ее стоимость на время покупки должна составить минимум 1 300 000 гривен.

Квартира Давида Алояна в этом доме / © ТСН

В прошлом году госслужащий приобрел коммерческую недвижимость неподалеку от своего дома площадью более 130 квадратных метров, которые обошлись ему всего в 350 000 гривен, то есть примерно по 70$ за квадратный метр.

Мы нашли объявление по этому адресу с такой же площадью: стоимость составляет более 7 000 000 гривен.

Годовой зарплаты Давида Алояна за 2024 год, 690 000 гривен без всякой задекларированной копейки сбережений, никак не хватило бы на коммерческую недвижимость на 7 000 000 гривен, даже со скидкой 90%.

Что говорит Давид Алоян

Как сам объяснит должностное лицо такие удивительные цифры на недвижимость в своей декларации, которым позавидует каждый украинец, а также, платили ли его родители налоги государству оккупанту?

К сожалению, трубку от журналистов Алоян не берет, поэтому решили прислать свои вопросы ему в мессенджер. На которые, к моменту выхода этого сюжета, заместитель секретаря СНБО так и не ответил и попросил отправить официальный запрос.

Давид Алоян / © ТСН

Похоже, Давид Алоян застенчиво умалчивает о своих карьерных успехах и связи родственников со страной агрессоркой. Как во время войны человек с таким бэкграундом может занимать не просто высокую должность в воюющей стране, но и иметь прямое отношение к решению вопросов национальной безопасности? Надеемся, обнародованную информацию проверят соответствующие органы, поэтому ждем реакции.

Прислать информацию о Хапуге и их темных делах вы всегда можете на нашу почту почту hapuga.investigation@1plus1.tv.

