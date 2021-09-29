"Грязный" российский газ: почему Венгрия подложила Украине очередную свинью

Венгрия будет получать российский газ в обход Украины. На справедливое возмущение Киева, Будапешт заявил, что продолжит блокировать наше движение в НАТО.

Между Украиной и Венгрией очередной скандал. На этот раз по поводу транзита газа. Будапешт заключил новый 15-летний контракт с "Газпромом" на закупку природного газа в обход Украины, в основном через Сербию по "Турецкому потоку". Первые поставки ожидаются уже с 1 октября.

Впервые Венгрия будет покупать российский газ напрямую. До этого страна получала голубое топливо транзитом через Украину. Киев отреагировал жестко и мгновенно, назвав соглашение, подписанным в угоду Кремля. Будапешт обвинил Украину в нарушении своего суверенитета, угрожая продолжить блокировать наше продвижение в НАТО.

Это, без преувеличения, удар в спину Украины. Но нельзя сказать, что подписанный контракт стал чем-то неожиданным. Венгрия давно вела переговоры с Россией. С приближением зимы на фоне пиковых цен на газ, особенно на пороге парламентских выборов в следующем году, премьер Виктор Орбан заботился в первую очередь о собственных политических интересах. Но, по словам экспертов, странным образом они совпадают с целями Москвы.

ТСН.ua разбирался, почему Венгрия сделала очередной политический реверанс в сторону России и как Украина может использовать это в свою пользу.

Газ как оружие

Пока в Киеве сфокусировались на "Северном потоке-2", Украина получила удар в спину от ближайшего соседа — Венгрии. Если раньше наши споры сводились исключительно к языковому вопросу, связанному с принятым в 2017 году законом об образовании, на этот раз поводом для скандала стал российский газ.

В понедельник, 27 сентября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали в Будапеште 15-летний контракт (с возможностью пересмотра через 10 лет) о поставках российского газа в обход Украины. Ежегодно Венгрия будет получать 4,5 млрд куб м двумя маршрутами: через Сербию по "Турецкому потоку" (по одной нитке газ по дну Черного моря получает Турция, по другой — Болгария, Греция и Сербия) и Австрию.

МИД Украины отреагировал жестко, назвав решение Будапешта, принятым в угоду Кремля, которое не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между двумя странами от 6 декабря 1991 года. Кабмин со своей стороны решил обратиться к Еврокомиссии, чтобы та предоставила оценку действиям Москвы и Будапешта. В ответ МИД Венгрии вызвало посла Украины.

"Мы считаем серьезным нарушением нашего суверенитета желание помешать безопасному газоснабжению нашей страны, отоплению домов венгерского народа и работе промышленности. Мы вызвали посла Украины в МИД", — написал Петер Сийярто в Facebook, напомнив о поддержке украинских военных, предоставленных инвестициях и медицинском оборудовании.

Киев сделал аналогичный шаг. Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил Венгрию не раскручивать эмоции, но выразил понимание, почему Будапешт пристал на требование Москвы исключить Украину из схемы транзита. Еще до заключения контракта между Венгрией и "Газпромом", Киев отказался ехать в Будапешт на пятое заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества 29-30 сентября.

"Мы знали, что туда летит российская делегация, что это соглашение будет подписано. И они, подписывая этот договор, уже знали о нашей позиции", — пояснил Кулеба.

Это был политический демарш со стороны Украины. В то же время в МИД не скрывают надежд, что заседание этой комиссии все же состоится. Но в обмен на встречные шаги Будапешта, в частности относительно энергетической безопасности Украины.

Причем тут политика

Эксперты отмечают, что заключенный между Венгрией и "Газпромом" новый долгосрочный контракт не стал чем-то неожиданным. Срок действия предыдущего истек еще в 2015 году. Страна почти на 70% зависит от российского газа. Хотя премьера Виктора Орбана и считают достаточно дружественным к Кремлю, его правительство пыталось диверсифицировать поставки.

В частности за счет сжиженного газа через LNG-терминал в Хорватии. Также были отдельные договоренности Виктора Орбана с Дональдом Трампом о возможных поставках американского сжиженного газа и закупках румынского газа с Черноморского шельфа. Но, стоит напомнить, что Орбан также просил Путина продолжить "Турецкий поток" до Венгрии.

В Будапеште уже заявили, что новый 15-летний контракт даст возможность их потребителям получать дешевый газ. Пока стороны не говорят, по какой именно цене "Газпром" будет продавать Венгрии голубое топливо. Но уже очевидно, что она будет значительно ниже цены на европейских хабах, которые сейчас бьют рекорды, достигая $1000 за тысячу кубов.

Заключенное соглашение имеет политическую подоплеку, ведь теперь расходы на транспортировку будут выше. К тому же, Будапешт зарабатывал на транзите российского газа, который шел через Украину в Венгрию, а затем на Балканы. Очевидно, что Россия согласилась компенсировать эту разницу, лишь бы только "выключить" Киев по транзиту газа в Европу. Это давняя мечта Путина, а правительство Виктора Орбана этому подыграло.

По мнению первого заместителя директора Центра "Нова Європа" Сергея Солодкого, венгерские политики руководствовались прежде всего внутриполитическими мотивами. Страну ожидают парламентские выборы, а при высоких ценах на коммунальные услуги победа для партии Виктора Орбана была бы сложной. Тем более, Орбан еще в 2014 году открыл секрет электорального успеха благодаря низкой цене на газ.

"В Венгрии хорошо понимают угрозы, связанные с контрактом для безопасности на континенте. Венгерская сторона всегда подчеркивала, что не является пророссийской и не действует в интересах России. Не думаю, что и на этот раз они преследовали цель услужить Москве. Но факт остается фактом: решение Будапешта отчасти совпадают с интересами России. Впрочем, Орбан давно не принадлежит к политикам, которые рассуждают масштабам региона или континента. Для него главное — персональная поддержка, рейтинг его политсилы. И если для этого ему надо поссориться даже со всем ЕС — он на это пойдет", — объясняет ТСН.ua Сергей Солодкий.

Шанс на взаимопонимание

Учитывая пиковые цены на газ, выглядит так, что с приближением зимы в Евросоюзе каждый сам за себя. Особенно после того, как Германия открыла ящик Пандоры с "Северным потоком-2". Теперь страны-члены ЕС могут задать абсолютно логичный вопрос: почему Берлину можно, а нам — нет? Фактически Германия своими действиями спровоцировала газовый кризис внутри ЕС. Страны, которые напрямую договорились с Россией о поставках дешевого газа, пройдут зиму относительно спокойно. Безусловно в обмен на различные политические бонусы Кремлю. Другие же рискуют войти в энергетический и, как следствие, политический кризис, если их потребители получат заоблачные платежки за газ.

Поставки российского газа в Венгрию в обход Украины больно ударят и по нам, особенно после запуска "Северного потока-2". ТСН.ua уже писал, что для поддержания украинской ГТС "на плаву", необходимы сталые объемы прокачки. Иначе придется оптимизировать затраты на содержание ГТС. Доля транзита российского газа в Венгрию — чуть больше 20% от общего объема. Что же касается импорта газа из Венгрии в Украину (т.е. виртуального реверса) — это 90%.

Отношения Киева и Будапешта и без газовой составляющей были натянутыми. И это мягко говоря. Но, может ли Украина использовать скандал, вспыхнувший вокруг нового контракта с "Газпромом", чтобы наконец решить языковой спор с Венгрией, который тянется с 2017 года?

Заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук скептически относится к такому развитию событий. По мнению эксперта, Будапешт не готов к подобному торгу — вопросы образования и прав меньшин для Виктора Орбана в контексте выборов не менее важные — это голоса владельцев венгерских паспортов.

"Думаю, мы можем ожидать стагнации по всем переговорным трекам. Венгрия вошла в предвыборную кампанию. Парламентские выборы состоятся весной 2022 года. Впервые за несколько циклов они будут соревновательными. Оппозиция смогла объединиться и планирует идти единым фронтом. В такой ситуации Орбану выгодно нагнетать обстановку, чтобы мобилизовать свой электорат, и кейс с "Газпромом" для этого идеален. с одной стороны, он демонстрирует избирателям, что заботится о тепле в их домах. С другой стороны, не дает "плохой" Украине вмешаться в вопрос собственного суверенитета. При этом, конечно, Будапешт не думает ни о добрососедстве, ни о европейской солидарности. Орбан исповедует принцип — цель оправдывает средства. А его цель — остаться у власти", — резюмирует для ТСН.ua Сергей Герасимчук.

Новости мира: Венгрия подписала контракт с Газпромом

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