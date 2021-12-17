Спасатели ГСЧС готовят любителей-добровольцев, которые могут оказываться на пожары быстрее чем они

Спасатели ГСЧС готовят любителей-добровольцев, которые могут оказываться на пожары быстрее чем они

Среди добровольцев – менеджеры, инженеры и предприниматели.

В Украине все чаще государственным пожарным идут на помощь волонтеры. В ГСЧС говорят, что практика, когда горожане готовы бороться со стихийными или техногенными катастрофами вместе с профессиональными спасателями, довольно распространена в Европе и США. И чтобы эта помощь была полезнее, в ГСЧС устраивают любителям обучения.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Просто на территории пожарной части сами же ГСЧСовцы поджигают бензовоз, чтобы устроить обучение для спасателей-волонтеров. В канадской пожарной форме и американском шлеме украинский пилот Игорь тушит пожар. Говорит, участие в добровольном отряде – не хобби, а желание помогать людям.

Эту волонтерскую спасательную команду в Борисполе под столицей семь лет назад сразу после начала войны организовал Андрей. «На фронт многое отправляли, сетки плели, многое делали, видели на фронте все эти разрушения. Увидели много разрушений и поняли, что нужно и к этому быть готовыми», – говорит спасатель-волонтер Андрей Макаров.

Все эти ребята – кто менеджер, кто инженер, кто предприниматель – пришли в отряд добровольцев, потому что выходные дома – это не для них. Государственные спасатели такой помощи рады.

"Помощь реальна, потому что небольшие пожары в селах, в районе, добровольцы именно там и они так помогают", — объясняют спасатели.

ГСЧС устраивает спасателям-добровольцам профессиональные учения | Новости Украины

Поэтому время от времени ГСЧСовцы устраивают ребятам учебу, чтобы и некоторые недостатки устранить, и вообще посмотреть, как они работают.

Сегодня добровольцы-спасатели должны снять с крыши задымленного здания человека без сознания. И делают это так, что некоторые профессиональные спасатели потрясены. "Новые введения спасения людей, я вижу это американский аналог спасения человека с помощью лестницы", — говорит спасатель ГСЧС Евгений Кривокульский.

Понравились учения и начальнику пожарного отряда.

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