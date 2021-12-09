Губернатор Донецкой области – Медведчук, Луганской – Бойко: Луценко рассказал о планах РФ в 2014 году

Губернатор Донецкой области – Медведчук, Луганской – Бойко: Луценко рассказал о планах РФ в 2014 году

По его словам, Кремль хотел "создать раковую опухоль особых образований" в Украине, чтобы дестабилизировать ситуацию на всей территории страны.

В 2014 году во время переговоров с Украиной Россия предлагала сделать руководителем Донецкой области Виктора Медведчука, а Луганской области – Юрия Бойко.

Об этом заявил украинский политик, экс-генпрокурор и экс-глава МВД Юрий Луценко 9 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

По его словам, Москва хотела вывести регионы из конституционного статуса областей и превратить их в "край".

"Москва действительно хотела видеть губернатором Донецкой области господина Медведчука, а Луганской области — господина Бойко. Она хотела не только согласования прокурора области или начальника милицейского главка области, но и полного независимого назначения всех силовых вертикалей до последнего рядового. Это очень отличалось от того, что имела Автономная республика Крым. Там действительно замминистра нужно было согласовывать с крымским парламентом", — сказал политик.

Луценко подчеркнул, что никогда в Украине министр внутренних дел не спрашивал разрешения, чтобы назначить "начальника райотдела, или капитана, или лейтенанта" — его можно было назначить и снять приказом министра.

Политик считает, что Кремль хотел подобными изменениями дестабилизировать ситуацию на всей территории Украины.

"Там требовалось совсем другое. Фактически на тот момент Москва уже предлагала нам внутри государства Украина создать раковую опухоль особых образований, которые бы за собой повлекли такие же образования в других областях", — подытожил он.

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