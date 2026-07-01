Губы начали синеть, потеря сознания: во Львове в 6-летнюю девочку ударила молния — в каком состоянии находится ребенок

Во Львове молния ударила в ребёнка / © unsplash.com

Реклама

Шестилетнюю девочку, которую поразила молния во Львове 29 июня, перевели из реанимации в терапевтическое отделение. Ребёнок чувствует себя хорошо, говорят медики. Она уже самостоятельно отвечает на вопросы, у неё хороший аппетит и она чётко помнит всё, что с ней произошло.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

Во время грозы в девочку ударила молния

В понедельник, после аномальной жары, в городе внезапно разразилась сильная гроза. Мощный ураган повалил почти сотню деревьев, сорвал крыши с зданий и серьезно повредил линии электропередач. Именно во время этой грозы молния поразила маленького ребенка.

Реклама

По словам медиков, во время грозы мама с дочерью как раз шли по аллее мимо деревьев. И внезапно они услышали громкий шум, после чего их мгновенно сбило с ног. С женщиной всё было в порядке, а вот у её дочери начали синеть губы, и на мгновение она полностью потеряла сознание.

Экстренная госпитализация с помощью патрульных

В больницу пострадавшего ребенка оперативно сопроводили патрульные полицейские. Правоохранители вовремя заметили на дороге автомобиль, который мчался, грубо нарушая правила дорожного движения. Узнав от водителя, что в салоне находится пострадавшая девочка, полицейские включили сирены и помогли семье быстро добраться до медицинского учреждения.

После выписки, как отмечают медики, девочке всё равно потребуется тщательное и дальнейшее обследование. Ведь сильный удар молнии может иметь отдаленные во времени опасные последствия для детского организма — в частности, вызвать тахикардию и нарушения памяти.

Марьяна Стоцкая, врач-педиатр Детской больницы Святого Николая Первого медицинского объединения Львова: «Ребёнок активен, общается, помнит всё, что с ним произошло. Четко отвечает на вопросы. Неврологический статус не нарушен. Ребёнок в удовлетворительном состоянии».

Реклама

В настоящее время врачи продолжают наблюдение за маленькой пациенткой в терапевтическом отделении, динамика выздоровления остается полностью положительной.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 1 ИЮЛЯ | НАСТУПЛЕНИЕ на Черниговскую область! Залужный баллотируется в президенты! НОВЫЙ стандарт БЕНЗИНА

Новости партнеров