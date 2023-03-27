Гуляют и устраивают вечеринки: что известно о подростках из Закарпатья, обвиняемых в изнасиловании девочки

Девочка говорит, долго боялась рассказать о том, что с ней сделали, потому что ее обидчики запугали.

Прокуратура будет оспаривать приговор по делу об изнасиловании 14-летней девочки в Закарпатье, об этом заявили в Офисе генпрокурора. Речь идет о преступлении, совершенном в августе 2021 года, когда трое подростков заманили в дом и изнасиловали девочку, но избежали наказания. Уже после решения суда дело получило общественный резонанс и только тогда выяснились потрясающие факты, говорится в ТСН.

Обиженной девочке за последние два года ей пришлось многое пережить. “(Наказание – ред.) по максимуму. Я на этом настаивал с самого начала, когда шли следственные действия и до последнего – мои слова записаны в приговоре. Максимальное наказание. Получилось так, что она (судья – ред) их оправдала. Два года наказания условно – это не срок за насильственные действия группой лиц к несовершеннолетнему лицу”, — говорит отец ребенка.

Девочка говорит, долго боялась рассказать о том, что с ней сделали, потому что ее обидчики запугали. Более того, когда дело дошло до суда, они свободно гуляли по селу и издевались над ним, рассказывает девушка. Они три месяца сидели в СИЗО. Потом пришли и были сначала с браслетами, а потом, когда началась война, браслеты сняли и так взяли — они ходили повсюду по улице и в магазин ходили. Я шла по улице и они начали за мной всячески кричать, матом”, — рассказывает девочка.

Об апелляции в прокуратуре заявили только после общественной огласки и возмущения. Судья, фактически освободившая подростков от отбывания наказания, сейчас пошла на больничный. Комментариев избегают и в школе, хотя там выдавали положительную характеристику подсудимым. Односельчане, на глазах которых разворачивалась эта история, любых комментариев избегают.

Однако местный священник рассказывает об обвиняемых подростках. “По отношению к окружающим ребята были неуравновешены. Пили, курили, матерились. До вечера были у них гулянья, была громкая музыка”, — говорит настоятель храма.

Еще одна интересная деталь – иметь двух подсудимых подростков – работница здешнего сельсовета. Именно представители сельсовета среди прочих свидетельствовали в суде. Поэтому юристы изучают, смогло ли это повлиять на приговор.

Напомним, три подростка-односельца изнасиловали ее полтора года назад и все снимали на видео и выложили в Сеть. Дело рассматривал Воловецкий районный суд. В процессе рассмотрения статья "изнасилования" сменилась более мягкой.

16 марта этого года суд приговорил подростков только к выплате компенсации и 5 годам тюрьмы, но сразу освободил их от отбывания наказания с установлением пробного срока.

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