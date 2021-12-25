Гуляют, пьют и употребляют наркотики: в Николаеве бездомные поселились во дворе многоэтажек

Гуляют, пьют и употребляют наркотики: в Николаеве бездомные поселились во дворе многоэтажек

Люди боятся выпускать детей гулять во двор.

В Николаеве бездомные поселились в заброшенном здании бывшего ЖЭКа во дворе многоэтажек. Как говорят местные – они там гуляют, пьют и принимают наркотики. Рядом – детский сад и школа и единственный путь к ним – вдоль этого здания. Люди постоянно чувствуют себя в опасности. Регулярно вызывают полицию, написали кучу писем к власти. Но – никакого результата.

Об этом 25 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

"Что касается бездомных – у нас нет законных оснований для того, чтобы выгонять их из этого здания, особенно в такую пору", — подчеркивают правоохранители.

Все, что смогли коммунальщики — только убрали мусор вокруг здания.

Жители могут вынудить власть реагировать, говорят юристы.

"Людям нужно подготовить исковое заявление на владельца здания — то есть городской совет — о возмещении причиненного морального ущерба, который они получили в связи с проживанием в этом здании бездомных", — объясняет адвокат Владимир Лунев.

Будет у помещения владелец – будет и порядок, говорят в городском совете. Сейчас здание бывшего ЖЭКа проходит процедуру отчуждения, чтобы его можно было продать.

Новости Николаева: бездомные пьют и употребляют наркотики рядом с детским садом и школой

А вот выгонять людей без их согласия, как и полиция, городские власти не могут. Рекомендуют идти в приют.

Следует отметить, что Центр реинтеграции в Николаеве есть, но идти в него хотят далеко не все.

Между тем, в горсовете пообещали запустить процесс продажи здания бывшего ЖЭКа уже в январе. Но найти другую крышу бездомные смогут без проблем. Таких заброшенных построек только по Николаеву десятки.

Напомним:

Жители одной из столичных многоэтажек на крыше своего 18-этажного дома обнаружили по сути еще одну квартиру. Часть крыши, являющейся собственностью всех жильцов, захватил владелец квартиры на последнем этаже.

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