Гуменюк рассказала об "эвакуации" российских командиров с правого берега Херсона

Основательная часть российских командиров "эвакуировалась" с правого берега Херсонской области.
В частности произошло это и в результате действий на фронте 18 августа. А ведь накануне обменный фонд пополнился двумя представителями российских оккупационных войск.
Об этом в эфире телеканала "Freedom" сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны "Юга" Украины Наталья Гуменюк.
"Они из первых уст подтвердили и манеры поведения офицерского состава этой армии, и эвакуацию командного состава через Днепр", – рассказала она.
По словам Гуменюк, одной из причин побега можно назвать очередное контрольное поражение Каховского моста за прошедшие сутки. оккупанты пытались переправу отремонтировать, а также создать эффект восстановления, когда разрешили движение.
"Впрочем, на самом деле, с помощью этой техники они эвакуировали то, что лично для них ценна и собственная жизнь", — подчеркнула Гуменюк.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, что на юге Украины правобережная группировка российских оккупационных войск фактически находится в огневом мешке. Он убежден, что одной-две недели достаточно для того, чтобы снизить боевой потенциал российских войск и довести до ситуации оставление ими позиций на юге. В частности, в Херсонской области.
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