По ее словам, такое решение за военным руководством страны.

Начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, готовят ли ВСУ атаку на Крымский мост.

Об этом она сказала 22 августа в эфире "FreeДом".

"Здесь нужно говорить не только о технической готовности, но и о военной целесообразности. А это прерогатива высшего военного руководства. Я думаю, что оно у нас абсолютно достойное, мудрое и грамотное. Дождемся их решения", — сказала Гуменюк.

Стоит отметить, что ранее майор резерва Армии обороны Израиля Виктор Верцнер высказал мнение, что незаконно возведенный оккупантами Крымский мост может подвергнуться атаке ко Дню Независимости Украины.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 180-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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