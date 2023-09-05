ГУР анонсировало новые операции, подобные истории российского пилота вертолета

Андрей Юсов отметил, что военная разведка не может раскрывать детали и инструменты, используемые в спецоперациях.

Главное управление разведки Минобороны Украины анонсировало новые операции, подобные истории российского пилота, который перегнал вертолет Ми-8 в Украину.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единые новости" 5 сентября.

"С технологической точки зрения рассказано о том, о чем можно рассказать. Мы не раскрываем детали о многих моментах, которые были внутри этой операции, инструментах, которые использовались. Именно потому, что повторить — это задача, которая стоит. И да, такие операции должны быть, их должно быть больше", — отметил Юсов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "История спецоперации ГУР под кодовым названием "СИНИЦА" — Андрей Юсов".

Напомним, что российского летчика, перегнавшего в Украину вертолет Ми-8 зовут Максим Кузьминов. Он рассказал, что поступил так, поскольку считает войну против Украины геноцидом.

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