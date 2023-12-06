ГУР ищет разведчика: в Сети появилась неожиданная вакансия, какие требования и зарплата (фото)

Главное управление разведки Министерства обороны Украины ищет разведчика. Такая вакансия появилась в Сети. Кандидату обещают квалифицированную подготовку в учебном центре и зарплату от 70 до 140 тысяч гривен.

Вакансия размещена на сайте организации Lobby X. Это предприятие по трудоустройству и общественная организация, рекрутирующая мотивированных людей в силы обороны. Сайт ТСН.ua расспросил у ГУР, много ли желающих стать разведчиком и какие критерии отбора кандидатов.

Кто может стать разведчиком

Как отмечается на сайте, вакансия предусматривает службу в одном из подразделений активных действий Главного управления разведки МОУ — Kraken, Артан или Тактической группе "Реванш".

Среди обязанностей: выполнение разведывательных мероприятий и проведение специальных действий. Требований к кандидату несколько больше. Наличие боевого опыта не обязательно, впрочем, это будет преимуществом. Будущий разведчик должен иметь гражданство Украины, мотивацию уничтожать врага и годиться к службе по состоянию здоровья и моральным качествам.

Также среди требований:

возраст 18-40 лет;

хорошая физическая выносливость;

готовность выполнять задачи в зоне активных боевых действий;

отсутствие близких родственников, являющихся гражданами Российской Федерации;

недопустимость употребления наркотиков;

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Кандидата официально мобилизуют до окончания военного положения или предложат ему подписать контракт. Действующие военнослужащие также могут подаваться на вакансию — есть возможность перевода в ГУР. Денежное довольствие разведчика ГУР составляет от 70 до 140 тысяч гривен плюс премии. Сумма зависит от выполнения поставленных задач.

Кроме квалифицированной подготовки в учебном центре кандидату обещают полное материальное обеспечение, санаторно-курортное лечение военнослужащего и членов его семьи, безвозмездную медицинскую помощь, страхование и другие социальные гарантии.

Для отклика на вакансию необходимо отправить резюме или контактные данные и описание профессионального опыта на электронную почту. Для действующих военнослужащих дополнительно указать звание и детали опыта службы.

Много ли желающих

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии сайту ТСН.ua рассказал, что количество личного состава, которое планируют привлечь к выполнению задач военной разведки, не комментируют — это информация с ограниченным доступом. Впрочем, по его словам, количество желающих проходить службу в подразделениях остается высоким и значительно выше, чем было до полномасштабного вторжения.

“ГУР выдвигает высокие требования к кандидатам к прохождению службы в управлении разведки Министерства обороны Украины, в соответствии с которыми подбираются лучшие специалисты, которые будут работать наиболее эффективно. Как при условии контроля, так и при отсутствии контроля. Потому что множество задач видит высокую автономность в ходе их выполнения”, — рассказал ТСН.ua Андрей Юсов.

Руководство и командование ГУР ожидает от сотрудников полной преданности и постоянной готовности к сложным вызовам и наиболее нестандартным задачам и операциям.

"Здесь важнейшими факторами являются инициативность, ответственность и нацеленность на результат. ГУР ценит каждого сотрудника и вкладывает значительные ресурсы в развитие и обучение, мотивацию к эффективной работе. Мы также открыты к мнению каждого для дальнейшего улучшения работы и взаимодействия", — говорит Андрей Юсов.

ГУР ищет разведчика / Фото: ТСН.ua

Процесс отбора сложный и многоэтапный, поскольку речь идет о привлечении в специальный разведывательный орган.

"Собственно отбор кадров, проведение индивидуальных собеседований, проверка данных, тщательное медицинское обследование, проверка уровня физической готовности, психологические тесты и другие этапы проверки, исключающие разного рода непредсказуемые ситуации, гарантируют, что выбрали достойную кандидатуру", — рассказал ТСН.ua Андрей Юсов.

Возьмут ли кандидата без боевого опыта, зависит от специфики работы, говорит представитель ГУР.

“Но даже с начала полномасштабного вторжения, в том числе в боевых подразделениях, привлечены люди, не имевшие предварительного боевого опыта. Но после соответствующего обучения и тщательной подготовки зарекомендовали себя наилучшим образом. То же касается и других направлений. Отсутствие опыта можно будет исправить. ГУР такую подготовку и обучение обеспечивает. Вместе с тем, безусловно, наличие опыта — это весомый аргумент, чтобы рассмотреть человека на соответствующую должность", — рассказал ТСН.ua Андрей Юсов.

Представитель ГУР отметил, что на официальном вебсайте ГУР МО Украины в разделе "Карьера" есть активные ссылки, позволяющие всем желающим подать свою заявку на прохождение службы в военной разведке. Для прохождения военной службы необходимо заполнить анкету и отправить резюме.

Чем рекрутинг отличается от мобилизации

Отметим, что разведчик — не единственная вакансия от Министерства обороны Украины на сайтах для поиска работы. Недавно Минобороны запустило проект по рекрутингу в Вооруженные силы Украины. Рекрутеры, такие как Lobby X или Work.ua, работают в интересах армии бесплатно. По замыслу министерства, проект должен позволить гражданским выбрать подразделение и должность, где их опыт будет наиболее полезен.

Рекрутинг принципиально отличается от мобилизации. Мобилизация — это когда вас вызывают по повестке из Территориального центра социальной поддержки и комплектования. Рекрутинг — когда вы самостоятельно идете на службу в ВСУ. Во втором случае есть возможность выбрать, где служить и на какой должности.

Какие еще есть вакансии

Кроме ГУР, украинцев к себе приглашают Силы обороны, 3 отдельная штурмовая бригада, 53 отдельная механизированная бригада, Харьковская авиационная эскадрилья ГПСУ, 228 батальон логистики, 18 отряд морской охраны ГПСУ и многие другие подразделения.

В армию ищут от разработчиков, коммуникационщиков, видеомейкеров, водителей и поваров — до саперов, снайперов пулеметчиков и гранатометчиков. Актуальные вакансии можно посмотреть на сайтах Lobby X и Work.ua.

К примеру, Силы территориальной обороны ВСУ ищут сапера. В его обязанности входят работы по инженерному устройству, минированию и разминированию, работа со взрывоопаснымы предметами и выполнение боевых задач с подразделением. Кандидат должен быть пригоден к службе по состоянию здоровья и нравственным качествам. Денежное довольствие составляет от 50 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленных задач.

Скриншот/lobbyx.army

Напомним, 3 отдельная штурмовая бригада ВСУ давно практикует рекрутинг. Кроме того, это единственная бригада в Украине, в которой существует понятие "пререкрутинг". Это так называемая неделя штурмовика. Об этом в интервью ТСН.ua рассказал командир штурмового взвода с позывным "Малый".

"Ты, гражданский, можешь прийти, тебя оденут, обуют, положат в казарме спать, и ты проведешь неделю по распорядку, как живет штурмовик. С тренировками и огневой, физической подготовкой, соответствующими условиями, питанием. Дальше ты для себя решишь — это твое или нет. Тебя никто не заставляет. Таков недельный тест штурмовика”, — говорит военный.

После этого гражданские подают заявку и попадают в бригаду. У всех есть возможность выбрать специальность: оператор БПЛА, артиллерист, механик-водитель или штурмовик. Или отказаться присоединяться к войску.

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