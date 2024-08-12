ГУР организовало специальную подготовку для подростков: чему там учат (фото, видео)

Подростки говорят, что они в восторге от подготовки.

Военнослужащие спецподразделения "Артан", которые высаживались в Крыму, сражались за остров Змеиный, "вышки Бойко" и провели десятки других спецопераций в море и на суше, теперь делятся опытом с украинскими подростками. Воины ГУР организовали уже вторую патриотическую подготовку для детей. Военный лагерь разбили среди лесов Киевщины. Там полсотни юных парней и девушек учились самозащите, тактике, медицине.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

Подростки говорят, что приехали на подготовку, чтобы научиться выживать в условиях войны.

Обучение ГУР: детей обучают борьбе

Полицейский, мастер спорта по самбо, а сегодня еще и детский тренер Александр Лесь учит детей борьбе для самообороны. Говорит, что новые знания учеников проверяет сразу.

Обучение ГУР

"Мы проводим легкие спарринги. Пара добровольцев становятся друг против друга", — говорит Александр Лесь.

16-летний Тимофей Лысенко на первую в жизни военную подготовку приехал сам. Но уже нашел близких по духу.

"Живем в том большом шалаше, как одна большая семья", — рассказывает парень.

Предыдущий тренинг ТСН показала в июле. Тогда эти кадры в новостях увидела и мама парня.

"По телевизору услышала и как раз были два последних места на набор. И мы успели буквально в последнюю секунду забежать в вагон", — говорит участник военной подготовки ГУР Тимофей Лысенко.

Тимофей

Также в лагере подростки отрабатывают работу с оружием. На детей падают игрушечные гранаты. Парни и девушки держат в руках деревянное оружие. Здесь все бутафория, кроме мотивации.

"Я хочу, чтобы эти дети умели спасти себя, свою семью. И в будущем выбрали правильный путь и стали на защиту нашего государства", — говорит военнослужащая спецподразделения ГУР "Мала".

Она говорит, у воспитанников — буря эмоций. От подъема и до отбоя — они все время заняты.

Дети уже точно научились накладывать турникет. Различают между собой мины. А еще — правду от вымыслов в истории Украины.

"У нас одна цель. И мы делаем это все ради вас. Ради детей вот наших, семей. Ради вот нашей святой земли. И я вам даю слово, что мы никогда сдаваться не будем", — говорит командир спецподразделения ГУР МО Украины "Титан".

Лекции и встречи с современными героями — наиболее спокойное время здесь. И патриотических тренингов будет становиться только больше.

"Сейчас мы планируем уже третий тренинг, который состоится через несколько недель на Ивано-Франковщине", — говорит военный ГУР МО Украины "Лес".

Кроме военного дела и патриотизма, в детях закаляют самостоятельность. Они сами обустраивают быт. Носят воду. Моют посуду.

После ужина подростки встречают гостей — это Коля Серга. Они делают фото на память и бегут занимать места на карематах. Следующий час на импровизированной сцене среди леса будет петь и играть культурный десант.

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