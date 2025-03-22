ГУР, СБУ и медики провели уникальную спецоперацию, чтобы спасти жизнь 11-летней девочке: подробности

ГУР вместе с СБУ и врачами киевского "Охматдета" провели уникальную спецоперацию. Они в чрезвычайно сложных условиях вывезли из прифронтового Запорожья 11-летнюю девочку, которая не могла дышать самостоятельно и была в критическом состоянии из-за тяжелого воспаления легких.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Воробьева.

Девочка заболела и ее состояние резко ухудшалось

11-летняя Ася Агаева из Запорожья до сих пор в реанимации, но уже в сознании и самостоятельно дышит. Еще недавно за нее это делал аппарат ИВЛ и ЭКМО. От кровати дочери ни на минуту не отходит ее мать Рошенда.

Ася заболела обычным гриппом, рассказывает ее мама. Но впоследствии болезнь дала осложнения на легкие. Ежедневно состояние девочки стремительно ухудшалось.

"Она простудилась. Потом однажды ей стало хуже. Ночью совсем плохо было. Врач сказал, что надо ехать в детскую областную больницу. Мы там три дня лежали. Главный врач сказал, что есть шанс попасть в Киев в "Охматдет", что там смогут спасти нашу девочку. Мы согласились", - говорит мать девочки Рошенда Мерзаева.

Ася в больнице

Врачи "Охматдета" были готовы принять Асю в любой момент. Главный вопрос - как ее транспортировать из Запорожья в Киев?

"Легкие отказывались работать. Состояние ее было тяжелое. На момент принятия решения, совместно с лечащим врачом - доктором Аникиным, это медицинский директор учреждения, где она лечилась, мы совместно с ним приняли решение, что по земле это невозможно", - говорит заведующий отделением анестезиологии реанимации с койками ЭКМО больницы "Охматдет" Андрей Высоцкий.

Андрей Высоцкий.

Ребенка решили эвакуировать вертолетом

Единственный способ спасти тяжелобольного ребенка - эвакуировать его санитарным самолетом, рассказывает заведующий отделением анестезиологии больницы "Охматдет" Андрей Высоцкий. Но гражданские самолеты с начала полномасштабного вторжения россиян не летают. Единственный выход в этой ситуации - обратиться к военным.

Человек, к которому обратился Андрей Высоцкий, его давний товарищ, тоже врач, а ныне военнослужащий Центра специальных операций «А» службы безопасности Украины под псевдонимом "Альц". Военный неоднократно принимал участие в транспортировке тяжелых пациентов по воздуху. Согласился помочь и на этот раз. Он знал, что специализированный вертолет имеет медицинская служба главного управления разведки Украины. К ним и обратились.

"Буквально 20 минут и уже было дано разрешение на вертолет и мы с Андреем Высоцким выдвинулись к стоянке вертолета. Мы посчитали, что на дорогу, если ехать автотранспортом у нас займет 7 часов, а ребенок был на 100%-ном кислороде с сатурацией 80. Нам нужно бы было 200 литров кислорода в баллонах чтобы его довезти до Киева", - говорит "Альц".

Решение предоставить борт принял руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Спецоперацией по транспортировке девочки руководил начальник медицинского управления ГУР, полковник Олег Щепинский. Именно к нему за помощью и обратился его товарищ "Альц".

Как происходила спецоперация

Все согласовали меньше, чем за полчаса. Но помешала погода. Из-за плотного тумана забрать Асю смогли только через сутки.

"Был шквальный ветер это был снегопад и это был туман и фактически с момента начала этой операции. Мы 24 часа провели в режиме ожидания, поскольку не было никакой физической возможности это сделать. Как только появилось окно возможностей, это мероприятие было выполнено. В сложных погодных условиях с непосредственным риском для жизни", - говорит Олег Щепинский.

Возможность осуществлять аэромедицинскую эвакуацию тяжелых пациентов в ГУР появилась с начала полномасштабной войны. Это фактически палата интенсивной терапии в воздухе. За это время было спасено несколько сотен гражданских и военных, говорят в ГУР. Кроме погоды сложность этой операции заключалась еще и в том, что ребенка нужно было эвакуировать из прифронтового города, который постоянно обстреливают россияне.

Эвакуация Аси

Врач Андрей Высоцкий держит в руках резинового утенка-медика. Его подарили ему дети. Талисман-игрушка на работе всегда с ним. Говорит, когда на шевроне одного из пилотов ГУР увидел такую же, понял – это знак, что спецоперация пройдет хорошо. Так и вышло.

На днях спасатели посетили Асю в больнице. И подарили ей в память плюшевого кота. Точную копию животного, которое ГУРовцы спасли с острова Змеиный. И хотя врачи пока осторожны в своих прогнозах, самое страшное уж точно позади, говорят они. И надеются, что в ближайшее время Ася вернется в родное Запорожье и полноценную жизнь.

Отказали легкие! Счет времени шел на минуты! Шок-детали спасения девочки

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