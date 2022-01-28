Густой дым валил из окна: во Львове женщина угорела в собственной квартире

Спасатели на месте обнаружили тело пенсионерки.
В одном из многоквартирных домов во Львове произошел пожар. О густом черном дыме, который валил из окон квартиры на четвертом этаже, сообщили очевидцы.
Об этом говорится в ТСН. Утро 28 января.
Спасатели в специальных защитных аппаратах искали место горения и нашли уже без признаков жизни 73-летнюю владелицу дома.
Огонь потушили, но он успел уничтожить все имущество, а также повредить стены и потолок квартиры. Причину возгорания пока еще выясняют.
Напомним, во Львове угарным газом отравился 5-летний мальчик. Его доставили в городскую детскую больницу.
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