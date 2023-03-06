Гвардия наступления готова опровергать мифы о потерях во время штурмов: как готовят подразделения и почему берут не всех

Украинское войско уже больше года воюет, сотни тысяч бойцов умеют бить врага, но преимущественно в обороне, еще предстоит научиться воевать в наступлении.

В Украине активно готовят штурмовые подразделения от Национальной гвардии Украины. Бойцы от теоретических занятий перешли к практическим штурмовым действиям в лесистой местности. Нацгвардейцы учат вести боевые действия в наступлении, проявлять враждебные позиции, окружать их и, наконец, уничтожать врага, говорится в ТСН.

На выучке короткие перебежки максимум по три секунды и постоянный поиск укрытия. Задача одной группы не проявить мужество и безграничную смелость в атаке, достаточно проявить врага и держать его под ударом, соседние группы одновременно заходят тихо с флангов и задача выполнена.

После практического занятия немного запыхавшиеся штурмовики выслушивают замечания от инструктора. "В целом неплохо, только единственный момент, не забываем о природных укрытиях, постоянно находим, то есть бежим и если упали и нет рядом, отодвигаемся, перекачиваемся", — советуют инструкторы.

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Боец "Зверь" хоть и промочил в лесу ноги, все равно улыбается. Он уже давно в армии, но последние 9 месяцев просидел в тылу, бойцу хочется уже идти в наступление на врага. “Все по настоящему! Тренируемся, занимаемся. Учитывать здесь нужно почти все, контроль 360 градусов. Максимально нужно быть собранным, нужно смотреть за товарищами, чтобы не было френдли-файер”, — говорит “Зверь”.

Командир отделения разведки "Гефест" своими бойцами доволен. Убеждает, что желающих вступить в Гвардию наступления пришло столько, что было из кого выбрать. “Идут и идет большое количество, всех желающих у нас нет возможности взять к себе. То есть, они проходят психологический отбор, физическую подготовку, мы смотрим на их морально-волевые качества и принимаем решение, подходят ли они нашему подразделению”, — рассказывает командир подразделения разведки.

В Гвардии наступлению бойцов учат не только штурмовать, но и держать оборону, оказывать первую медицинскую помощь раненым, а еще проводят занятия по аэроразведке, учат разбираться в картах. Украинское войско уже больше года воюет, сотни тысяч бойцов умеют бить врага, но преимущественно в обороне, еще предстоит научиться воевать в наступлении.

Наступление – это не обязательно потери. Командир батальона убеждает, если все делать по науке, потерь даже в наступлении можно избежать. “Это мы привыкли по советским обычаям, что мы наступаем и несем больше потерь, но в этой ситуации, так как проходят обучение и согласование, этот миф можно развеять. Тем и отличается Гвардия наступления от других подразделений. В первую очередь тем, что здесь собираются мотивированные люди, которые понимают, зачем они пришли и какие на них будут возложены задачи”, — говорит командир батальона бригады “Бурев” Константин Вахромеев.

Командир смотрит на занятия и верит в своих бойцов. Говорит, эти в наступление пойдут, врага будут бить, вот только еще потренируются немного.

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