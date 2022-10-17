Гвозди в хребтах и пытки огнем: яблоневские колодцы смерти заполнены телами жертв прадедов современных рашистов

НКВД совершали зверства на украинских землях. Склонность к садизму и бесчеловечным пыткам – у нынешних рашистов, похоже, еще от их предшественников: приспешников Сталина и Берии.

В яблоновских колодцах смерти на Прикарпатье найдены тела жертв прадедов современных рашистов – НКВД, говорится в ТСН.

С теми, кто боролся за независимую Украину, советские власти расправлялись с особой жестокостью. В частности, в селе Яблонов на Прикарпатье замученных, но еще живых людей НКСВовцы бросали в колодцы, а чтобы скрыть свои преступления равняли колодцы с землей. Местные десятилетиями боялись рассказать страшную правду, чтобы не оказаться за решеткой.

Когда раскопки стали возможны, то только в этой деревне нашли останки 74 человек. Историки говорят, современные оккупанты творят то же, что и их деды в 40-50-х годах прошлого столетия.

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Чудом уцелевшие фотографии — все, что осталось в Любови Скильской от родителей, которые боролись за независимость Украины в рядах УПА: папа — стрелок, мама — связная. Обоих убили НКВД, а дом сравняли с землей. Люба и ее двое маленьких братьев, чтобы не оказаться в Сибири, годами прятались среди неравнодушных людей, за еду работали и уже тогда знали, что советские власти сделали с их родителями. "Маму бросили в колодец первый, потому что отсюда были 2 женщины, которые там делали в КГБ — соседи, то нам сказали", — рассказывает женщина.

Яблоновские колодцы смерти полны тел казненных повстанцев — местные о них десятилетиями даже шепотом боялись рассказывать, чтобы не оказаться за решеткой. Советские власти сделали все, чтобы подчистить и человеческую память: колодцы сравняли с землей, а в здании, где находилась НКВДская застенка, открыли детский сад. Подвал, где все стены были изрешечены пулями и залиты кровью, завалили хламом. "Пропаганда над нами поработала так, что мы считали, что советский союз, советская система — самая совершенная", — убеждает участник раскопок, бывший учитель истории Николай Васкул.

Страшная тайна Яблонова раскрылась в 1990-м, еще был Советский Союз, но до активистов общества Мемориал дошли первые осторожные рассказы о колодцах. Несмотря на прокуратуру, КГБ и чиновников, они начинают раскопки.

Первые человеческие кости лежали на глубине уже какого-то метра, а рядом – куча взрывчатки и еще целый слой сплавленных пуль и гильз. Чтобы скрыть следы своих преступлений, говорят поисковики, НКВД поверх замученных тел покидали мины и гранаты. Поскольку саперов власть им не дала, поисковикам разминировать пришлось самим. Так один за другим раскопали 5 колодцев и старый оборонный ров неподалеку.

Поисковики осознавали, что столкнутся со следами человеческой жестокости, но то, что увидели, превзошло все их ожидания. Четырехметровые колодцы были полны человеческих останков, нервы не выдерживали даже у мужчин. "Два скелета – молодой девушки и парня, которые были рядом. И будто на левой руке девушки был размещен скелет этого парня. Она будто его обнимала", – рассказывает Николай Васкул.

Связанные по рукам и ногам, с огромными камнями на шее, чтобы не выбрались, душегубы бросали в колодцы не только убитых в боях повстанцев большинство были еще живы. До этого их всех беспощадно пытали, а женщин еще и насиловали. "В шейных позвонках одного из останков нашли гвоздь от лошадиной подковы. Так и забито было в позвонке. В следующем в поясничной части в позвонке была забита такая подкова с гвоздями", — говорит бывший глава Коломыйской ячейки "Мемориал", инициатор раскопок.

Своими зверствами НКВД еще гордились. Рассказами, как пытали повстанцев, один из них развлекал своих соседей по больничной палате. "Он в больнице лежал с одним из наших членов "Мемориала". Он рассказывал с таким удовольствием, как он это делал. Руки-ноги связывались ремнем или проволокой, подвешивались над этой кухней, раскаленной этой кухонной плитой и прижимали к этой плите. При допросе, говорит, были такие жесткие бандеровцы, что не хотели ничего говорить, то брал кухонный нож, сразу в глаза. А глядя, что дальше молчит, то я дальше", — рассказывает Богдан Юращук.

Останки 74 человек раскопали тогда поисковики, жители близлежащих сел шли и шли к яблоновским колодцам с надеждой узнать своих пропавших без вести родных.

На самом же деле убитых НКВД в Яблонове и близлежащих селах в разы больше, говорят поисковики. В колодцы не попали тела тех повстанцев, которых родным удалось выкупить, чтобы хоть тайно похоронить по-человечески на кладбище. И те, что, вероятно, до сих пор лежат где-то в земле, не найдены.

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