Хакеры частично добились своей цели: президент "Киевстара" рассказал подробности мощной кибератаки

В настоящее время специалисты не видят никаких утечек персональных данных из сети "Киевстар", заверил Александр Комаров.

Президент "Киевстара" Александр Комаров рассказал подробности мощной хакерской атаки и сбой в работе мобильного оператора.

Комаров отметил, что хакеры частично достигли своей цели. Об этом президент "Киевстара" рассказал в эфире телемарафона 12 декабря.

"Это война. Война проходит не только на поле брани. Она проходит также в виртуальном киберпространстве, и, к сожалению, мы уязвимы в результате этой войны. На самом деле, это – проникновение в инфраструктуру и разрушение инфраструктуры. Основная цель этой атаки – максимально возможное разрушение IT- инфраструктуры оператора", – отметил он.

Комаров отметил, что данные о последних звонках находятся на других элементах инфраструктуры. Наиболее уязвима геолокация.

"На данный момент мы не видим никаких утечек персональных данных из сети "Киевстар". В целом, это достаточно видимая картина, когда у вас начинают скачивать данные из Сети", — уточнил он.

Комаров подчеркнул: "Вывод – целью было разрушение инфраструктуры, и я скажу, что они достигли частично этой цели. За счет реагирования сотрудниками "Киевстар".

Президент "Киевстара" рассказал, что хакеры существенно повредили IT-инфраструктуру, ограничены доступы.

"Мы не могли противодействовать этому на виртуальном уровне, поэтому мы выключали "Киевстар" физически из сети для того, чтобы ограничить доступ врага к инфраструктуре "Киевстара", – объяснил он.

Отвечая на вопрос, была ли это попыткой аннексировать сеть, Комаров возразил. Он сказал, что это была попытка разрушить сеть.

"Мы видим с вами прежде всего клиентские сервисы, но сеть работает также для многих финансовых сервисов, работает для многих логистических сервисов. То есть она проникает во все элементы нашей жизни и в бизнес-жизнь, поэтому это очень существенное влияние в том числе и на экономику и на работоспособность экономики", — подытожил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ситуация в "Киевстаре" критическая! Частично разрушена инфраструктура. Президент компании о событии.

Напомним, кибератаку на "Киевстар" расследует СБУ и выясняет, кто за ней может стоять.

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