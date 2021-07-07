Хакеры похитили данные более полутора тысяч компаний в мире и требуют выкуп: в США подозревают киберпреступников с РФ

Злоумышленники хотят более 70 млн долларов выкупа.
Президент США Джо Байден 7 июля собирает экстренное совещание из-за последнюю кибератаке, которую связывают с хакерами из России.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Известно, что речь идет о похищении данных более полутора тысяч компаний в мире. При возврате доступа злоумышленники требуют более 70 млн долларов выкупа.
В совещании с американским президентом примут участие ключевые вопросы безопасности должностные лица США. Обсудят противодействие киберпреступности. А пока пострадавшим компаниям советуют не платить хакерам. Ведь это их только поощрит.