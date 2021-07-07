Хакеры похитили данные более полутора тысяч компаний в мире и требуют выкуп: в США подозревают киберпреступников с РФ

Хакеры похитили данные более полутора тысяч компаний в мире и требуют выкуп: в США подозревают киберпреступников с РФ

Злоумышленники хотят более 70 млн долларов выкупа.

Президент США Джо Байден 7 июля собирает экстренное совещание из-за последнюю кибератаке, которую связывают с хакерами из России.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Известно, что речь идет о похищении данных более полутора тысяч компаний в мире. При возврате доступа злоумышленники требуют более 70 млн долларов выкупа.

В совещании с американским президентом примут участие ключевые вопросы безопасности должностные лица США. Обсудят противодействие киберпреступности. А пока пострадавшим компаниям советуют не платить хакерам. Ведь это их только поощрит.

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Новости мира: Байден соберет экстренное совещание из-за кибератаки, которую связывают с Россией

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