В мире фиксируют вспышку хантавируса / © ТСН

Реклама

Мир напуган вспышкой редкого штамма хантавируса на круизном лайнере MV «Хондиус». Пока в Британии проводят беспрецедентные спецоперации с десантированием медиков, в Украине врачи уже фиксируют первые случаи инфекции.

Грозит ли нам новая пандемия и как уберечься от «болезни крыс» — в материале ТСН.

Смертельный рейс и «тихая паника»

Круизный лайнер «Хондиус» стартовал 1 апреля из Аргентины. Основная версия следствия — заражение пассажиров на свалке в Ушуайе во время наблюдения за птицами. На борту из 150 человек трое погибли, девять инфицированы.

Реклама

Пассажиры напуганы: «Мы не совсем уверены, что происходит, но похоже, что мы столкнулись с COVID 2.0».

Однако в ВОЗ призывают к спокойствию: «Это не коронавирус. Это совсем другой вирус».

Ситуация в Украине: случаи хантавирса во Львове

Во Львовской областной инфекционной больнице уже зафиксировали двух пациентов с этим недугом.

Тамила Алексанян, заведующая отделением Львовской инфекционной больницы: «Был мужчина. Он лихорадил, мы не могли понять причину лихорадки, потом уже пришел анализ на ханта и подтвердился. Мы не подумали, что может быть, там была у него параллельная пневмония, потому что разные органы системы поражаются. Но эта болезнь для нашего региона не представляет собой чего-то такого очень тяжелого, чрезвычайного».

Реклама

Как передается вирус: объяснение ЦОЗ и вирусологов

Представители Центра общественного здоровья отмечают особенности вируса в нашем регионе.

Николай Ганич, представитель ЦОЗ: «Если мы говорим о территории Европы и в Украине, то хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Те хантавирусы, которые регистрируются в Украине, могут передаваться исключительно от грызунов к человеку. Это означает — человек является безопасным для окружающих».

Однако штамм Андес, обнаруженный на лайнере, гораздо более коварный.

Федор Лапий, врач-инфекционист: «Штамм Андес — единственный известный, который передается именно от человека к человеку в условиях тесного контакта. Что значит тесный контакт? Если человек заболел, вы за ним ухаживаете, вы с ним контактируете. Если это ваш родной человек — муж, жена, ребенок, вы целуетесь — это близкий контакт. То, что называется больше как семейный контакт».

Реклама

Ученые предупреждают: война повышает шансы на распространение болезни.

Федор Лапий: «Из-за лихолетья войны у нас есть определенные прогнозы или даже настороженность, потому что когда бойцы находятся в блиндажах, и эти блиндажи привлекают многих мышей. Они оставляют свои экскременты, и именно таким образом можно заразиться. Такие случаи были в Украине».

Почему нет вакцины против хантавируса

Несмотря на высокую смертность (до 40%), вакцина до сих пор на стадии разработки.

Асель Сартбаева, профессор Университета Бата, Великобритания: «Хантавирусом ежегодно заражаются около 200 тысяч человек на всей планете. Это действительно тяжелое заболевание, и было бы замечательно иметь вакцину. Примерно два года назад мы начали заниматься так называемыми „забытыми“ болезнями и выбрали хантавирус. Мы создали новый антиген, видим хорошую иммуногенность. Сейчас ожидаем дополнительного финансирования, чтобы перейти к клиническим испытаниям. Во время пандемии мы увидели, что при глобальной мобилизации это можно сделать гораздо быстрее — за 3-4 года».

Реклама

Выводы из прошлого: Новые Санжары и алгоритмы ЕС

Бывшая глава Минздрава Зоряна Скалецкая сравнивает нынешнюю ситуацию с началом пандемии COVID-19.

Зоряна Скалецкая, министр здравоохранения 2019-2020 гг.: «На уровне ЕС и ВОЗ есть отработанные алгоритмы — отслеживание лиц, отчетность между собой. Это то взаимодействие, о котором ВОЗ просили еще перед коронавирусом. Тогда, в 2019-м, вирус был новый, он постоянно мутировал. С этим вирусом — он изучен, он даже каталогизирован, мы знаем о нем достаточно».

Эксперты единодушны: главное — гигиена, избежание контактов с грызунами и своевременное обращение к врачам при первых симптомах.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: УГРОЗА ИЗ БИЛОРУСИ! Киев в трауре! Трамп в Китае! Мольфары для политиков! | ТСН 20:00 15 мая

Реклама

Новости партнеров