Хаос и паника в Приднестровье: люди без газа, тепла и света, Путин кинул Тирасполь

Что происходит сейчас в непризнанном Приднестровье, которое говорит Москва, какие заявления раздаются в Кишиневе и как на сложившуюся ситуацию реагируют в ЕС – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Без газа, почти без воды и под угрозой оказаться без света. В непризнанном Приднестровье все ближе гуманитарная катастрофа! Людей в Приднестровье Кремль бросил на произвол судьбы, местные теперь спасаются от холода у полевых кухонь, чтобы взять хотя бы теплого чая и стягивают в дома хворост. Тем временем Россия прибегла к угрозам в адрес Молдовы и вешает миллионные долги за газ на Кишинев. Что происходит сейчас в непризнанном Приднестровье, которое говорит Москва, какие заявления раздаются в Кишиневе и как на сложившуюся ситуацию реагируют в ЕС – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Приднестровье на грани катастрофы!

Оккупированный Россией молдавский регион Приднестровья уже шестой день без поставок российского газа и все это в разгар зимы.

Что происходит?

В то же время так называемые власти непризнанной "ПМР" отказались от предложения Кишинева о закупке газа для региона за счет Молдовы. Но здесь возникает и другая проблема — вполне зависимые от Кремля руководители Приднестровья не имеют финансовых резервов, чтобы закупать газ у европейских — в первую очередь, румынских — энергетических компаний. И ситуация с каждым днем будет только ухудшаться. Но Россия зря времени не теряет и прибегла к угрозам в адрес Молдовы. В частности, появилось заявление посольства России в Молдове. В ведомстве заявили об озабоченности призывами в Молдове к силовому решению проблемы Приднестровья и подчеркнули, что такие действия не останутся без ответа.

Так, россияне утверждают, что молдавские и украинские СМИ вроде бы пытаются переложить ответственность за энергетический кризис в Приднестровье на Москву: "Пропагандистские атаки направлены на то, чтобы взорвать доверие приднестровцев к России. Более того, некоторые "горячие головы", по молчаливому согласию молдавских чиновников, предлагают решить приднестровский файл силовым путем. Мы неоднократно предупреждали, что такие действия не останутся без ответа".

Обвинение России

Более того, там назвали кризисную ситуацию, которая сложилась в Приднестровье, "искусственной", и обвинили в ее создании коллективный Запад и Украину.

"Пусть никто не сомневается: защита российских граждан и соотечественников является абсолютным приоритетом нашей внешней политики", — заявили в посольстве России в Молдове.

Регион замерзает! Но самое страшное – впереди!

Приднестровье замерзает уже шестой день. Резервы для детсадов, школ и больниц завершились еще несколько дней назад. В селах и городах, включая административный центр непризнанной республики Тирасполь, начались веерные отключения электричества. Но это не все проблемы. В правительстве Молдовы предупредили о риске полного выхода из строя энергосистемы так называемого Приднестровья. Как пишут СМИ, госсекретарь министерства энергетики Молдовы Константин БоросАн заявил, что в Приднестровье после прекращения поставок российского газа дефицит электроэнергии уже составляет около 30%.

Кроме того, там начались отключения воды – сообщают местные СМИ. А из-за всех этих перебоев в Тирасполе уже начали работать полевые кухни.

Может не быть связи и интернета! Как спасаются люди?

Но и это не все, теперь местные также предупреждают и о возможных перебоях с мобильной связью и интернетом. А чтобы обогреть дома, многие жители начали собирать хворост в парках, посадках и кустарниках у водохранилищ.

В Тирасполе организованы места продаж дров, но на один дом можно приобрести ограниченное количество древесного топлива.

Значительная часть общественного транспорта приостановила работу. К примеру, в Бендерах — никакой маршрутки. Российские сепаратисты позволили заправляться метаном на газовых заправках только транспорту, принадлежащему так называемым государственным предприятиям и организациям.

Итак, "непокорный" пророссийский регион окутывает тьма, холод, голод, болезни... Ну а на России в это время все стабильно.

"Газовая игла", обвинения, последствия

За три десятилетия непризнанная республика сидела на газовой и что важно — бесплатной игле Москвы, за что все эти годы россияне сохраняли свое военное присутствие в регионе. А сепаратисты из ПМР еще и умудрялись зарабатывать на голубом топливе деньги от Кишинева, потому что на подконтрольной им территории оказалась молдавская государственная районная электростанция, генерировавшая от 50 до 80% подававшегося на правобережье света.

Теперь в Москве решили, что за газовый пир нужно выставить счет, но не подконтрольному региону, а официальному Кишиневу, а это более 700 миллионов долларов. В частности, глава непризнанной Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что Молдова якобы пытается переложить долг "Газпрому" на сумму 709 миллионов долларов на Приднестровье.

Со своей стороны, премьер-министр Молдовы Дорин Речан обвинил "Газпром" в невыполнении договорных обязательств по поставкам газа. Он напомнил, что по договору, подписанному 29 октября 2021 года сроком на пять лет, у Молдовы нет задолженностей. В то же время республика не потребляет российский газ с конца 2022 года. Весь объем газа, а это 5,7 млн кубических метров в сутки, поступавший от "Газпрома", направлялся в Приднестровье. Но регион не платил за газ много лет, так что долг уже превышает 10 миллиардов долларов. Но долг молдавское правительство не признает.

Российский газ перекрыли

Для тех, кто где-то выпал, напомним, что 1 января прекратился транзит российского газа через территорию Украины. Транспортировка российского газа приостановлена от точки входа Суджа на восточной границе Украины до точек выхода на западной и южной границах страны. После того, как Украина прекратила транзит российского газа, в Приднестровье отключили централизованное отопление и горячее водоснабжение из-за отсутствия газовых поставок. А уже из-за отсутствия газа в Приднестровье прекратили подачу тепла и горячей воды для населения, бюджетных учреждений и организаций.

Как Кишинев исходит из ситуации?

В то же время молдавские власти заявили, что Кишинев предлагал Тирасполю покупать для региона европейский газ за свой счет, однако там отказались от этого. Но традиционно России нужно найти крайних и как всегда виновата Украина и Запад. По данным тамошних "властей", запасы газа в ПМР закончатся в течение месяца.

Но официальный Кишинев неплохо подготовился к кризисному моменту. Еще до начала полномасштабного вторжения там позаботились об электроснабжении из Румынии. Сейчас они около 60% импортируют от соседей, а с 2022 года прекратили покупать российский газ и хотя сейчас коммуналка для потребителей подорожала, а власти просят людей экономить электричество, ситуация в целом не столь критична. В комментарии для ТСН.ua молдавский аналитик Сергей Тофилат рассказал, что уже в конце этого года будет достроена новая линия электропередачи из Румынии.

"Власть" Приднестровье отказывается от помощи!

В то же время на фоне энергокризиса в Кишиневе все же решили протянуть руку помощи сепаратистскому региону: предлагают забрать больных из больниц к себе, но в Типаполе отказались, более того, там продолжают требовать, чтобы Молдова заплатила за потребленный ими газ.

Впрочем, примечательно, что к энергокризису самопровозглашенная приднепровская "власть" отнюдь не готовилась. В регионе нет газовых хранилищ, люди не призывались закупиться обогревателям.

Но что интересно, Кремль не спешит на помощь, хотя имеет альтернативные способы поставки, например через трансбалканский путь. Теперь все, на что остается надеяться сепаратистам, это запасы угля из оккупированного Донецка, но и их едва хватит до конца зимы.

Кремль создал кризис не просто так!

Но доводит Кремль регион до гуманитарного кризиса не просто так. Все эксперты, с которыми пообщались журналисты ТСН, единогласно называют будущие парламентские выборы в Молдове, они должны пройти в этом году, и определят, будет ли Молдова идти по евроинтеграционному курсу или нет. А вот Приднестровье в этом контексте стало разменной монетой, чтобы расшатать и без того нестабильный регион. Вторая причина – надавить на Киев, чтобы украинская сторона возобновила транзит российского газа.

Россия "выкусит"?

Однако эта история может обернуться против самой России, говорят специалисты, ведь если Москве не удастся прогнуть под себя Молдову и на помощь придут страны Евросоюза, это будет означать, что самопровозглашённому Приднестровью придется просить помощи у Кишинева, а это будет открывать путь к потенциальному возвращению. этой территории обратно в состав Молдавии. И заявление о ситуации в Приднестровье уже было сделано и в Еврокомиссии. В ЕС понимают обстановку в Приднестровье в связи с прекращением газоснабжения и будут обсуждать решение этой проблемы с молдавской стороной. Такое заявление сделала официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Иконен на брифинге в Брюсселе.

"Мы осознаем серьезность ситуации в Приднестровье. Мы находимся в регулярном контакте с молдавскими властями, чтобы смягчить последствия прекращения поставок российского газа в страну", — отметила представитель Еврокомиссии.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ХАОС И ПАНИКА В ПРИДНЕСТРОВЬИ! Люди без газа, тепла и света! Путин кинул Тирасполь!

Напомним, 1 января прекратился транзит российского газа по территории Украины. Из-за отсутствия газа в Приднестровье прекратили подачу тепла и горячей воды для населения, бюджетных учреждений и организаций. Молдавские власти заявили, что Кишинев предлагал Тирасполю покупать для региона европейский газ за свой счет, однако там отказались от этого.

К слову, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявлял, что пора вернуть Молдове законный контроль над Приднестровьем.