Хаос от Путина: почему "Северный поток-2" стал основной темой переговоров Меркель с Байденом

Хаос от Путина: почему "Северный поток-2" стал основной темой переговоров Меркель с Байденом

Украине обещают компенсировать расходы, связанные с "Северным потоком-2".

Газовый хаос вызвал в отношениях западных союзников кремлевский "Северный поток-2". Причем президенту России Владимиру Путину удалось сделать так, что Германия сражается на его стороне, игнорируя претензии Брюсселя, Вашингтона, Лондона, Варшавы и конечно же — Украины, которой обещают возместить расходы.

Об этом шла речь 18 июля в сюжете ТСН.Тиждень.

За 16 лет канцлерства Ангела Меркель встречается уже с 4-м американским руководителем. И этот 23 прощальный визит самый тяжелый. Потому говорят о главной проблеме, которая отравила отношения Германии и Америки — "Северный поток-2".

Многомиллиардный российско-германский газопровод стал поперек горла не только Украине и части стран ЕС, но и изрядно испортил евроатлантической единство.

Для Меркель, которая активно защищает поток, сейчас очень важно сделать конкретных договоренностей. Чтобы уже осенью с завершением ее каденции этот вопрос был закрытым, и труба заработала. И нынешние переговоры относительно будущего "Северного потока" на самом деле продолжаются в своеобразном треугольнике — Украина — Германия — США. Сначала президент Украины Владимир Зеленский едет в Берлин, через несколько дней после того Ангела Меркель отправляется в Вашингтон. И в ближайшее время президент Украины Джо Байден в Белом доме должен встречать Зеленского.

У Байдена и Меркель взгляды на путинскую трубу кардинально разные. Впрочем, очевидно одно, американский президент не пойдет на радикальные шаги, лишь бы остановить достройку газопровода. Хотя бы потому, что в нынешней внешней политике США все внимание пытаются переключить на Китай. И здесь Вашингтона без Берлина не обойтись. Поэтому похоже Вашингтон с Берлином попытаются вообще убедить Киев согласиться на компенсацию от неотвратимой остановки транзита. Впрочем, что эти слова означают реально и как компенсировать одновременную потерю Украиной и денег, которые давала труба, и безопасности, так стрелять по нашей ГТС президент России Владимир Путин боялся.

Для большей убедительности Меркель еще и напомнила, что Евросоюз стал гарантом транзита российского газа Украина до 2023 года. Что от этих гарантий останется через полтора года видно уже — Россия отказалась бронировать мощности ГТС через Украину в 2022 году

Нечто похожее в свое время слышали и поляки, и в конце концов свое транзитное право, нарушенное немецко-российским проектом, пришлось отстаивать в Европейском суде. Дело в том, что немцы позволили «Газпрома» увеличить использование наземного продолжение «Северного потока». У него есть свое название — газопровод OPAL. И хотели позволить отдать все его мощности одному поставщику. А монополия запрещена действующим законодательством ЕС. Поэтому теперь газ, который доставят в Германию, сможет идти с ней в Европу лишь небольшим потоком. И речь идет о первой ветку "Северного потока".

Куда денут объемы второй — это поле следующей газовой битвы Киева против обходной трубы Путина.

Украине нужно убедить европейцев, что транзитная монополия Кремля — это настоящая ловушка для ЕС. Собственно шантаж начался уже: газовые цены в Европе взлетели до максимума за последние 13 лет. А газовые хранилища вместо закачки на зиму — высушенные чуть ли не до дна. Европейская пресса уже ставит вопрос ребром: можно ли это считать первым выстрелом газовой пушки Путина и ждет Европу весной ультиматум.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство российского проекту "Северный поток-2" является оружием не только против Украины, но и против всей Европы в дальнейшем.

Как сообщалось, США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Новости недели: "Северный поток-2" стал основной темой переговоров Меркель с Зеленским и с Байденом

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