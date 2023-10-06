Хаос в США и помощь Украине: почему отставка спикера Палаты представителей – опасный сигнал не только для Киева

Дональд Трамп уже заявил, что хочет стать следующим временным спикером до избрания постоянного председательствующего в Палате представителей, который, кстати, является третьим гослицом в США после президента и вице-президента.

Кажется, американская комедия в жанре политической сатиры "Не смотрите вверх" с Леонардо ди Каприо и Дженнифер Лоренс в главных ролях стала реальностью. Как и в кино о комете, которая уничтожит человечество, трампистов в рядах республиканцев очень долго предупреждали о хаосе, в который они хотят погрузить Америку. И на кону не только дальнейшая поддержка Украины в войне с Россией.

Впервые в истории американской политики, известной своей системой сдержек и противовесов, спикера Палаты представителей Конгресса США, республиканца Кевина Маккарти, отправили в отставку. Причем сделали это его же однопартийцы из протрамповского крыла MAGA (сокращение от предвыборного слогана Трампа Make America Great Again – Сделаем Америку снова великой – ред.), сначала зарегистрировав соответствующее представление, а затем добавив 8 ключевых голосов.

Ирония этой истории еще и в том, что восхождение Маккарти на должность спикера 10 месяцев назад произошло только после договоренностей с MAGA. Чтобы быть избранным, а для этого понадобилось 15 голосований, он даже упростил процедуру собственного же отстранения от должности, что сыграло с ним злую шутку. Если он думал, что сможет договориться или обуздать протрамповское крыло в Республиканской партии, то этот расчет был ошибочным. MAGA не только против дальнейшей поддержки Украины в войне против России. Они едва не довели США до дефолта, а сейчас окунули весь Конгресс в хаос на неопределенный срок.

За последнюю неделю ТСН.ua написал несколько статей о бюджетном кризисе, в который погрузились США, как это отразиться на дальнейшей поддержке Украины, и почему это не зрада, как об этом писали в соцсетях. Но сейчас после отставки Кевина Маккарти впервые в американской истории все гораздо серьезнее и выходит далеко за пределы лишь поддержки Украины.

Хаос и неопределенность: когда Конгресс снова заработает

Когда страсти на Капитолийском холме немного утихли, а конгрессмены разъехались по округам, американские аналитики, эксперты и СМИ принялись исследовать, что на самом деле произошло, почему небольшой группе ультраправых республиканцев удалось поставить на колени всю Палату представителей Конгресса США. The Washington Post пишет, что отставка Кевина Маккарти – это не рядовое событие, хоть и произошло впервые в истории, что может указывать на серьезные проблемы в американской демократии.

Накануне зловещего голосования за отставку Кевина Маккарти многие республиканцы публично предупреждали крыло MAGA, что своими действиями они делают хуже не только для Украины, выступая против дальнейшей вооруженной поддержки Киева, но и для самих США. Ведь чтобы предотвратить "шатдаун" (так в США называется остановка работы всех американских госорганов, если до 30 сентября Конгресс не успевает принять бюджет на следующий год), Палата представителей одобрила временную бюджетную резолюцию на следующие 45 дней.

Так, оттуда выбросили даже $6,1 млрд, предусмотренные для Украины до 17 ноября, уже не говоря о $24 млрд, которые Администрация Байдена просила выделить Конгресс еще до конца 2023 года. Это было одним из главных условий группы MAGA, которую Кевин Маккарти не мог игнорировать, потому что критически зависел от их поддержки, зная, что в любой момент они могут инициировать представление о его отставке. В итоге так и произошло, однако с очень отрицательными и непредсказуемыми последствиями для самой Америки. Дедлайн в 45 дней, который проходит 17 ноября, и за который Конгресс должен одобрить полноценный бюджет на следующий год, никуда не девался. Более того, к этому добавилась еще одна проблема, — избрание нового спикера Палаты представителей.

"У моих коллег есть выбор: быть агентом хаоса или вернуться к работе", — заявляла конгрессменка от Республиканской партии Эшли Хинсон в день отставки Маккарти, которая была на его стороне. Относительно хаоса предупреждал еще один республиканец Том Коул, отмечая, что Кевин Маккарти сделал правильную вещь, предотвратив "шатдаун". Однако основной причиной, почему 8 ультраправых республиканцев из группы MAGA поддержали отставку Маккарти, стал, по их словам, его сговор с демократами, чтобы подобрать необходимые голоса по крайней мере за временную бюджетную резолюцию. Ну а потом демократы в полном составе проголосовали за отставку Маккарти, хотя некоторые американские СМИ накануне и писали, что, возможно, они захотят его спасти в обмен на большие уступки с его стороны, в том числе и по дальнейшей поддержке Украины. С другой стороны, зачем демократам брать на себя политическую ответственность и решать внутренние проблемы республиканцев за них самих.

Исполняющим обязанности по избранию нового спикера Палаты представителей будет Патрик МакГенри от Северной Каролины. Однако у него нет полномочий руководить нижней палатой. Республиканец от Флориды из рядов MAGA Мэтт Гетц, который и подал ходатайство об отставке Маккарти с должности спикера, предложил на замену лидера республиканского большинства в Палате представителей Стива Скализа от Луизианы, союзника Маккарти, который уже сам заявил о своем выдвижении. Конгрессмен от Огайо Джим Джордан также выдвинул свою кандидатуру. Однако, имеют ли у них необходимые 218 голосов, тоже неизвестно. Пока ясно одно: 10 октября состоится номинация кандидатов, а предварительно 11 октября — голосование за нового спикера.

Однако, по мнению автора статьи в The Washington Post, проблема даже не в преемнике Маккарти, кем бы он ни был. Как показывают голосование за ограничение долга, изменений в правила трудоустройства, экологическую политику, охрану границы с Мексикой и т.д., — дело не только в восьми ультраправых республиканцах, поддержавших отставку Кевина Маккарти. Тех, кто всегда против, в рядах республиканцев где-то до 25 человек, что демонстрирует жесткий раскол в партии за год до президентских выборов и почти уже стопроцентное выдвижение Дональда Трампа, заявившего, что хочет быть "переходным" спикером. Американские СМИ и бывшие конгрессмены сомневаются, что это возможно (хотя бы учитывая, что Трамп является обвиняемым по четырем уголовным делам), однако именно его кандидатуру может продвигать крыло MAGA, в очередной раз поднимая немало шума.

Дальнейшая помощь Украине: есть ли риск, что США погрузятся в полный хаос

"Это меня волнует". Так Джо Байден прокомментировал обеспокоенность по поводу способности США и дальше помогать Украине из-за хаоса в Конгрессе, где на самом деле необходима двухпартийная поддержка по дальнейшей помощи Киеву. Вместе с тем, президент Байден заверил, что есть и другие механизмы ее продления, если Палата представителей будет заблокирована очень долго. По информации издания Politico, один из таких вариантов – это грантовая программа Госдепа для зарубежного военного финансирования.

"Палата представителей фактически заморожена. Мы не можем реально продвигать законодательство. Мы даже не можем передать законопроекты в комитеты. Есть сценарии, когда это (избрание нового спикера Палаты представителей-ред.) может длиться неделями", — заявил республиканец от Луизианы Гаррет Грейвс.

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Сразу после своей отставки уже бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти неожиданно жестко принял сторону Украины: раскритиковал Джо Байдена за медленное предоставление Киеву определенных видов вооружений; сравнил Путина с Гитлером; и добавил, что настоящее ему сильно напоминает 1930-е, когда мир был на пороге Второй мировой.

Однако будущее продление финансовой и военной помощи Украине со стороны США остается достаточно неопределенным. Все американские СМИ, описывая ситуацию на Капитолийском холме, говорят о хаосе. И дело даже не в том, что против поддержки Киева трампистское крыло MAGA. Любому кандидату на должность спикера будет трудно собрать необходимое количество голосов за свое назначение из-за достаточно незначительного преимущества в Палате представителей в пользу республиканцев. Поэтому преемнику Маккарти либо придется снова учитывать капризы MAGA, либо искать поддержки у демократов, за что собственно и поплатился должностью Маккарти.

"Нет гарантии, что Конгресс одобрит дополнительные миллиарды для Украины, и Путин явно ожидает, или Трамп, критикующий помощь для защиты Украины, победит Байдена на выборах в следующем году", — пишет The New York Times о кризисе в США.

Интересно, что за неделю до отставки Маккарти бывший министр обороны США Роберт Гейтс в своей статье для Foreign Affairs написал, что во времена, когда Америка может столкнуться с неслыханными угрозами собственной безопасности, когда за несколько лет совокупный ядерный арсенал России, Китая, Северной Кореи и Иран может вдвое превысить американский, Вашингтон не способен на сильный ответ из-за безумной поляризации и политических распрей внутри страны. В своей колонке для CNN международная обозреватель этого телеканала, а также The Washington Post и World Politics Review Фрида Гитис призывает читателей задуматься, как происходящее на Капитолийском холме выглядело для народа Украины, вдобавок к тому, что военные арсеналы стран-членов НАТО пустеет, что вполне в интересах Путина.

"Украинцы жестоко боролись, защищая свою страну, и трудно представить, что это прекратится. Но шансы на победу уменьшатся, если США прекратит поддержку. Проигрыш Украины означал бы поражение для НАТО, США и демократического мира. Победа России не только добавит полномочий Путину, который неоднократно заявлял о своем желании восстановить бывший СССР и даже большую Российскую империю, но и вдохновит другие автократии, такие как Китай, расширить свои границы силой", — считает обозреватель.

Белый дом и Пентагон неоднократно обещали найти механизмы обеспечения непрерывности помощи Украине. Звучали заявления, что денег на оружие для Киева хватит еще на полгода. Однако дело не только в этом.

Во-первых, если Администрация Байдена вместе с Демократической партией не проявят силу, кризис будет усугубляться, даже если Палате представителей удастся довольно быстро выбрать нового спикера.

Во-вторых, Вашингтону нужно задуматься, какой сигнал США посылают своим европейским партнерам на фоне падения поддержки среди самих американцев предоставлению Украине оружия. Похоже, что у пророссийского президента Венгрии Виктора Орбана появился новый союзник в ЕС, бывший премьер Словакии Роберт Фицо, который со своей партией Smer-SD недавно победил там на парламентских выборах и уже призвал прекратить военную помощь Украине.

По словам Владимира Зеленского, если России дать паузу и восстановить силы, то к новой агрессии Кремль будет готов уже после 2028 года. США должны не медлить, а наконец-то предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACAMS. Даже во время жесткого политического кризиса это станет мощным сигналом для европейских партнеров. Прежде всего, для канцлера Германии Олафа Шольца, который все еще считает, что передача Украине ракет Taurus может привести к эскалации войны. К тому же в условиях дефицита денег и заблокированного Конгресса Администрация Байдена могла бы передать Украине $300 млрд замороженных российских активов. Однако это решение все еще блокируется.