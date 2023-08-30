Характеристики самолетов Ил-76, поврежденных во Пскове: возможности, вооружение, количество десанта

Самолет может транспортировать 167 военных с личным оружием или обеспечить высадку 126 десантников.

Приблизительно четыре военно-транспортных самолета Ил-76 были существенно повреждены в результате взрывов на аэродроме в Пскове вечером 29 августа. Эти авиасуды – основа воздушно-десантных войск России.

О характеристиках Ил-76 читайте в материале ТСН.ua.

Ил-76 — советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный в 1960-ых годах в опытно-конструкторском бюро Ильюшина. Авиасудно было первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивными двигателями.

Какие задачи выполняет Ил-76

Назначение Ил-76 – десантирование воздушных десантов, перевозка войск, боевой техники (в частности, средних танков) с расчетами и вооружением, доставка войскам срочных грузов, а также транспортировка раненых и больных.

Серийное производство этих самолетов производилось в Узбекистане на Ташкентском авиационном производственном объединении имени Чкалова. А в 2010 году производство было перенесено в Россию на завод "Авиастар-СП" в Ульяновске.

Первый полет Ил-76 совершил в 1971 году, а через три года был взят на вооружение. Серийное создание военно-транспортного самолета происходило в течение 1973-1995 годов. В общей сложности было изготовлено более 950 Ил-76 различных моделей.

Поврежденный в Пскове Ил-76/Скриншот

Сколько десанта вмещает Ил-76

Все кабины Ил-76 загерметизированы, что позволяет перевозить 167 военных с личным оружием или высадку 126 бойцов десантной группы. В двухпалубном варианте Ил-76 может транспортировать 245 человек.

Технические характеристики Ил-76

Экипаж: 6-9 человек.

Размеры самолета: длина – 46,6 м, высота – 14,42 м.

Размах крыльев: 50,5м.

Максимальный взлетный вес: 190 т.

Максимальная нагрузка: 48 т.

Мощность двигателя: 4х12000 килограмм-сил.

Максимальная скорость: 850 км/ч.

Дальность полета: с грузом 20 т – 7200 км, 40 т – 4200 км.

Практический потолок: 12 км.

Характеристики Ил-76/Фото из открытых источников

Вооружение Ил-76

На самолетах Ил-76 возможно размещение пушечного вооружения: спаренная кормовая пушечная установка ГШ-23л калибра 2х23 мм. Количество точек подвески – четыре.

Внутренняя бомбовая загрузка самолета – до 10 авиабомб ФАБ-500 кг.

Какие преимущества для Украины от уничтожения самолетов Ил-76

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Атаки дронов в России! В Пскове поражены непростые цели

Россияне используют Ил-76 для быстрой преброски своих войск с места постоянной дислокации в зону боевых действий. Заметим, что в Пскове базируется известная воздушно-десантная дивизия, бойцы которой еще с 2014 года воюют против Украины.

В первый день полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля 2022 года, группа журналистов-расследователей сообщала о вылете из Пскова в направлении Киева 18 самолетов Ил-76 для высадки десанта. В первые дни полномасштабной войны украинские военные сбили два Ил-76 с десантом – в районе Василькова и над Белой Церковью Киевской области.

Через несколько месяцев российские военкоры сообщили, что оккупанты планировали 24 февраля высадить из Ил-76 парашютный десант в 30 км от Киева. По информации россиян, к вылету было готово 20 таких самолетов, каждый из которых мог взять на борт одновременно три единицы техники (БМД или БТР-Д) и 21 бойца для десантирования. Военкоры заявляли, что такая высадка десанта "непременно вошла бы в историю".

Российские самолеты Ил-76, которые вместе с десантом должны были сесть в Киевской области 24 февраля 2022 года/Фото: российские паблики

Российские самолеты Ил-76, которые вместе с десантом должны были сесть в Киевской области 24 февраля 2022 года/Фото: российские паблики

Российские самолеты Ил-76, которые вместе с десантом должны были сесть в Киевской области 24 февраля 2022 года/Фото: российские паблики

Есть ли Ил-76 на вооружении в Украине

На вооружении украинской армии находятся около десятка самолетов этого типа в составе 25-й бригады транспортной авиации. Это самый мощный военно-транспортный самолет ВВС Украины.

Такие машины перевозили украинских миротворцев в Ирак, Ливан и летают всем миром под флагами авиатранспортной компании Министерства обороны.

Ил-76 также находится на вооружении около 15 стран. Авиасудно распространено в авиационных транспортных компаниях, использующих его как гражданский транспортный самолет.

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